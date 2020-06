Decisión la tomó el gobierno y partidos de la derecha. Se trata de jóvenes cuyas familias fueron afectadas por la crisis sanitaria y social.

Valparaíso. 26/06/2020. El diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez, espera revertir en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el artículo del proyecto de ley que permite abrir para este año 2020 un nuevo período de postulación a la gratuidad de la educación superior, luego que la instancia que encabeza rechazara la propuesta.

La Comisión de Hacienda aprobó este miércoles, con el voto del diputado DC, José Ortiz, una indicación presentada por la derecha que eliminó la norma que facultaba para este segundo semestre la apertura de un proceso de gratuidad a los estudiantes o familias que ingresaron a la vulnerabilidad producto de la pandemia.

“Hoy día tenemos familias en Chile que en el mes de diciembre, cuando postularon los beneficios estudiantiles, no tenían conflictos económicos, no tenía una situación vulnerable y que hoy día, producto la pandemia y de la crisis que se ha desatado en el mes de marzo, abril, mayo y junio, ya no tienen ingresos económicos y han caído en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, esos jóvenes que hoy día están estudiando y no tienen dinero para pagar sus aranceles, que antes no eran vulnerables, hoy día si pudieran postular a la gratuidad”, recalcó.

El diputado Núñez lamentó que el Gobierno se niegue a entregar este derecho y que el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no libere un solo peso del fondo para la emergencia que asciende a 12 mil millones de dólares.

“El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, pidió que hubiera una apertura especial de los beneficios estudiantiles, un período extraordinario por la situación de crisis extraordinaria que tenemos y el Gobierno se niega. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer acá es emplazar al ministro Ignacio Briones a que dé una solución a este problema. Él tiene un fondo de 12 mil millones de dólares disponible y no quiere destinar lo que es un monto muy acotado, como son 130 millones de dólares a resolver hoy día un problema tan básico como es salvar a los estudiantes para que no pierdan su carrera, para que no tengan que desertar de la universidad y puedan efectivamente acceder al beneficio de la gratuidad y, por esa vía, tener la posibilidad de terminar sus estudios”, manifestó Núñez

Se estima que el proyecto de ley que flexibiliza los cobros de aranceles de la educación superior producto de la pandemia se verá en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas la semana del 5 de julio, de vuelta de la distrital.