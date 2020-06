La operación “Sucesor” no se cancela, pero el presidente deja tiempo para maniobrar.

Izvestia. De la Redacción. 22.06.2020. Vladimir Putin admitió que será nominado para el próximo, en total quinto, período presidencial. “Todavía no he decidido nada por mí mismo. No excluyo la posibilidad de esto. Si esto surge en la Constitución, tendremos la oportunidad de postularnos para un cargo. Se verá allí”, – dijo en el canal Rusia-1.

La posibilidad que Putin mencionó estaba contenida en las enmiendas a la Constitución, más precisamente en la nota al párrafo 3 del Artículo 81. Esto se llama en la prensa y el pueblo reducir a cero los plazos. Se cree ampliamente que es por el bien de esta maniobra que la Constitución hace un paquete completo de varios cambios a la Ley Fundamental.

Al mismo tiempo, Putin emitió un juicio que puede considerarse clave en el tema de la reducción a cero. “Si esto no sucede, después de dos años, lo sé por mi propia experiencia, en lugar del trabajo rítmico normal en muchos niveles de potencia, se comenzará a buscar posibles sucesores”, – dijo.

Declaraciones similares de Putin se escucharon en 2017, cuando persistentemente buscó una respuesta a la pregunta de si sería nominado para un cuarto mandato. Luego, el presidente dijo que después del anuncio del inicio de la campaña electoral, todos “inmediatamente dejaron de trabajar” y pensaron en cómo mantener su lugar. Este es el estándar de Putin: cree que el aparato debe mantenerse en buena forma, es decir, en tensión.

Es probable que esté sucediendo lo mismo ahora, y las palabras de Putin sobre “guiñar” son una declaración completamente sincera de miedos e intenciones. El actual presidente ha estado en el poder durante 20 años, conoce perfectamente el sistema que ha construido, ve sus transformaciones internas, entiende la lógica de la burocracia en todos los niveles. Las personas involucradas en el poder, formando un grupo de influencia, crecen ambiciones. Y el choque de estas ambiciones puede resultar inevitable e incontrolable tan pronto como se sepa con certeza que el árbitro habitual, que es Putin, se va. ¿Salida? Esto no se debe saber. Y aún más: todos deberían pensar que Putin no va a ir a ninguna parte.

¿Significa esto el final de la nueva operación “Sucesor”? Más bien, una disminución en el grado de especulación pública sobre este tema. Después de la adopción de las enmiendas, Putin se dejará un gran campo de maniobra política. Lo más probable es que continúe buscando un sucesor, pero no estará limitado por el marco de tiempo. Putin puede anunciar a fines de 2023 que no aceptará un nuevo mandato. Puede ir, y luego decide irse temprano. Finalmente, realmente puede permanecer en el poder por otros seis años. El énfasis está cambiando: Putin se irá cuando él mismo cree las condiciones adecuadas para esto, y no se apresure a preparar su partida para cuando la ley lo prescriba.

Durante 20 años, Vladimir Putin ha acostumbrado a la sociedad a pasos inesperados del personal. Nadie esperaba que Viktor Zubkov se convirtiera en primer ministro en 2007. Completó su tarea y entró en la sombra del hardware. Del mismo modo, pocos podrían esperar el nombramiento de Mijail Mishustin para el cargo de jefe de gobierno este invierno. Putin se guía por su propia lógica, sin prestar atención a las preguntas y expectativas del público.

El poder justifica la reducción a cero al garantizar estabilidad. Pero esta no es la estabilidad de las instituciones, que podría recibir más atención bajo los poderes presidenciales actuales. Por el contrario, se garantiza la estabilidad del sistema creado, la invariabilidad de sus reglas internas del juego y la duración del poder personal. Vladimir Putin está pensando en un sucesor que salvaguarde los intereses del actual presidente. Exactamente por la misma lógica, él mismo se convirtió en el sucesor de Boris Yeltsin hace 20 años.