La profesora continúa batalla por disponer de sus ahorros previsionales. “La gente está pidiendo que se le devuelva por lo menos el 10% de sus fondos”.

Javier Candia Neira. Periodista. Radio Nuevo Norte. 18/06/2020. ¿La sorprendió tanto como a nosotros este fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ordena que se le devuelvan sus fondos por parte de la AFP Cuprum?

Sí. Justamente hoy día nos sorprende la noticia positiva, un pequeño triunfo en este camino judicial que emprendimos como Movimiento No Más AFP. Para nosotros es un gran avance porque hoy día, con esta pandemia y crisis económica, con esta crisis sanitaria que vive el país, hay una situación que la gente está pidiendo que se le devuelva por lo menos el diez por ciento de sus fondos para paliar esta situación económica de estar cesante, o no tener ingresos por el trabajo informal.

¿Qué cree que va a ocurrir ahora porque se genera una especie de contradicción entre lo resuelto por el Tribunal Constitucional y este fallo de la Corte de Apelaciones? ¿Cree usted que la AFP va a apelar y esto va a llegar a la Corte Suprema? ¿Cuál es su opinión y para qué están preparados tanto usted como el Movimiento No Más AFP?

Como movimiento sabemos que había un camino judicial que tenemos que seguir. Hay cinco días hábiles para que apele la AFP Cuprum, pero ya es un avance que de alguna manera se reconozca, independiente del fallo del Tribunal Constitucional, el derecho a propiedad que nosotros estábamos apelando dentro de esta Corte de Apelaciones. Entonces, es súper importante lo que hizo la Corte de Apelaciones porque de alguna manera falló, aunque el Tribunal Constitucional hizo un documento de setenta u ochenta páginas para decir que no correspondía que se nos dieran los fondos porque ellos cumplían con la seguridad social, la verdad es que no hay seguridad social porque si la hubiera, no habría pilar solidario. Hoy día todos los chilenos de alguna manera, con nuestros impuestos, nuestro IVA, pagamos el pilar solidario de miles de chilenos que sus pensiones son de ochenta mil, cuarenta mil pesos, cien mil pesos, entonces el pilar solidario complementa la pensión porque no le alcanza. ¿Entonces quién la complementa? Todos los chilenos, es plata de todos los chilenos, no es plata que apareció de la nada. Entonces, hoy día abrir la puerta, abrir la esperanza para miles de personas que pueden ocupar sus platas como ellos quieran. Y no infantilizar porque eso es lo otro, que te dicen “Y si usted hace una mala inversión y después pierde sus fondos”. No es que nosotros no tengamos criterios para disponer de nuestros fondos, el objetivo de No Más AFP no es que nos devuelvan los fondos, es que se determine finalmente si somos nosotros los dueños o no de ese dinero, y si podemos disponer de ello, que bien que podamos hacerlo y hacer goce de la propiedad que en este momento no gozamos porque los pensionados tenemos pensiones paupérrimas.

Por cierto María, a propósito de los objetivos de No Más AFP, hay que recordar que su objetivo de fondo es pasar a un nuevo sistema de pensiones con criterio de reparto.

Justamente. Hace un mes o veinte días atrás, ingresó al Senado un proyecto de ley que plantea la derogación del Decreto 3500. O sea, el término de las AFP, que las platas o cotizaciones que nos están cobrando pasen a Tesorería Nacional y que de ahí se cobre un interés que es menor que lo que cobra la AFP por administrar nuestros dineros. Y que ese dinero sea ocupado para cubrir la pandemia y de alguna manera mejorar la situación que tienen miles de chilenos, que no solamente es sanitaria, es social. Aquí hay un problema social muy grande. La gente tiene hambre y ha salido a reclamar por eso. Es insuficiente la medida que tiene el gobierno para paliar esa situación. Había mucha esperanza cifrada en cómo me iba a ir a mí y creo que abrimos la puerta para mucha gente que está esperando disponer de sus fondos previsionales. El objetivo nuestro no es que la gente quede sin seguridad social, pero sí creemos que es importante que se determine si nuestros fondos previsionales son nuestros o no.

Profesora María Ojeda, muchas gracias por contestar nuestro llamado. La felicitamos por lo resuelto y ánimo por lo que se viene que puede ser bastante largo.

Sí, es largo este proceso pero estamos dispuestos a eso, y estamos dispuestos a que se muestre que este sistema de AFP es un sistema fracasado, que no cumplió con la expectativa de nadie y que hoy día ojalá podamos tener la opción -independiente de que existan las AFP- de tener otro sistema previsional y que se electivo de las personas. Que ellas puedan elegir si quieren estar en un sistema de reparto o en un sistema de capitalización individual, que ellos opten.