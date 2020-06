Mientras continúa sin entregar los recursos necesarios para el combate de la pandemia.

Carlos Contreras G. 17/06/2020. El gobierno, nuevamente, busca la manera de entregar soluciones, pero solo mirando el fondo y no la forma. Al igual que en muchas de las ayudas propuestas por las autoridades, solo se endosan las responsabilidades, pero no se piensa en como hacerlo.

Ya sucedió con las “cajas de ayuda”, las que terminaron repartiendo los Municipios asumiendo los altos costos operacionales. El plan de “empleo seguro”, que es solo la utilización de los fondos de ahorro, propiedad de los trabajadores. La prórroga del pago de los Servicios Básicos, que literalmente es “juntar deudas para más adelante”. Y la lista es más larga.

Se ha planteado comunicacionalmente que la rápida propagación del virus es por culpa de la irresponsabilidad de la población al no “respetar la cuarentena”. No se plantean alternativas para aquellos que viven del trabajo diario puedan quedarse en casa. La “irresponsabilidad” es entonces de aquellos que salen a buscar el sustento diario, no de un gobierno que prioriza la economía ante la salud del pueblo.

Finalmente, tras el fracaso de la mayoría de las medidas tomadas por el equipo del ya ex Ministro Jaime Mañalich, se decide escuchar la demanda de doctores y científicos especialistas en medicina pública y epidemias. Desde un comienzo le han sugerido al gobierno buscar la manera de seguir la pandemia desde las bases, es decir en la Salud Primaria.

La red de Salud Primaria esta integrada por los Centros de Salud Familiar (CESFAM), los Centros de Salud Familiar (CECOSF), Postas Rurales, Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Centros de Salud Mental (CESAM), Centros de Salud Mental Comunitaria (COSAM) y las Unidades de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO).

Mas allá de las siglas que conforman esta red, lo único cierto es que la administración recae en los Municipios. Históricamente con recursos escasos y congestiones de pacientes en las diversas reparticiones de la Red de Salud Primaria son imágenes que permanecen año a año. Ni hablar de las comunidades rurales, donde su ausencia es permanente.

Se pretende endosar la responsabilidad a la Red de Salud Primaria, cosa cierta y necesaria, pero no se entregan los recursos para ello. Si el call center del Ministerio de Salud no fue capaz de atender las necesidades generadas desde los inicios de la pandemia, menos lo podrá satisfacer una Red de Salud donde los pocos recursos que posee, no son suficientes aun en épocas sin Corona Virus.

La campaña del gobierno para delegar responsabilidades, cuando ya el barco está en medio de la tormenta, son trucos conocidos. Se busca mejorar el desprestigio en que cayó el Ministerio de Salud, con un manejo soberbio y errático, y serán finalmente los Municipios quienes asuman esta responsabilidad, o tal vez una irresponsabilidad.