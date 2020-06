Contraloría General de la República declaró ilegal contrato para compra de canastas familiares del plan “Alimentos para Chile”. Suspendida la entrega.

Patricia Gálvez Parra. Periodista. Arica. 15/06/2020. Por no ajustarse a derecho, la Contraloría General de la República representó el contrato firmado por el Intendente regional de Arica y Parinacota, Roberto Erpel Seguel, para la adquisición de 22.375 cajas de alimentos del Plan “Alimentos para Chile” que ya habían comenzado a entregarse a las familias afectadas en el contexto de pandemia por el coronavirus en Arica.

Ante esta situación, la Intendencia regional suspendió a partir de este sábado 13 la entrega de cajas de alimentos en la ciudad.

El trámite administrativo rechazado por la Contraloría General está consignado en la resolución n°42/2020 de fecha 22 de mayo, y es de acceso público a través de la Orden de Compra. Nº5473-137-SE20 del proceso de trato directo “Adquisición de canastas familiares por emergencia sanitaria Covid-19 en la Región de Arica y Parinacota” que se encuentra disponible en el portal de Mercado Público. (https://bit.ly/30BEp87).

Según confirmaron fuentes cercanas al gobierno regional, la Contraloría notificó de su decisión al intendente Erpel este viernes 12 de junio en horas de la tarde. Esto fue confirmado cerca de las 20:00 horas de este sábado 13 de junio por el administrador regional, Giancarlo Baltolú, quien a través del portal www.cappisimamultimdedial declaró que tenían 5 días para apelar a la determinación del Órgano Contralor.

Como parte de su proceso investigativo, la Contraloría realizó una inspección el día 5 de junio al domicilio entregado por la empresa Consultores T y T Ltda. (que se adjudicó el trato directo) donde se están acopiando las cajas de alimentos, ubicado en el Valle de Azapa. Allí pudo constatar que la dirección corresponde al restorán “Oveja Negra” administrado por Juan Carlos Salgado Mac Conell, titular de la Sociedad Comercial de Inversiones Mac-Conell Ltda., quien también fue un oferente en el proceso de adjudicación.

¿Qué es la representación?

La representación es la forma jurídica administrativa que tiene la Contraloría Regional para rechazar un acto administrativo. Lo que hace, en términos simples, es indicar que el contrato no se ajusta a derecho, por tanto no toma razón de este. Esto implica que el proceso se retrotrae y se solicita que se hagan todos los trámites administrativos necesarios para que no se vean afectados los recursos fiscales. Esto significaría hacer una nueva licitación, buscar las responsabilidades administrativas que correspondan e incluso devolver el dinero ya invertido.

Antecedentes previos

Los documentos públicos que forman parte de la Orden de Compra. Nº5473-137-SE20 tienen libre acceso en el portal Mercado Público (https://bit.ly/30BEp87).

Para analizarlos es importante recordar que, con fecha 7 de abril de 2020, la Intendencia Regional solicitó la transferencia de fondos correspondientes al 5% del Fondo de Emergencia del Gobierno Regional, lo que fue aprobado por el Consejo Regional, CORE, en el acta N°143. Este traspaso fue aprobado a su vez por la Subsecretaría del Interior, previa toma de razón de la Contraloría, el 17 de abril, mediante la resolución N°119, por un monto de $1.737.900.000 dentro de los cuáles se incluyeron $900 millones para comprar canastas de alimentos para 18 mil familias de Arica.

Posteriormente, mediante el oficio N° 656, del 18 de mayo de 2020, se pidió a la Subsecretaría del Interior aprobar una modificación en los valores y cantidad de las canastas, quedando un monto de $50 mil c/u para las primeras 500 cajas y de $40 mil c/u para las 21.875 restantes, sumando un total de 22.375 cajas de alimentos para Arica.

Solicitud especial

El 6 de mayo de 2020, el administrador regional, Giancarlo Baltolú, solicitó vía correo electrónico un cotización para la adquisición de cajas de alimentos por un valor de 40 mil pesos cada una (IVA y traslado incluido) a las empresas Wallmart, en Santiago; la distribuidora de Aylin Briceño Chávez, en Iquique; y a la Sociedad Comercial de Inversiones Mac-Conell Ltda. en Arica.

Estas cotizaciones se utilizarían para proceder a la adjudicación directa del servicio de compra de cajas de alimentos en caso que no fuera posible encontrar oferentes en el portal ChileProveedores, trámite que está autorizado para realizarse en situaciones de emergencia, según el art.8, letra c de la Ley 19.886.

Las respuestas a estas consultas fueron remitidas por Baltolú entre el 12 y el 14 de mayo al jefe del Depto. de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional, Siupen Lau. Sin embargo, la solicitud que Baltolú envío al empresario Pedro Tobar, de Consultores T y T Ltda. el mismo día 6/05 solo refería a una lista con los alimentos que debían incluirse en cada una de las cajas, y el escueto mensaje “Estimado Pedro, favor cotizar”.

Luego, 5 días después, el 11/05, Tobar responde al administrador regional: “Estamos de acuerdo en suministrar las 22.500 cajas, con el detalle remitido por ustedes, por un valor de $898.000.000 (impuestos incluidos)”. (Ver imagen adjunta).

Más tarde, el jueves 14 de mayo, Tobar escribe a Siupen Lau indicando de forma precisa la forma en que se hará cargo de la entrega de las cajas de alimentos. “Se adjunta cotización para las primeras 500 cajas, que podemos entregar este viernes 15 de mayo (300) y 200 unidades el lunes 18/05. Respecto a las restantes 22 mil unidades la propuesta sería que el próximo 18 remitiríamos cotización por 5.500 y a partir del día 20/05 entregaríamos 500 unidades diarias hasta agotar las 5.500 iniciales”, escribió Tobar.

Adjudicación y anuncios

El 15 de mayo, el intendente regional Roberto Erpel firmó un memo, sin número, dirigido a la jefa del Depto. Jurídico de la intendencia que “remite instrucciones y antecedentes para la regularización de contrataciones en el marco de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus 2019”. En el documento Erpel indica que “se disponga la contratación y compra de 22.375 canastas familiares, 500 por un valor de $50.000 y 21.875 por $40.000 (…) anexo encontrará los detalles de cotizaciones solicitadas a diversos proveedores y el razonamiento de esta autoridad para la determinación de la mejor propuesta”.

Cabe destacar que, el 18 de mayo, aún antes de que sesionara el Comité de Adjudicaciones que evaluó las ofertas o de que se firmara la resolución que adjudicaría la propuesta, el intendente regional anunció públicamente que había comenzado la distribución de cajas de alimentos en Arica. “Hoy comenzamos a distribuir la primera entrega de 22 mil 500 cajas familiares, que llegarán a las personas más afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus”. ( https://bit.ly/3fkZQ1q)

En otra información publicada por la página web del Gobierno Regional, se indica como el primer día de reparto el viernes 15 de mayo. (https://bit.ly/3cWDfqh)

El 20 de mayo sesionó el Comité de Adjudicaciones formado por Susana Bugueño, María Teresa Barrios y Siupen Lau con el objeto de evaluar las 4 cotizaciones recibidas. En el acta de la reunión (con firma y timbre de Lau) denominada “Evaluación Regularización trato directo por emergencia compra canastas familiares” consta que los funcionarios analizaron “el proceso de compra de 500 canastas familiares” y que a través del mismo documento “recomendaron a la autoridad” la compra de las 22.000 canastas restantes al proveedor Tobar y Tobar Ltda.

El 22 de mayo fue firmada por el intendente Erpel la resolución N°42/2020 que autorizó el trato directo con la Consultora Tobar y Tobar Ltda. Ese mismo día Pedro Tobar firmó su contrato, donde quedó claramente establecido que para cualquier efecto éste “empezará a regir desde el día de la primera entrega, esto es el 15 de mayo de 2020”.

Acopia y entrega

Las cajas de alimentos se acopiaron en el Restorán Oveja Negra, ubicado en Avda. Humberto Palza #4301, km 1.5 del Valle de Azapa, según consta en el video publicado en la página de Facebook del GORE (https://bit.ly/2Y1uHdD). Esta dirección coincide con la que entregó el oferente Juan Salgado Mc-Conell de Sociedad Comercial e Inversiones Mc Conell Ltda en su cotización y, también, fue indicada como “domicilio del proveedor” por Pedro Tobar en su contrato.

Finalmente, el 27 de mayo se inició el proceso de adjudicación de la orden de compra 5473-137-SE20 en el portal chilecompra.cl. Ese mismo día, el intendente Erpel anunció a través de sus redes sociales que ya se habían entregado 1.343 cajas de alimentos (https://bit.ly/2XUrbRY).