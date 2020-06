Frente a fallida gestión del ex ministro de Salud y su responsabilidad política en fallas en el combate a la Covid-19, la colectividad aseguró que analizará acciones legales.

Equipo ES. 13/06/2020. Desde el Partido Comunista (PC) no se descarta seguir medidas legales en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su responsabilidad funcionaria, institucional y política en fallas en el combate a la Covid-19 y que habría derivado en una gran expansión de la enfermedad y confusiones, omisiones y errores en la entrega de información fidedigna, como en el caso de fallecidos.

Desde el Partido Comunista se dijo, vía redes sociales, que “No basta renuncia de Mañalich. Dada la gravedad de lo q está sucediendo debe haber acciones de otro tipo. Como bancada y Partido estudiamos acciones, tanto jurídicas como políticas, para que se asuman responsabilidades”.

En esa línea, la diputada Carmen Hertz sostuvo que “yo creo que hay un piso no sólo político, hay un piso jurídico, hay un piso de responsabilidad de los diputados, de ejercer las herramientas fiscalizadoras cuando estamos frente a una irresponsabilidad política que ha demostrado la autoridad sanitaria en este período”.

El diputado del PC, Boris Barrera, posteó: “#MásDeLoMismo #CambioDeGabinete 5 mil razones para exigir responsabilidades políticas y legales”. En tanto, también por Twitter, la diputada comunista Marisela Santibañez indicó: “El cambio de ministro no significa que no seguiremos en la búsqueda por la verdad, solo la verdad generará la conciencia que necesitamos para entender lo que significa esta pandemia”. Hugo Gutiérrez, parlamentario del PC, manifestó que “no entiendo la satisfacción o sorpresa por #CambioDeGabinete todos sabían que Mañalich era un fusible que Piñera iba a quemar en cualquier momento”.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dirigente del PC, colocó en Twitter que “hoy reconocen más de 5000 muertos por COVID. La mentira, la manipulación y el desprecio por la vida y la salud de las personas no pueden quedar impunes. Hay que perseguir responsabilidades políticas y legales de los responsables de este desastre #justiciayverdad #noalaimpunidad”.

En tanto, la diputada Karol Cariola expuso que “la salida del Ministro Mañalich no solo era esperable sino que también era urgente y era necesaria. El mal manejo de la crisis, la catástrofe sanitaria a la que llevó a nuestro país por las malas decisiones, por no saber escuchar, por su tozudez, además ha generado un daño irreparable a la fe pública a las autoridades sanitarias”.

El ex ministro de Desarrollo Social y dirigente del PC, Marcos Barraza, expuso que “el gobierno del Pdte Sebastián Piñera ha puesto en riesgo a todo el país, las personas muertas se suman en números dramáticos. No basta con la salida del ministro Mañalich. La pandemia se debe enfrentar con políticas de bienestar social y no de neoliberalismo trasnochado”.