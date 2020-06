Cuestionamiento a que se entreguen alimentos destinados a población vulnerable. Las denuncia de la diputada Natalia Castillo.

Equipo ES. 12/06/2020. Polémica causó el que se estén entregando cajas con alimentos en zonas residenciales de las comunas de Ñuñoa y La Reina, donde habitan familias de clase media o clase media alta, cuando esos productos tenían prioridad de llegar a sectores vulnerables de la población.

Testimonios recogidos por ElSiglo.cl dan cuenta de que en cuadrantes de las comunas señaladas, donde incluso hay casas que revelan un alto nivel socioecónomico, se repartieron las cajas, al punto que vecinos dijeron haberlas rechazado por considerar que no las necesitaban o que no tenían derecho a recibirlas.

Esto se estará produciendo, según dijeron vecinos, desde el martes y hasta este jueves, en zonas que no son de poblaciones, villas o barrios donde habiten personas en situación de pobreza. En La Reina, por ejemplo, se entregaron cajas en zonas colindantes con avenida Larraín, entre Tobalaba y Vicente Pérez Rosales.

La situación se gatilló comunicacionalmente cuando la diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática (RD), residente en Ñuñoa, dijo que llegó a su casa una caja del plan gubernamental “Alimentos para Chile”.

“Yo no sé con qué criterio están repartiéndose esas cajas que hace que le llegue a una diputada de la República en condiciones que hoy día hay familias que realmente no están pudiendo parar la olla” dijo la legisladora. Misma pregunta que se hacen vecinos y vecinas que no tiene necesidad de recibir esa ayuda y que, sin embargo, les llegó.

Se trata de casos que no están en el Registro Social de Hogares, en listas de situación de pobreza, en fichas municipales de situación de vulnerabilidad o que hayan solicitado alguna ayuda.

Consultado por el medio EMOL, el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, dijo que “esto es un beneficio que llega al 70% de los hogares de la región, por lo tanto, no es solamente para las personas más vulnerables, es también para la gran clase media desprotegida que se reúne en distintos barrios”.

El tema que no se estaría haciendo vía un catastro de confirmación de familias de clase media que estén en situación de desprotección. Por eso llegaron a casas que no necesitaban las cajas y en muchas fueron rechazadas.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, y alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, dijeron que las cajas se reparten por barrios, de manera masiva, y que la repartición no es focalizada. Indicaron que si alguien no necesita la caja, simplemente debe rechazarla.

Las dudas que surgen, además, tiene que ver con el destino de esas provisiones que no son recibidas y cómo realmente la Intendencia o los Municipios las destinan a zonas de población vulnerable.

Lo que está ocurriendo también se atribuyó en sectores de la oposición, a la improvisación en la repartición de esta ayuda y que no se hizo con una planificación adecuada.