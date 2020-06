Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dijo que “Ley de Protección del Empleo no dio el ancho” y sostuvo que el desempleo es del orden del 20%.

Radio Nuevo Mundo. 11/06/2020. Los siguientes son párrafos destacados de una entrevista ofrecida por Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a Radio Nuevo Mundo:

“Nosotros lo dijimos en el marco de los datos que se dieron a conocer por el INE (Instituto Nacional de Estadística)…sólo el dato en bruto de la cesantía dura, era un dato que no siendo falso -a nuestro juicio- no se podía mirar sólo atendiendo a quienes hoy día ya tienen su registro de estar cesante vía notificaciones, vía del cobro del seguro de cesantía, sino que había que mirar con mayor detalle lo que ocurría con ese universo de trabajadores que no están hoy buscando empleo, pero no porque no necesiten un trabajo, no porque estén en las mejores condiciones, sino que precisamente producto de la pandemia, producto de tener que cuidar un familiar, de la cuarentena, entre otros factores, hoy día no está buscando empleo.

Si uno sumaba esos datos al informe de INE, evidentemente que estaba mucho más cerca de los datos que había dado a conocer la encuesta de Micro Datos de la Universidad de Chile que este nueve por ciento que todos miraban un poco extraño; nueve por ciento después que la encuesta de Micro Datos hablaba de un quince, donde todas las proyecciones hablan de que efectivamente el desempleo podría llegar en los próximos meses sobre el veinte por ciento, dado que el cuadro que se mide no era el cuadro más crítico de este segundo trimestre que estaba mirando el dato del INE.

Entonces, si uno mira el dato cruzado con los informes y las proyecciones internacionales, más estos datos desagregados donde no sólo se mira el empleo duro si no que los otros factores que también influyen a la hora de revelar una tasa de desempleo, claro que es muy más probable acercarnos a cifras dramáticas como el veinte por ciento de cesantía que quedarnos en un dígito.

Eso es, a todas luces evidente, y yo diría que el problema que tenemos, es que no sacamos nada con asombrarnos con los datos, porque esto era una proyección, no de hoy, sino de hace un par de meses, de un par de semanas, en que todos los indicadores decían… estamos en una situación compleja.

La pregunta es si frente a esto van a haber medidas, otro tipo de medidas a las que el Ejecutivo ha ido tomando, o vamos a seguir atrapados en la lógica de seguir perfeccionando una Ley de Protección del Empleo que no dio el ancho para el minuto, para lo que se requería, y que por lo tanto el Ejecutivo, a nuestro juicio, debiera -es minuto ya- de empezar a mirar otro tipo de propuestas, otro tipo de mecanismos que impidan efectivamente el desempleo o que prohíban que se siga despidiendo trabajadores, de tal manera de detener de alguna forma estas cifras alarmantes que se están revelando respecto a la falta de ingresos.

El gobierno no tiene, al parecer, ninguna disposición a tener instrumentos distintos, alternativos, complementarios a esta ley para generar mecanismos de protección del empleo. El problema del gobierno no es, ni fue en su minuto, ni está siendo, de protección efectiva de empleo. Ellos lo que están pensando es cómo seguir cuidando trabajos en los marcos de lo que las empresas demandan, que es iniciar el retorno, comenzar a vender, tener mayor liquidez. Y eso nos parece que da cuenta claramente que el Ejecutivo no tiene ni ha tenido en la práctica interés en proteger los ingresos ni tampoco los trabajos de trabajadores y trabajadoras”.