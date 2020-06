Medida se adoptó ante maniobra de privados de recurrir a Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto.

Manuel Torres. Periodista. 09/06/2020. En un hecho histórico y a raíz de una solicitud del diputado comunista Daniel Núñez, la Cámara de Diputados y Diputadas acordó defender la Ley de la Jibia ante el Tribunal Constitucional, luego que el organismo acogió a tramitación una petición de la empresa Landes para dejar sin efecto la iniciativa.

Según informó el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, la Corporación tiene 20 días de plazo legal para contestar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y será el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, el encargado de alegar la aplicabilidad de la normativa promulgada por el Presidente Sebastián Piñera en febrero del año 2019 y que puso fin a la pesca de arrastre del calamar.

“Nosotros vamos a concurrir en los puntos específicos que nos pida la Corte de Apelaciones de Valparaíso y el Tribunal Constitucional con respecto al tema. Esto tiene que ver con que básica y fundamentalmente con el procedimiento y el proceder que nosotros tuvimos con relación a esta ley que no tuvo ningún vicio de constitucionalidad en la Cámara, por algo la votamos y por eso se discutió, habiendo, como en mi caso diputados que también estábamos en contra de esa situación (…), pero la democracia se respeta y se defiende hasta el final”, afirmó Undurraga.

El diputado Núñez, autor de la iniciativa legal, valoró la decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas y la atribuyó a la presión política de las bancadas de oposición y de las protestas que protagonizaron este lunes los pescadores artesanales en diferentes puntos del país.

“Valoro esta defensa que va a hacer de la ley la mesa de la Cámara de Diputados ante el Tribunal Constitucional y vamos a jugarnos a fondo para que esta ley siga vigente y se transforme en un triunfo histórico, como lo es para los pescadores artesanales de todo Chile. Hoy día se produce una muy buena noticia para los pescadores artesanales de todo Chile y es que hemos logrado por la presión política de las bancadas de oposición y también por la enorme solidaridad que ha despertado la movilización social que ellos desarrollaron el lunes”, expresó Núñez.

La decisión adoptada por la Cámara de Diputados y Diputadas no estuvo exenta de polémicas en la reunión de los comités de bancadas, instancia donde se votó la solicitud. Según denunció Núñez, Renovación Nacional se retiró antes de la votación, mientras que la UDI y Evópoli se abstuvieron.

“Los comités de la UDI y de Evópoli se abstuvieron de apoyar esta iniciativa y el comité de Renovación Nacional no dio la cara y se retiró previo a la votación. Cuando hablamos de materias legales en pesca, donde tenemos el precedente de una ley de pesca generada en un marco de corrupción, es muy importante que los parlamentarios y parlamentarias actúen con transparencia. Por eso, yo cuestiono esta actitud del comité de Renovación Nacional de no dar la cara en la discusión, de no señalar claramente cuál es su postura, ya que hoy día, más que nunca, es necesario que la política se haga de manera transparente”, enfatizó Núñez.

La petición del diputado Núñez a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas se produjo la mañana de este martes, luego que en la sala se diera la cuenta de proyectos y los acuerdos de los comités.

El pasado 1 de junio, por 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa Landes, ya que a su juicio no corresponde que la ley prohíba la pesca de arrastre de la jibia. La normativa vigente sólo permite la captura mediante la potera o línea de mano.