“No había otra actitud que tomar” frente a actuaciones de Macarena Santelices. La ex titular del Ministerio advirtió: “La cartera sigue en manos de la UDI” que niega derechos de las mujeres”.

Hugo Guzmán Periodista. 09/06/2020. ¿Está sorprendida por la renuncia de Macarena Santelices como ministra de la Mujer y la Equidad de Género?

No había otra actitud que tomar frente a todos los antecedentes previos que tenía la Ministra Santelices antes de ser nombrada, a propósito de los casos de maltrato laboral a mujeres funcionarias en la Municipalidad que ella encabezó (Olmué), toda la defensa del legado de la dictadura cívico-militar, y otras declaraciones controversiales. Ella dijo que se le juzgara por lo que haría en el cargo y no por situaciones anteriores, y en el cargo de Ministra lo hizo peor. Dejó pasar una campaña horrorosa, supuestamente anti violencia contra las mujeres, pero que lo que hacía era exaltar a un agresor, se planteaba incluso que se podía redimir por edad y por parentesco, y la guinda de la torta es contratar para una división jurídica tan importante en el Ministerio como la de Estudios y Capacitación a una persona que exalta el sexismo en los medios de comunicación, como era el editor de contenidos del diario La Cuarta. No cabía otra actitud que tomar, y si no fue ella la que renunció, al gobierno no le correspondía otra cosa que pedir la renuncia. Que la derecha no tenga mejores militantes para asumir todos los derechos de las mujeres, es un problema, pero esto ya era un insulto, una provocación a las mujeres.

Se habló de las capacidades de Santelices, también se habló de capacidades en el caso de la anterior ministra, Isabel Plá. ¿Es primero que nada un tema de capacidades o es primero un tema de concepciones respecto a las políticas de derechos de las mujeres?

Cuando una habla de experticia, yo al menos no estoy pidiendo magister o doctorados en género, estoy pidiendo experticia en términos políticos, en activismo por los derechos de las mujeres, y en eso tiendo a coincidir contigo en que más bien se trata de una diferencia en términos de concepciones en relación al papel de las mujeres en la sociedad, la diversidad de demandas que tenemos las mujeres para tener más derechos, más igualdad plena, tanto en dignidad como en derechos, y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Ahora nombran a Mónica Zalaquett. Dicen que tiene mayor experiencia política. ¿Se está repitiendo la situación de Plá y Santelices?

Tiene características distintas a Macarena Santelices. Pero debo recordar que la cartera sigue estando en manos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), vale decir, el partido que se ha negado de manera sistemática y permanente, en el tiempo, a la profundización de los derechos y la igualdad de las mujeres. Ya sea por la vía de negar derechos sexuales y reproductivos, por negarse a leyes de diversidad y género, ya sea por negarse a profundizar y extender la autonomía progresiva de las niñas, los niños y los adolescentes. Incluso, Mónica Zalaquett, siendo diputada, se negó al pos natal parental que tramitaba su propio gobierno en 2010 y se negó a una moción parlamentaria que elaboró Evelyn Matthei, de manera tibia, en relación a un aborto por causal.

Van tres ministras en el MinMujeryEG. ¿Denota esto una despreocupación, una desprolijidad del gobierno respecto a este Ministerio? ¿Hay despreocupación en relación a las políticas públicas en relación a las mujeres?

Creo que no es una despreocupación. Creo que es una batalla ideológica que quiere dar el gobierno y la derecha, porque tienen una concepción que es contraria a los derechos de las mujeres. La derecha no ha estado, históricamente, en la vanguardia precisamente de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, no creo que esto sea una despreocupación, yo creo que esto es una lucha, un combate ideológico de ellos, a lo que fue la instalación en el gobierno anterior del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Porque es precisamente una institucionalidad que tiene por tarea la transformación cultural del país y la promoción de nuevas relaciones entre hombres y mujeres. Combatir la cultura machista, combatir el patriarcado, como plantean las organizaciones feministas. Por lo tanto, en ese sentido, cualquier designación en este Ministerio en un gobierno de derecha, pero en particular cuando son desde la UDI, lo que se está buscando es borrar lo que se había logrado instalar con la implementación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

¿Pero lo hecho por Plá o Santelices no pasa incluso la raya de esa batalla ideológica?

Es muy sintomático el no querer dar el brazo a torcer en este tema. Tres ministras del mismo partido, de la UDI. Pareciera que en el gobierno les interesa sólo respetar el cuoteo político y no las políticas hacia las mujeres.