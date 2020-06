Diputado PC indicó que defenderá la Ley de la Jibia ante requerimiento de privados. Protestas en Coquimbo, San Antonio, Quintero, Lebu, Niebla, Queule, Tirúa Maule.

Manuel Torres. Periodista. 08/06/020. Junto con manifestar su apoyo a las protestas de los pescadores artesanales en defensa de la Ley de la Jibia, el diputado Daniel Núñez adelantó que usará todos los recursos legales para defender esta ley ante el Tribunal Constitucional (TC), luego que el organismo acogiera a tramitación una solicitud de la empresa Landes para invalidar la iniciativa.

“Usaré todos los recursos legales para defender esta ley ante el Tribunal Constitucional, aunque debemos tener claro que ante un organismo ilegítimo que permanentemente en sus fallos defiende los intereses de las grandes empresas, del poder económico y de la derecha, la mejor forma de presión que tenemos es la movilización social”, recalcó.

Los pescadores artesanales han realizado durante este lunes una serie de protestas en distinto puntos del país, como Coquimbo, San Antonio, Quintero, Lebu, Niebla, Queule, Tirúa y Ruta 5 sur en la región del Maule para defender la Ley de la Jibia que solo permite la captura del calamar mediante potera. La iniciativa del diputado Núñez eliminó la extracción de la especie mediante la técnica del arrastre.

Hubo amplia cobertura en medios regionales y nacionales a las manifestaciones de los pescadores artesanales que incluyó corte de avenidas y calles, protestas, colocación de barricadas y algunos actos.

El diputado Núñez, autor del proyecto de ley, informó que pedirá a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas un pronunciamiento a favor de la iniciativa legal.

“Voy a exigir a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas un pronunciamiento en defensa de esta ley, ya que ella emana de un acto soberano de la democracia ampliamente discutido y que estableció la prohibición del arrastre en la captura de la jibia. Lo que está haciendo hoy día la empresa Landes es generar un precedente para que toda la industria pesquera desconozca esta ley y siga aprovechándose de la explotación de recursos que son de propiedad de todo el país, de todas las chilenas y chilenos, y que después de muchos años, por primera vez, tuvieron e implicaron un beneficio concreto para la pesca artesanal cuando se prohibió el arrastre en la pesca de la jibia”, enfatizó Núñez.

En tanto, el Coordinador Nacional de la Jibia, Pascual Aguilera, advirtió que las manifestaciones son solo una señal de alerta.

“Es un mal chiste. Por eso los pescadores artesanales hoy día estamos dando esta pequeña señal de alerta al Tribunal Constitucional. Es claramente un motivo más para echar abajo esta institución. Así con la facilidad con la que recurren al TC para anular una ley que nos favorece, porque no puede el Tribunal Constitucional acoger la nulidad de la famosa Ley Longueira. Este es un mensaje de que los jibieros estuvimos 7 años en la calle luchando por la ley de la jibia, entonces no vamos a permitir que de la noche a la mañana se nos quite eso que tanto nos costó conseguir”, manifestó Aguilera.