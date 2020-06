Santelices no tiene ni el enfoque ni las competencias para dirigir la agenda de género.

Tania Valenzuela Rossi

Consejera Regional. Región de Valparaíso

Valparaíso. 07/06/2020. Esta semana fuimos testigos del lanzamiento de la campaña #CuentaConmigo por parte de Sernameg, organismo que depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por la cuestionada ministra Macarena Santelices (UDI). Las críticas no tardaron en llegar por parte de cientos de grupos feministas, donde al ser de conocimiento público su trayectoria conservadora y con ninguna preparación sobre temas de género y diversidad, se hacía incomprensible su designación para encabezar uno de los ministerios que hoy se encuentra bajo la mirada de un movimiento social histórico, la ola feminista.

Lo ocurrido estos últimos días, no hace más que corroborar lo que muchas denunciamos tiempo atrás, Santelices no tiene ni el enfoque ni las competencias para dirigir la agenda de género y diversidad en nuestro país.

En el contexto de la actual pandemia, ha tomado suma urgencia contar con autoridades activas y presentes para enfrentar la violencia que sufren miles de mujeres encerradas con sus agresores en la cuarentena, sin discriminar condición económica, social, etaria, geográfica, etc. Pese a lo alarmante de las cifras que aumentan día a día, continuamos sin tener una política pública, programa o campaña comunicacional que tenga un impacto real en la disminución de estas tasas, un escenario desolador frente a un gobierno que ha optado simplemente por invisibilizar las muertes de mujeres en manos de hombres, empatizando con el victimario, perpetuando conductas misóginas y normalizando la violencia en el círculo “familiar”.

A la fecha, ya son 19 los femicidios que han ocurrido en Chile, y nos preocupa no contar con una señal clara por parte de este gobierno por revertir dicha situación. Su enfoque patriarcal y descontextualizado que lanza una campaña que se centra en el agresor, victimizándolo, colocando el acento en el arrepentimiento y no en el delito, no hace más que agravar la situación actual, entregándonos mensajes tan erróneos como instalar la premisa que las mujeres en la actualidad debemos pagar por los errores que cometieron hombres violentos en el pasado. ¡Eso de ninguna forma!

La invitación no es a reflexionar sobre las conductas abusivas, sino a denunciar a quienes nos agreden, violentan y a exigir que este ministerio resguarde nuestro derecho fundamental, el derecho a la vida. Bajar el video de las redes sociales no soluciona el problema de fondo…tenemos ante nosotras a un gobierno de derecha que nos ha dejado en claro que no tiene voluntad alguna en avanzar en las demandas feministas, un gobierno que con este tipo de publicidad nos violenta y un gobierno que revictimiza a miles de mujeres. Es por esto y más, que decimos fuerte y claro ¡NO TENEMOS MINISTRA!