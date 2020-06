Proyecto inició su tramitación en el Congreso. Establece una carga de 2,5% a las grandes fortunas del país.

Equipo ES. 02/06/2020. Las bancadas de oposición dieron a conocer esta jornada el ingreso oficial del proyecto que establece un impuesto de 2,5% a las grandes fortunas del país, cuya recaudación permitiría obtener recursos para generar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, en beneficio del 80% de la población vulnerable.

El proyecto de Reforma Constitucional contó con las firmas de Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Giorgio Jackson (RD), Raúl Soto (PPD), Camila Vallejo (PC), Daniel Núñez (PC) y Karol Cariola (PC). A estas firmas además se ha sumado una treintena de adhesiones de las bancadas de oposición.

En la presentación, las y los parlamentarios emplazaron a sectores del oficialismo para tomar una postura clara respecto de un proyecto que significará un aporte inmediato a las familias que están sufriendo los efectos de la crisis sanitaria, económica y social.

En ese marco, el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, sostuvo que “esperamos que la tramitación en la Comisión de Constitución sea rápida y también lo sea en la Comisión de Hacienda. Hasta ahora, la UDI, RN y Evópoli no han fijado una postura, no le han dicho transparentemente al país si van a poyar un impuesto a los súper ricos. Ayer la UDI decía que los salarios sobre 700 mil pesos de los trabajadores del sector público no deberían ser reajustados. A todo Chile se le pide que hagan un esfuerzo, pero la derecha no toca la fortuna de los ricos en un peso”.

El diputado Núñez afirmó que el llamado presidencial para generar acuerdos en pos de la recuperación económica, debe comenzar por los sectores con mayores recursos. “Esperamos que este llamado que hace el Presidente Piñera para que todos aporten para superar la crisis sea real. Hasta ahora, los súper ricos de Chile no se han puesto con nada relevante para superar esta crisis. No han hecho aportes sustantivos y consideramos que es una necesidad hacerlo hoy día”, detalló.

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, señaló que “nos han criticado permanentemente porque pedimos más recursos, más dinero, más liquidez para las familias y siempre la pregunta es, bueno, de dónde vamos a sacar la plata, y precisamente para responder eso es que estamos presentando esta iniciativa, para decirle al Presidente de la República que aquí hay un proyecto que incorpora más recursos al Estado de Chile para las familias que hoy día lo requieren y lo necesitan en forma urgente por la pandemia”.

El jefe del grupo parlamentario del Partido por la Democracia, diputado Raúl Soto, agregó que “nosotros creemos que este proyecto es de total justicia, que tenemos que avanzar justamente a derrotar aquella desigualdad y por eso hemos pedido persistentemente más, porque las medidas de apoyo económico han sido insuficientes. El bono covid-19, el Ingreso Familiar de Emergencia y estas cajas de mercadería no están siendo suficientes, estas medidas deben robustecerse mucho más”.

La jefa de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista, diputada Camila Vallejo, criticó que las propuestas del gobierno estén orientadas principalmente al rescate y defensa de las grandes empresas, en desmedro de la población más vulnerable y familias trabajadoras.

“Aquí el gobierno tranquilamente acepta que a los trabajadores se les suspendan sus contratos, que se les rebaje en 50% sus remuneraciones, que las familias no perciban ingresos y los estudiantes tengan que pagar las colegiaturas, que tengan que pagar las deudas del CAE. Sin embargo, se escandaliza cuando uno propone este impuesto a los súper ricos que es del 2,5%. Se escandaliza cuando una gran empresa puede quebrar y no duda un segundo en destinar recursos del Estado para ir en ayuda de esas grandes empresas, pero cuando se trata de la familia trabajadora, que paga siempre los costos de la crisis, el Gobierno no establece prioridades”, detalló la diputada Vallejo.

Finalmente, la diputada Karol Cariola, explicó que este proyecto será fundamental para concretar una Renta Básica de Emergencia para ir en ayuda de los sectores más golpeados por los efectos del COVID-19.

“Queremos que los súper ricos hagan un aporte real para que nuestro país tenga una Renta Básica de Emergencia. Por eso es que no solo nos quedamos con la presentación de un Proyecto de Acuerdo, sino que además presentamos este Proyecto de Ley y hemos levantado además una carta que lleva el respaldo de distintos representantes de la sociedad civil para poder impulsar una propuesta que nos parece justa, urgente y necesaria”, finalizó la diputada Cariola.