Ollas Comunes: Un testimonio desde Puente Alto.

Hugo Guzmán. Periodista. 23/05/2020. En varias zonas de Puente Alto, la comuna más poblada del país y con serios problemas sociales y de pobreza, se instalaron Ollas Comunes en las semanas recientes para hacer frente a la falta de abastecimiento de productos y dificultades de alimentación de muchísimas familias, en el escenario de expansión de la pandemia del coronavirus.

Son parte del medio centenar de puntos populares de alimentación donde se entregan raciones de comida a personas pobres, sin empleo, sin ingresos y a donde las cajas de productos del gobierno no llegan.

Es un trabajo arduo, cotidiano, de hora tras hora, cuidadoso dada la crisis sanitaria, que requiere organización y también de conciencia social y solidaridad. Muchas personas están en esa labor para mantener las Ollas Comunes en Puente Alto.

Una de ellas es Lina Sandoval, dirigente de la Asociación Nacional Derechos Humanos 18 de Octubre, que está día a día coordinando, consiguiendo recursos y productos e incluso informando en medios de prensa nacionales y extranjeros, y trabajando en los colectivos.

En entrevista con ElSiglo.cl, Lina explicó que la labor que desarrollan “es producto de la organización y trabajo de todas y todos los que participan en la Asamblea Político Social de la Provincia Cordillera. Tenemos, hasta este sábado, cinco ollas comunes funcionando: Villa Arco Iris II, Olla Digna Bajo de Mena, Nuevo Amanecer, “Oscar Bonilla” y la Raimapu.

¿Cuánta gente está llegando a esas Ollas Comunes?

En estos momentos se disparó la de Villa Arco Iris II, que está entregando unas 255 colaciones diarias. En la Raimapu hicieron un balance y están entregando 159 raciones de comida diaria, la “Oscar Bonilla” casi cien diarias, la Nuevo Amanecer 78.

¿Dónde y cómo obtienen los productos para elaborar los alimentos?

Se hizo una campaña en las redes sociales para donaciones de dinero y directo de productos. Tenemos un centro de acopio en la Villa Arco Iris, que es grande, y ahí se junta todo lo que llega. La verdad, es pura solidaridad de la gente con la consigna “El Pueblo Ayuda al Pueblo”.

Lina, ¿cómo evalúan la ayuda de la Municipalidad de Puente Alto y del gobierno?

Específicamente, nosotros tuvimos que parar estas Ollas Comunes, y probablemente tengamos que parar otras más, porque en los sectores en que nosotros estamos, en los sectores a los que llegamos, no ha llegado nada de la Municipalidad, y nada del gobierno. Están completamente abandonados los sectores periféricos de Puente Alto.

¿Cómo se convocan los vecinos, cómo es la organización en la base social?

La verdad es que la gente se comporta súper bien, muy organizados, muy solidarios, los mismos vecinos se han autoconvocado. Hay gente que no es dirigente, y monta las Ollas Comunes, es un verdadera autoconvocatoria. Ellos mismos hicieron catastros. Se ha sumado mucha gente que se acerca a donde están las Ollas Comunes. Está el que cocina, el que pica comida, el que ve lo del acopio, el que barre, el que limpia, los apoyos de la cocina, organizar a las familias que llegan, habilitar los lugares.

Hoy se informó que el gobierno iba entregar mil cajas de productos en Puente Alto. Hay cifras que hablan casi de 400 mil personas vulnerables en esa comuna. Es el tema de la polémica por las cifras. ¿Qué saben ustedes de esas entregas del gobierno?

Dicen que van a salir a entregar cajas. Lo de las cifras no sabemos con claridad. Lo que no sé es objetivamente cómo lo harán. Mira, un ejemplo, a mí me acaban de llamar por una familia completa con Covid-19, en un departamento muy chico, una señora, el marido, tres hijos y un sobrino y no les ha llegado nada y me pidieron si puedo ir a dejar una caja de mercadería para que puedan almorzar hoy. El martes pasado, entregamos tres cajas a tres familias, nos avisaron porque saben que estamos haciendo Ollas Comunes, y es gente que no puede salir porque tiene Covid. Hay sectores que, en realidad, no ha llegado nada. Vamos a ver, pero por las cantidades que dicen, la ayuda del gobierno va a ser muy poca.

¿Qué pasa con la gente que no puede salir a trabajar, que vive de lo que vende en las ferias? Porque hay mucha gente en Puente Alto que depende del empleo informal, que vive del día a día.

La gente que tiene trabajo estable, con los permisos correspondientes, sale a trabajar, con mucho esfuerzo y cuidándose. Pero en la comuna, el grueso de la gente tiene empleo informal, vive de lo informal. Las ferias están llenas de gente que vende sus productos, hasta cualquier cosa, para sobrevivir el día a día. Los “coleros” abundan, porque es gente muy necesitada, que no tiene recursos, ni ayuda. Mucha gente sale a vender para tener un ingreso, aunque sea pequeño, al día. Salen arriesgándose a que se los lleven presos, a contagiarse. Hay sectores de Puente Alto en que ni los carabineros ni los militares entran porque inmediatamente tienen enfrentamiento con la gente.

Siempre al papel de las mujeres ha sido fundamental en las Ollas Comunes, aunque deberían participar activamente los hombres también.

La verdad, es que el fuerte del trabajo que se está haciendo en la calle, en el acopio, en las Ollas Comunes, es el de las mujeres. Creo que pasaron a otro nivel, la fuerza de las mujeres, su labor, su compromiso, es impresionante. Muchas son madres, tienen que atender sus hogares, algunas están cesantes, y aquí están, son el fuerte. Las mujeres están organizando el territorio, los barrios, las calles, ahora estamos con un equipo que está sanitizando otra Villa para después salir en tres o cuatro vehículos a dejar la ayuda de alimentos y productos.

¿Cómo resuelven los implementos de protección? Las mascarillas, guantes, porque tienen que cuidarse.

Todo eso sale del bolsillo de nosotras. Nos colocamos mascarillas, gorros, guantes, está lo del lavado de las manos, sanitizamos los espacios, todo de nuestro esfuerzo. La ropa que usamos después se lava, cada cual compra o tiene sus productos de aseo, hacemos cambio de ropa. Lo importante es que alguien tiene que hacer la pega…

Foto: Asamblea Político Social de la Provincia Cordillera