Hugo Gutiérrez, acusado por la derecha y enjuiciado por el TC, dijo que su destitución sería “violentar la soberanía popular”. Acusó que se bajó estándar de pruebas en su contra.

Equipo ES. 24/05/2020. Ante la eventualidad de que el Tribunal Constitucional (TC) apruebe su destitución como diputado de la República, el abogado Hugo Gutiérrez dijo que con eso “van a violentar y a menoscabar la soberanía popular”, atentando contra la decisión de los ciudadanos de elegir a un legislador.

Gutiérrez indicó que su caso “está atravesado por la crisis política que vive el gobierno de derecha, y si se me destituye, se va a profundizar la crisis política del gobierno”.

Sostuvo que junto con el requerimiento ante el TC, los partidos de la derecha han desatado “una campaña feroz” en su contra en las redes sociales, en la línea de “golpear a figuras de la oposición y quitarle seguridad al movimiento social, y buscar inhibir la protesta social”. Apuntó que, por eso, su caso no es individual, sino que se busca golpear a la oposición, al movimiento social, a quienes protestan y al Partido Comunista, donde el parlamentario milita.

Además, Hugo Gutiérrez explicó que hay otro asunto de suma gravedad, y es que el TC aceptó el requerimiento de los partidos de la derecha y se abrió a la presentación de puntos de prueba, y “le bajó el estándar a esas pruebas, por ejemplo, no que yo fuera responsable del ataque o el incendio de un cuartel militar, sino que demostrar, simplemente, que iba en una marcha que pasó por ese cuartel, sólo eso. Ahora la derecha no tiene que probar que yo alteré el orden público, sino que yo firmé una declaración del Partido Comunista o de la Bancada apoyando el estallido social, o que iba en una marcha donde se protestaba. Ya no es que asalté una estación del Metro o insté a eso, sino que marché y apoyé las protestas. Así que esto es más que un Twitter que yo haya enviado”.

El diputado, al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, enfatizó: “Bajar el estándar apunta a que se puede dar mi destitución”. Con eso, el TC ayudó a la derecha.

También señaló que “hay que recordar que la derecha presentó un requerimiento similar al que después hizo en contra mía, que afectaba a todas las diputadas y diputados de la Bancada del Partido Comunista, era por las mismas causales, de promover el estallido social”. El Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible, no había razón de causalidad, el PC nunca incitó al desorden público, en términos que la derecha lo denunció, sino que apoyó la movilización social.

“Tras bambalinas después se supo que fue (declarar la inadmisibilidad) porque eran muchos las y los diputados que se querían destituir, y cómo el Tribunal iba a aparecer haciendo eso”. Pero la intención de la derecha existió. “Ahora es uno solo, no es tán problemático”, y por eso el TC se abrió a que la derecha presentara pruebas. Lo paradójico o contradictorio es que la acusación es prácticamente por las mismas causales que se quiso acusar a la Bancada del PC, las que fueron desechadas.

El requerimiento, y eso es importante tenerlo en claro, enfatizó el legislador comunista, es de todos los partidos de “Chile Vamos”, no de algunos, es de todos. Es la coalición completa la que busca destituir a Hugo Gutiérrez.