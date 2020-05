Guillermo Teillier frente al uso de las frases “nueva normalidad” y “retorno seguro” y el aumento tremendo de contagios de Covid-19. También habló de la contingencia.

Equipo ES. 24/05/2020. La vocera de La Moneda, Karla Rubilar, entrevistada por el diario La Tercera, dijo que “no podemos medir…No tenemos claridad de cuánto haya sido el impacto” en el aumento tremendo de contagios de coronavirus, el que el gobierno haya hablado hace un par de semanas de “nueva normalidad” y de “retorno seguro” en medio de la pandemia.

Frente a eso, el diputado y presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, sostuvo que Karla Rubilar “sabe perfectamente el impacto que eso tuvo, basta sacar las cuentas con el enorme aumento de contagios que hubo” después de que el gobierno usara esa frases.

El parlamentario indicó que cuando se habló de “nueva normalidad” y de “retorno seguro”, “mucha gente salió, mucha creyó que eso era así, que se podía salir, y hasta el alcalde Joaquín Lavín abrió un mall”.

Teillier indicó que en esos momentos el gobierno no evaluó bien lo que significaba decir esas frases, además de que se habló de la posibilidad de volver a clases, se le dijo a los empleados públicos que debían volver al trabajo presencial y no se pensaba en la importancia de las cuarentenas extendidas.

Incluso recordó que todavía mucha gente se pregunta por qué hicieron las primeras cuarentenas en el barrio alto, en zonas de la élite -“aunque ahí no todos son de la élite”- y no en las comunas populares. “Habrá que ver si eso influyó o no en el aumento de contagios en tantas comunas” sostuvo el parlamentario.

Se esperaban las protestas

Al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, Guillermo Teillier dijo que “eran de esperar” las protestas que se vieron estos días en varias comunas, por la ausencia de medidas realmente efectivas o que se tomaron con atraso por parte del gobierno.

“Todo indicaba que se iba a llegar a una crisis en muchos sectores de la población en que la gente se iba a manifestar”, resaltó el parlamentario. “La gente siente que no se les apoya, que no llega la ayuda”, enfatizó. “Y el ministro del Interior (Gonzalo Blumel) no encontró nada mejor que echarle la culpa al Partido Comunista”, sostuvo Teillier.

Declaró que “es mentira que hayamos incitado a que la gente saliera a las calles a protestar, o que hayamos llamado a esas protestas. Sí pueden haber estado militantes comunistas, porque en todas las movilizaciones hay militantes comunistas, pero hay hambre, hay falta de ayuda, y por eso el pueblo se empieza a movilizar, a salir de las calles”.

Agregó que “en medio de eso el gobierno sale con las cajas de alimentos y dice que serán para el 70% de la población y eso era mentira. Todo eso ha sido un verdadero lío”. El presidente del PC afirmó que “hubiera sido mejor elevar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia, como planteamos desde la oposición, y así la gente hubiera tenido más recursos para comprar alimentos y no tener que esperar esta limosna del gobierno. Además, se habrían beneficiado los almacenes de barrios, pequeñas y mediana empresas en las comunas, y no un consorcio privado que se llevó una gran ganancia con las cajas pagadas por el gobierno”.

Acuerdos o pactos. No está el horno para bollos

El presidente del Partido Comunista abordó el tema del acuerdo o pacto que ha querido promover el gobierno, sectores de la derecha y algunos personeros de la oposición. Frente a ello, manifestó que “esto del acuerdo o el pacto ha ido dando tumbos. Anunciaron -como vienen siendo los anuncios desde el gobierno- con bombos y platillos el acuerdo político, y la verdad es que el horno no estaba para bollos. Eso no está resultando, la mayoría de la oposición ya dijo que no a los términos de este acuerdo. Nosotros, así como Unidad para el Cambio, no vamos a ir a un pacto de esta naturaleza como lo está planteando el gobierno, que es sumarnos a su agenda y en una situación que no escuchan a la oposición y nuestras propuestas”.

“Además, los acuerdos para enfrentar la crisis sanitaria y económica se pueden tomar en el Parlamento, y no ponernos a tomar acuerdos de partidos que después quedan en nada, no se cumplen”, puntualizó el legislador comunista.

En cuanto a acusaciones de personeros del oficialismo de que no se puede llegar a acuerdos entre el gobierno y la oposición porque el PC y el Frente Amplio (FA) no condenan explícitamente la violencia y tienen posturas rígidas, Teillier dijo que esas declaraciones las hicieron la diputada María José Hoffmann, el diputado Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz Coke, el diputado Javier Macaya, el diputado Jorge Alessandri, José Antonio Kast y el diputado Diego Schalper, “que son los mismos que acusaron al diputado Hugo Gutiérrez (PC) y que andan diciendo que los comunistas quieren derrocar al gobierno e instar al desorden”.

Por lo tanto, indicó que hay que desmerecer esas acusaciones que no tienen ningún sentido ni asidero.

La organización social

Guillermo Teillier habló también en el programa de Radio Nuevo Mundo sobre las ollas comunes, encuentros sociales vía digital, de la persistencia de demandas como la nueva Constitución y de las formas que encuentra el movimiento social y ciudadano para seguir activos.

Apuntó que cuando el gobierno se atrasó en medidas, puso en marcha otras que son insuficientes y muchos sectores quedaron desprotegidos, la gente y las organizaciones sociales se activaron y se acrecentó la respuesta social.

Teillier dijo que, en realidad, “lo de canastas de comidas no partió como una iniciativa del gobierno, sino que fue una iniciativa de la gente, de los vecinos”, que buscaron la manera de abastecerse y de ayudar. Indicó que “hace muchas semanas que vimos la solidaridad en el pueblo”. También lo ejemplificó con la instalación de muchas ollas comunes y acopio de alimentos. “Hay muchas iniciativas sociales”, remarcó el diputado del PC.

Contó también que en muchas comunas y poblaciones la gente comenzó a sanitizar por su cuenta espacios públicos, los hogares de adultos mayores, y algunos Municipios también asumieron esa tarea. Todo sin recursos que aportara el gobierno.

El presidente del PC indicó que “todas esas iniciativas hay que incentivarlas, hay que aplaudirlas, hay que procurar que avancen todas esas iniciativas de solidaridad entre vecinas y vecinos”. Añadió que con eso “se está sobrepasando el individualismo y el egoísmo que impone el neoliberalismo”.