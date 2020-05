Tribunal Constitucional resolvió recibir pruebas sobre solicitud de parlamentarios de “Chile Vamos”, se abre un proceso de 15 días. “Tendrán que probar lo que es imposible” dijo el diputado.

Igor Mora. Periodista. 20/05/2020. En una sesión que duró más de 5 horas, el Tribunal Constitucional (TC) inició el proceso de destitución solicitado por diputados y diputadas del derechista conglomerado “Chile Vamos” en contra del diputado Hugo Gutiérrez.

La jornada comenzó con un hecho de relevancia, pues los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron del proceso, pues recientemente fueron querellados por el propio Gutiérrez por los delitos de cohecho y prevaricación. Una querella que se inició tras las palabras de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, quien sostuvo en una entrevista que el freno de las causas de derechos humanos en dicho tribunal, estaban “al borde de la corrupción”.

En ese marco, el diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que “lo que me tiene tranquilo es que dos de los ministros de ese tribunal, a los que les había deducido una querella criminal por delitos de corrupción, se inhabilitaron, Aróstica y Vásquez. Sin duda, eso da más confianza en que este tribunal va a tener cierta objetividad e imparcialidad en la decisión del requerimiento”.

Sin embargo, el parlamentario PC insistió en su determinación de no presentar defensa, pues el TC no tendría competencia para resolver una figura penal que debiera ser analizada por tribunales de Justicia.

“No me voy a presentar ante el tribunal para que conozca ilícitos penales que por supuesto nunca he cometido. Me están atribuyendo la quema de un cuartel militar, haber amenazado a un funcionario de Carabineros, me hacen el autor intelectual del estallido social y además haber publicado unos twitter. Creo que es una exageración”, detalló.

El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió en esta jornada recibir pruebas sobre la solicitud de los parlamentarios de “Chile Vamos”, con lo que se abre un proceso que tiene una duración de 15 días prorrogables por otros 15 días. Esta etapa quedó a cargo de los ministros Miguel Ángel Fernández y Nelson Pozo. Una vez que se haga la notificación del proceso y quede en estado de “sentencia”, el tribunal tiene 30 días para resolver la posibilidad de cesación del cargo del diputado Gutiérrez.

“Tendrán que probar lo que es imposible probar, porque nunca he quemado un regimiento, nunca he amenazado a ningún funcionario u oficial de Carabineros, no soy el autor de los asalto o saltos al Metro de Santiago, ni he instado a ninguna rebelión o desobediencia civil. Aquí hay un tribunal que no tiene competencia para conocer ilícitos penales, que son los que me han atribuido estos partidos fascistas que están en el Congreso -me refiero fundamentalmente a la UDI-, que han presentado un requerimiento, atribuyéndome ilícitos que jamás he cometido”, concluyó el diputado Hugo Gutiérrez.