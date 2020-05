“No basta con decretar la cuarentena, sino que necesitamos acciones eficaces del gobierno para impedir que se transforme en suspensión de los contratos y de jornadas por parte de empresarios”.

Santiago. 05/2020. “No basta con decretar la cuarentena (…) sino que necesitamos acciones eficaces del Gobierno para impedir que esto se transforme en la política de abuso y de suspensión autoritaria de los contratos y de las jornadas por parte de los empresarios”.

Así lo manifestó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa luego que el Gobierno decretara la cuarentena total en 38 comunas de la Región Metropolitana y en dos de la Región de Tarapacá a partir de las 22 horas de este viernes. La decisión se fundamenta por el explosivo aumento de casos de personas con Covid-19 positivo.

Según información difundida en el Portal Web de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Figueroa, acompañada por el Comité Ejecutivo de la organización, recordó que el mundo sindical ya había demandado, desde la segunda quincena de marzo, cuarentena nacional.

De acuerdo a lo publicado, la presidenta de la CUT dijo que esta decisión del Gobierno es parte de lo que se esperaba y fue categórica en señalar que: “no basta con decretar la cuarentena (…) sino que necesitamos acciones eficaces del Gobierno para impedir que esta práctica se transforme en la política de abuso y de suspensión autoritaria de los contratos y de las jornadas por parte de los empresarios. No podemos so pretexto de la cuarentena y de la situación crítica que estamos viendo respecto de la pandemia, enfrentar a los trabajadores a la angustia de tener que o resguardar su vida e integridad y cumplir con la cuarentena o tener que, obligadamente, asistir a sus puestos de trabajo, porque de lo contrario los empleadores van a empezar a imponer de manera abusiva la suspensión de la jornada (…) No bastan las medidas sanitarias si estas no vienen acompañadas de un plan que garantice los ingresos de los trabajadores y trabajadoras”.

Por lo mismo también emplazó a los grandes empresarios -agrupados en la Confederación del Comercio y la Producción, CPC a que formulen un llamado “a todos los empleadores a que no hagan prácticas abusivas de la suspensión del contrato y que no impongan estos acuerdos unilaterales y autoritarios”.

Así también, hizo un llamado al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del trabajo, DT: “a que emane, a la brevedad, un dictamen que corrija el dictamen de marzo que hasta el día de hoy no ha sido corregido”. Se trata del dictamen de la DT, emanado el 26 de marzo pasado, ante el cual la CUT interpuso una reconsideración para dejar sin efecto el hecho de que se considerara la crisis sanitaria como un” caso fortuito” o de “fuerza mayor”, pues eso permite que el empleador despida sin derecho a indemnización.

El 11,5% del total de comunas del país (346) estarán, a partir de las 22 horas de este viernes, en cuarentena durante los próximos días. En el caso de las 38 comunas de la Región Metropolitana (RM) cerca de 6,5 millones de personas quedarán bajo la medida de confinamiento total (90% de la población de la RM) A ello se suma la Región de Tarapacá, donde se decretó igual disposición para las comunas de Iquique y Alto Hospicio, sumando en la región más de 321 mil personas impactadas.

En la Región Metropolitana, las 32 comunas que conforman la Provincia de Santiago, quedarán en cuarentena: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago y Vitacura. A ellas se agregan las comunas de Buin y San Bernardo (Provincia de Maipo) Colina y Lampa (Provincia de Chacabuco) Puente Alto (Provincia de Cordillera) y Padre Hurtado (Provincia de Talagante).