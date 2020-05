Una premisa es no ceder ante presiones de la derecha y el gobierno. Apertura, pero a acuerdos concretos dentro de la oposición.

Equipo ES. 15/05/2020. Al interior del conglomerado Unidad para el Cambio, que integran el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, se está analizando la propuesta surgida desde la derecha de un pacto social ante la crisis que vive el país, así como invitaciones de colectividades del Frente Amplio, Convergencia Progresista y la Democracia Cristiana a coordinarse.

Un primer aspecto, de acuerdo a fuentes consultadas, es que en Unidad para el Cambio es importante que la oposición no ceda ante la presión de la derecha y del gobierno, “lo que se ha transformado en una constante” que ha frustrado muchos intentos unitarios. Se señala que los llamados que vienen del oficialismo suelen apuntar a encontrar apoyo sólo para imponer su agenda o como salvataje ante sus graves desaciertos frente a la crisis sanitaria y su mezquindad para atender las necesidades sociales. Para ello al gobierno le interesa que aparezcan los partidos opositores alineándose con el gobierno, cuando en realidad no se comparte el grueso de medidas que toma la autoridad que además no tiene en cuenta las propuestas opositoras.

Se advierte que puede existir la intención de la derecha de hablar de pacto con el objetivo de poner a la oposición llegando a acuerdos y dando señales de respaldo a la gestión del gobierno, o trabajando unitariamente cuando eso en realidad no sucede porque hay grandes diferencias con las políticas establecidas, sobre todo en materia económica y laboral.

Respecto a otros sectores de la oposición, se indicó que se recibieron invitaciones a coordinación desde el Frente Amplio, Convergencia Progresista (donde están partidos de la ex Concertación) y de la Democracia Cristiana, pero se aclaró que ello no llegó a todos los partidos de Unidad para el Cambio y que varios se enteraron a través de la prensa.

En todo caso, en una reunión que se habría realizado este jueves por la noche, en Unidad para el Cambio existiría la decisión de no llegar a acuerdos o coordinaciones mientras no se despeje el tema del pacto convocado por la derecha y la postura que habrá respecto a eso, ya que personeros de oposición se muestran favorables a un pacto con la derecha.

En todo caso, desde este conglomerado se reiteró la disposición a actuar de manera coordinada en el Parlamento, sobre todo en relación a proyectos vitales para la población en tiempos de crisis, y también actuar coordinadamente en espacios del movimiento sindical y social.

Según dirigentes consultados, se mantiene la visión de que en el país están operando “dos oposiciones” y que dentro de ello hay una prioridad de fortalecer el espacio abierto como “Chile Digno”, junto a fuerzas como Igualdad, Libertarios, Partido Humanista y otros conglomerados políticos, sociales y culturales con vistas a impulsar apoyando propuestas que tiendan a paliar la grave situación laboral y social por la que atraviesa el país.