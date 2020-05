“Necesitamos una nueva forma de gobernar la pandemia”. “No podemos seguir hablándole a una pared”. “Queremos colaborar como Colegio Médico, pero necesitamos que el gobierno permita que colaboremos”.

Santiago. 14/05/2020. “Necesitamos una nueva forma de gobernar la pandemia”. Fue una de las frases dichas por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, entre otros planteamientos en una línea de reproche a cómo, sobre todo desde el Ministerio de Salud, se vienen haciendo las cosas frente a la pandemia del coronavirus.

En abierta crítica a la falta de asimilación de propuestas y criterios por parte de la autoridad, la representante de los médicos advirtió que “no podemos seguir hablándole a una pared”.

La doctora habló después de participar este jueves en una de las reuniones de la Mesa Social por la Covuid-19, en La Moneda, y donde habría expresado tanto críticas como propuestas para encarar la situación que se vive y que ya presenta un escenario muy difícil con 22 muertos diarios (la cifras más alta desde que se inició la crisis sanitaria), más de 2 mil 600 contagiados al día y los hospitales de la Región Metropolitana colapsados.

Específicamente, ante las aseveración del titular de Salud, Jaime Mañalich, de que existió en estos meses “falta de confianza recíproca (entre la ciudadanía y el gobierno) nos jugó una mala pasada” para llegar al estado actual de cosas, Izkia Siches manifestó: “Hoy día donde el propio ministro de Salud ha hecho referencia a la poca credibilidad que existe en el país a las autoridades gubernamentales, una buena forma de poder hablar en datos objetivos y recuperar la credibilidad de la ciudadanía, se lo hemos señalado al presidente y al ministro del interior, es contar con la información necesaria. Creemos que el Ministerio de Salud se ha empeñado en contener y retener la información solamente para ellos”.

Enfatizó: “A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, yo necesito como representante de los médicos y médicas del país que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nosotros hemos presentado una serie de recomendaciones, el comité asesor ha presentado una serie de recomendaciones que no han sido acogidas ni implementadas. Y como colegio esperamos que eso ocurra. La forma colaborativa, la unidad que se nos ha pedido por parte del gobierno. Nuestra participación en esa mesa social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared, necesitamos tener una interlocución más directa”.

La presidenta del Colegio Médico habló de cuestiones puntuales pero sensibles, como la información real de fallecidos, precisamente cuando salen informaciones de que, por ejemplo, en el Cementerio General están disponiendo de unas mil tumbas para muertos por la Covid-19. Declaró que hay que “transparentar tanto los casos (de contagiados), como el tema de los fallecidos”, e insistió que el gobierno no se guarde esa información solo para su uso.

Siches apuntó que “hoy día hemos visto cosas tan disparatadas, como limitar las licencias médicas por casos sospechosos en 4 días, cuando en el país el resultado de estos exámenes se está demorando más que eso. Yo no sé en qué país viven las autoridades de Salud, que parecieran desconocer algo que hemos presentado en forma tan reiterativa. Como también el apoyo a los equipos de salud. Cosas tan básicas, como resolver quién cuida a los hijos e hijas de los trabajadores de salud, hoy día todavía no está resuelto”.

La presidenta del Colegio Médico precisó que se busca que al gobierno le vaya bien, porque eso implica que a la ciudadanía le irá bien respecto a esta crisis sanitaria. Después de la reunión con autoridades y representantes de otros sectores, indicó que “espero el día de mañana tener una respuesta positiva por parte del gobierno frente al ofrecimiento que le hacemos como Colegio Médico de una segunda fase, una nueva forma de enfrentamiento de la pandemia, donde sí se consideren las recomendaciones del comité asesor, de la comunidad social, del Colegio Médico de Chile, entre otros”.

Insistió en que “queremos colaborar como Colegio Médico, pero necesitamos de una vez por todas que el gobierno permita que colaboremos con ellos”.