“Más que tratar contagiados, hay que evitar los contagios”, dijo el senador. Posiciones en reunión de comisiones de Salud y Desafíos del Futuro en el Senado.

Valparaíso. 14/05/2020. Una gran preocupación por el impacto que la pandemia está teniendo sobre el país, especialmente en la Región Metropolitana (RM), manifestaron los participantes de la séptima sesión virtual de las comisiones de Salud y Desafíos del Futuro en el Senado, junto a un grupo de científicos y expertos en coronavirus.

Pablo Vial, miembro del Consejo Asesor Covid-19 del Minsal (Ministerio de Salud), dijo que la Región Metropolitana (RM) tiene la infraestructura sanitaria necesaria para resistir “el brote que se expande en los sectores vulnerables y el fuerte rebrote en la zona oriente”, pero alertó que no sería lo mismo si esta situación “se produce en regiones como Valparaíso, Biobío u O’Higgins”, por lo que llamó a “reforzar los cordones sanitarios”.

La senadora Carolina Goic criticó el doble discurso del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Precisó que “en la reunión con el Presidente (Sebastián Piñera) nos dijo que quedaban reactivos para 200 mil exámenes y hoy a la prensa le dice que tienen reactivos y pueden prestarle a los privados”.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, afirmó que “el ministro ha hecho caso omiso a todo lo que se la he dicho y se requiere un cambio de actitud. Ojalá esta cuarentena muy dura dos semanas que tendremos, sirva para reordenar la estrategia. Una conducción autoritaria no permite visibilizar los errores”.

La dirigente del Colmed denunció que en el “hospital San Juan de Dios hay dos mil muestras acumuladas y nuevamente se van a perder, porque no hay capacidad ni los elementos para procesarlas”.

La ex directora de Fonasa, Jeanette Vega, dijo estar muy preocupada “por el incremento de un 30% de la positividad”, añadió que la mayoría de los centros de Red de Salud UC Christus, “están en el máximo nivel de reconversión de camas y de recursos humanos” y planteó que ante la restricción de los test PCR, “y como no hay ningún otro virus circulando, hay que asumir que todo paciente con insuficiencia respiratoria son covid, hasta que no se pruebe lo contrario”.

“Batalla está fuera de los hospitales”

El senador Guido Girardi afirmó que “la estrategia de las camas UCI y los ventiladores (mecánicos) es limitada, se podrá aumentar unos cuantos más pero no darán abasto. La lucha contra la pandemia no debe ser sólo tratar contagiados, sino que evitar que se contagien”.

Y agregó que “esa batalla está fuera de los hospitales, está en la red capilar de centros de Atención Primaria de Salud (APS) que cuentan con el personal suficiente y entrenado para atender a los sintomáticos, rastrear a sus contactos (casos probables) y supervisar el aislamiento en condiciones adecuadas”.

El senador también se mostró partidario de que, a falta de exámenes, “todos los sintomáticos debieran tener tratamiento de infectado, es decir, un aislamiento riguroso y supervisado”.

Pero manifestó su escepticismo al respecto. “Se debe aislar a los casos probables, pero ni siquiera están aislando a los sintomáticos positivos. Hay más de 21 mil pacientes positivos y activos, pero sólo el 10% de ellos está aislado en recintos sanitarios. Los demás están en sus casas, contagiando”.

Agregó que “si los contactos de esos pacientes activos son una decena por cada uno, hablamos de más de 200 mil ‘casos probables’ que no se están buscando. No hay equipos organizados para encontrarlos, no hay ningún plan para utilizar en esa labor la red que la APS tiene a lo largo de todo Chile”.

Y llamó al Presidente Piñera a “utilizar toda la red de hotelería turística, que hoy está sin usar, como recintos sanitarios para aislamientos supervisados. Los recursos que se utilicen en esa labor serán una muy buena inversión”.

Foto: Biblioteca del Congreso