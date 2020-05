“Lo que uno ve in situ, en el terreno, es que se acumulan hasta 10 ambulancias afuera del hospital con hospitalizados por más de diez horas”.

Equipo ES. Valparaíso. 12/05/2020. La diputada Karol Cariola, hizo referencia a una serie de acciones que ha impulsado tanto en su rol fiscalizador y como representante de las comunas de la zona norte que se atienden directamente en el Hospital San José de Independencia, y que una vez más se vio colapsado ante el aumento de la demanda de atención relacionada al Covid-19.

Durante la mañana del viernes recién pasado la diputada y el alcalde Gonzalo Durán realizaron una visita de fiscalización al hospital, se reunieron con la multigremial de trabajadores y con la dirección del recinto. “Lo que uno ve in situ, en el terreno, es que se acumulan hasta 10 ambulancias afuera del hospital con hospitalizados por más de diez horas; lo que vimos es que hay personas que están 3 días hospitalizadas en una silla plástica sin calefacción ni condiciones mínimas para ser atendidos. Los trabajadores no tienen los equipos para la protección personal que necesitan para poder llevar adelante el cuidado no solo de ellos sino que de los pacientes porque se terminan transformando en vectores de contagio”, manifestó.

Y agregó: “La situación del Hospital San José es crítica, por eso que también le hemos enviado una carta de solicitud al Ministro (Jaime) Mañalich junto con el diputado Boris Barrera y con el alcalde Gonzalo Durán para solicitar una reunión urgente con los alcaldes de la zona norponiente de la Región Metropolitana que, por lo demás, la totalidad de sus comunas están en cuarentena por el aumento significativo de contagios”.

La diputada Karol Cariola dijo que “le pedimos al Presidente (Sebastián Piñera) tomar en consideración que las políticas del país no pueden estar dirigidas sólo a los sectores más acomodados. Hay una población que lo está pasando mal y es la población más empobrecida que está en hacinamiento, y que está viviendo en condiciones de precariedad, muy difíciles en términos sanitarios y en términos de vivienda”.

“ Irresponsable” reducción de presupuesto en vivienda

Karol Cariola (PC) también se refirió al anuncio de una eventual rebaja en el presupuesto para el Ministerio de Vivienda que, según publicó un medio de comunicación, alcanzaría los 610 millones de dólares.

La parlamentaria representante de las comunas de la zona norponiente de la capital expresó su preocupación frente a una medida que genera doble impacto en la sociedad, mantener el hacinamiento en el que viven más de 70 mil familias en el país y, por consecuencia, un eventual aumento masivo de contagio del Covid-19 en los sectores más pobres de la capital y a nivel nacional.

“Nos preocupa profundamente que a pesar de todas las recomendaciones que se han hecho por parte de expertos respecto de las consecuencias que puede llegar a tener el hacinamiento sobretodo en las familias más pobres, para el aumento del contagio del Covid 19, hoy día el Ministerio de Vivienda haya anunciado la rebaja en su presupuesto en una totalidad de 610 millones de dólares”, dijo la diputada Cariola.

Agregó que en conjunto con 35 comités de vivienda de las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Quinta Normal, Lo Prado y Cerro Navia, enviaron un carta al Presidente Sebastián Piñera rechazando la medida y solicitando su revisión inmediata.

En dicha misiva se plantea que “frente a la realidad de 323 fallecidos y 30.063 casos de contagios de Covid 19, la medida que está tomando el gobierno de rebajar el presupuesto en vivienda en 610 millones de dólares es absolutamente irresponsable. Nos parece que esto debe ser revertido y hacemos un llamado, a través de esta carta, a poder entregar un apoyo necesario a las familias (…) para poder evitar el contagio masivo en una de las poblaciones más pobres de nuestro país, que son aquellos habitantes que están hacinados”.