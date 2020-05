Llamado al cuidado y que personas que vayan a las ferias deben tener el permiso correspondiente.

Santiago. 07/05/2020. Debido a que este viernes 8 de mayo ingresan doce nuevas comunas de la Región Metropolitana (RM) a cuarentena total por efecto de la expansión del coronavirus, volvió el tema de las ferias y su funcionamiento.

Desde la Confederación de Ferias Libres (ASOF) se reiteró que están autorizadas para funcionar por ser abastecimiento esencial de alimentos y otros artículos de primera necesidad. En las ferias circula el 70% de productos hortofrutícolas frescos, 50% de productos del mar y un 50% en huevos, por tanto es un canal primordial de abastecimiento para el país.

Froilán Flores, presidente nacional de ASOF, indicó que los comerciantes de ferias libres de comunas que empiezan con las cuarentenas “deben tener claro que pueden trabajar porque son abastecimiento esencial, según instructivo de gobierno, desde que se inició el estado de catástrofe por la pandemia. En comunas, que ya han estado con cuarentenas y las que ingresan ahora, los colegas están autorizados para trabajar, portando siempre su cédula y permiso o patente municipal a mano. Además, es necesario reiterar que en la Región Metropolitana, los feriantes pueden además transitar en horarios de toque de queda, sin necesidad de tramitar su salvoconducto. Ello está refrendado en la resolución 79 emitida el día 31 de marzo de 2020”.

Se precisó que quienes vayan a las ferias debe tener el salvoconducto respectivo para la realización de compras, en las horas que ese permiso lo establezca.

ASOF volvió a hacer un llamado a que los comerciantes de ferias libres se cuiden, tomando las medidas preventivas en el uso de mascarillas, guantes, distancia e implementación de planes sanitarios con sus municipios. “A nuestras caseritas y caseritos, no vayan en masa a comprar, sólo por esta vez la feria no debe ser vista como un paseo, lleven claro lo que van a comprar, no vayan con niños, guaguas o mascotas, usen mascarillas y cuando lleguen a sus casas cambien su ropa y zapatos, saniticen y laven sus verduras y frutas”, sostuvo Frolián Flores.