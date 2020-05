Cuestionamiento a que carabinero que mató a Catrillanca esté con arresto domiciliario. Se denunció que gobierno determina que indígenas mueran en la cárcel por Covid-19.

Temuco. 08/05/0202. Comunidades mapuches emitieron la siguiente declaración ante nueva situación crítica de presos políticos:

Comunicado Público Mapuche

Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, venimos en emitir la siguiente declaración pública ante nuestra nación Mapuche, a nivel nacional e internacional, frente a la determinación de la Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, de iniciar la presente huelga de hambre, de carácter indefinido, comunicamos lo siguiente:

1.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, venimos en señalar que ante la determinación política de los Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, de realizar la huelga de hambre que ya está en curso, nos hemos reunido el día de ayer miércoles 6 del presente mes, con diferentes comunidades Mapuche de la zona de Malleco, con la finalidad de fijar la siguiente posición política.

En primer lugar, entendemos en plenitud la determinación de los Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, de hacer uso del último recurso que le queda a una persona Mapuche que ha sido víctima de la persecución política y judicial del Estado Chileno, y que como consecuencia de esa persecución, hoy están en prisión política. Algunos han tenido que sobrellevar y asumir largas condenas políticas y otros han sido sometidos a procesos judiciales viciados, que los han dejado en prisión preventiva. Teniendo que tolerar los tratos inhumanos, racistas, discriminatorios y denigrantes a los que son sometidos por Gendarmeria de Chile.

En segundo lugar, frente a la movilización de la huelga de hambre, las comunidades Mapuche respaldamos plenamente la valiente determinación de los Prisioneros Políticos Mapuche.

En tercer lugar, entendemos que la huelga de hambre es completamente independiente como Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol. Ya que ante la propagación y el contexto actual de la pandemia del Covid-19, la situación se ha agudizado, y deja en abierta vulnerabilidad la condición de salud de los prisioneros políticos Mapuche, cuyas medidas sanitarias adoptadas por Gendarmería, son contrarias y excluyentes a los protocolos de medicina Mapuche y no garantizan que nuestros hermanos estén libres del contagio del virus Covid-19.

2.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, consideramos aberrante y vergonzosas las determinaciones políticas del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, quien de forma descarada ha influenciado al poder judicial para beneficiar al carabinero responsable del asesinato de Camilo Catrillanca, con el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, basando sus argumentos en la posibilidad de contagio con el Covid-19. Esta situación que contraviene toda lógica de igualdad ante ley, deja de manifiesto la contradicción y la impunidad que garantiza el sistema judicial chileno para los violadores de los derechos humanos contra el pueblo Mapuche y la propia población chilena.

Ante esto señalamos, que si el Estado y el gobierno Chileno en su conjunto han determinado que nuestros Prisioneros Políticos Mapuche mueran en la cárcel a consecuencia de la pandemia Covid-19, es igualmente legítimo hacer un amplio llamado a reaccionar con firmeza y hacer sentir nuestra ira en cada rincón de nuestro territorio usurpado por empresas forestales, terratenientes y particulares. Para dejar en evidencia que estamos frente a un Gobierno inoperante y abiertamente racista, que no ha tenido escrúpulos para violentar a nuestra gente Mapuche en diferentes territorios. Dejamos claro, que cualquier situación que le suceda a los Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, será responsabilidad política directa del gobierno de Sebastián Piñera.

3.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, hemos observado que el actuar racista de Gendarmería de Chile, responde a las políticas represivas que el Gobierno de turno ha implementado contra el pueblo Mapuche, y tenemos pleno conocimiento que hay ciertos funcionarios de esta institución que se esconden detrás de sus cargos de dirección, para aplicar criterios abiertamente racista y denigrantes contra los prisioneros Mapuche y sus familiares. Como su actitud ha sido mediocre y violenta, que no se equivoquen, no son intocables, y no habrá espacio para tolerar sus abusos o el trato violento contra nuestra gente.

4.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, hacemos un amplio llamado a todas las comunidades Mapuche en resistencia de los distintos territorios del Wallmapu, a los distintos órganos de resistencia Mapuche, a estar atento y a reaccionar firme frente a la injusticia del gobierno chileno contra nuestros hermanos Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol. De igual forma extendemos nuestra preocupación a las distintas organizaciones de la sociedad Chilenas, que solidarizan con nuestra causa Mapuche, a estar atentos ante esta movilización legítima y necesaria.

Por último, valoramos la valentía y actitud consecuente de los Prisioneros Políticos Mapuche secuestrados en las distintas cárceles impuestas en nuestro territorio, por levantar con dignidad nuestra causa Mapuche.

Comunican: Comunidades mapuche en Resistencia de Malleko.

Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui-Ercilla

Comunidad Mapuche Antonio Panitrur-Collipulli

Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu-Ercilla

Comunidad Mapuche Antonio Peñeipil-Lof Penchulef-Galvarino

Comunidad Mapuche Mapulwe-Collipulli

Comunidad Mapuche Mallekoche-Collipulli

Comunidad Mapuche Autonoma Likankurra-Collipulli

Comunidad Mapuche Trangol Boyen Mapu-Victoria

Comunidad Mapuche Trangol – Epu Leufu-Victoria

Comunidad Mapuche Autonoma Arjenko sector Pailaweke-Victoria

Comunidad Mapuche Rankilko-Ercilla

Comunidad Mapuche Autonoma las Cardas-Victoria

Comunidad Mapuche Bayotoro-Victoria

Comunidad Mapuche Antonio Calbun-Victoria

Libertad a los Prisioneros Políticos Mapuche.

Liberación Nacional Mapuche.

Marrichiweo

Wall-Mapu: Malleco, 07 de mayo del año 2020.