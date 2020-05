Su vinculación al grupo ultraconservador de la UDI. Negacionismo en DDHH, llamado a impedir que Chile sea otra Venezuela, rechazo a migrantes. Amplio repudio a nombramiento.

Equipo ES. 06/05/2020. “Hoy asumo como ministra de la Mujer y la EG, para trabajar con fuerza por las mujeres de Chile. Agradezco la confianza del Presidente @sebastianpinera . Seguiremos avanzando para erradicar la violencia contra las mujeres, por su dignidad e igualdad de derechos ¡Vamos junt@s!”

Eso posteó en Twitter la periodista y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Macarena Santelices Cañas, al decretarse su nombramiento al frente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG), después de que la también UDI, Isabel Plá, tuviera que renunciar a esa posición, hace más de un mes.

Pero no es el único posteo de Macarena Santelices. Tiene muchos anteriores, que permiten tener una idea de sus posicionamientos ante temas sensibles en el país, como los migrantes, los Carabineros y la nueva Constitución.

Precisamente, cuando se producía un aumento de llegada de migrantes a Chile y se planteaba apoyarlos socialmente, ella expuso: “Y los municipios ya no damos abasto. Las ayudas sociales deben ser para nuestra gente: los chilenos. Salud, vivienda, ni siquiera tenemos resueltos nuestros problemas!!! Urgente NO MÁS INMIGRANTES”.

Iniciado el proceso constituyente y establecido un plebiscito para que la ciudadanía apoyara o no una nueva Carta Magna, Maricela Santelices reaccionó con furia y se sumó a la campaña del terror denunciada desde la oposición. “Grande!!! Ana Gabriel: ‘no permitamos que este país también caga en manos de unos pocos’. Por eso con fuerza +Rechazo salvemos Chile no puede pasar lo mismo que en Venezuela, Bolivia y Ecuador en que a través de la reforma provocaron un caos total”.

La nueva ministra de la Mujer tuvo duras expresiones por las condenas a violaciones de derechos humanos en el país, y escribió en Twitter: “Y los derechos humanos de los que queremos PAZ y llegar a acuerdos? Dónde están? Hasta cuando el FP el PC el @inddhh y ahora Amnistía Internacional @AministiaOnline siguen justificando la destrucción de Chile. 130 Comisarias @Carabdechile atacadas, quemas en todas las comunas”.

Se agrega otro posteó en este tema: “Típica artimaña de la Concertación, cada vez que se ven en aprietos sacan los Derechos Humanos. No más circo”.

Santelices, en privado y en público, ha defendido el actuar de Carabineros, denunciado la quema de Comisarías y los ataques a la fuerza pública. En ello, al igual que otras y otros personeros de la derecha, ha denunciado que “los delincuentes” y “vándalos” durante el estallido social quedaban libres y los carabineros presos, desechando que la policía uniformada cometía violaciones a los derechos humanos y violentaba de diversas formas a las mujeres. Dando cuenta de esa mirada, la nueva Ministra de la Mujer colocó en redes sociales: “Cárcel por agredir a un Policía: Nueva York: de 15 a 25 años. Italia: de 10 a 12 años. Moscu: de 7 a 10 años. CHILE: Quedan libres en 15 minutos y va preso el policía”.

Este jueves, muchos medios de prensa recordaron una entrevista de la nueva Ministra de Sebastián Piñera, en El Mercurio de Valparaíso, cuyo titular fue, “No podemos desconocer lo bueno del régimen militar”.

En algunas radios se hizo alusión al comentario de Macarena Santelices, al parecer en una reunión privada, de que el “karma” de la dictadura fueron los derechos humanos.

Lo cierto es que fue partidaria del régimen militar, defendió “su obra”, entró de manera entusiasta a militar al partido heredero del pinochestismo, la UDI, y como concejala y alcaldesa de Olmúe aplicó políticas conservadoras.

En los últimos meses defendió el actuar de Carabineros, criticó el estallido social, emitió opiniones negacionistas en materia de derechos humanos, y se mostró abiertamente en contra de una nueva Constitución, sumándose al Rechazo promovido por la derecha y la ultraderecha.

No se conoce todavía la explícita postura que tendrá la nueva Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, pero todo apunta a que seguirá el camino de Isabel Plá de no condenar la violencia en contra de las mujeres en las movilizaciones y la violación a los derechos humanos (Plá mantuvo un silencio durante meses al respecto), de no estar de acuerdo con el aborto, no tener una actitud decidida de que se cumpla con la ley de interrupción del embarazo por tres causales y otras políticas públicas de avanzada en materia de derechos de las mujeres.

Su vínculos con los “duros” de la UDI

Nacida en Viña del Mar, Macarena Santelices, desde antes de ligarse formalmente a la UDI, fue cercana a los círculos más “duros” de esa colectividad. Su padre, Luis Santelices, fue alcalde designado por Augusto Pinocher en Los Andes, y de ahí vinieron relacionamientos con grupos del pinochetismo y la UDI.

Luego, siendo militante y al iniciar su carrera política postulando al Municipio en Olmué, como concejala, se metió en la base interna de “Los Coroneles”, siendo respaldada en su perfilamiento por Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Pablo Longueira y más recientemente por Cristian Larroulet, hoy jefe del “segundo piso” presidencial. En esa carrera, los dirigentes de la UDI, a los que se agregó la actual presidenta de la organización, Jacqueline van Rysselberghe, le plantearon que se postulara al cargo de Gobernadora de la Región de Valparaíso.

Macarena Santelices y su esposo, el guionista y humorista Eduardo “Lalo” Prieto, fueron reforzando lazos dentro del grupo ultraconservador de la UDI, y trabajaron, sobre todo él, en la fallida campaña presidencial de Laurence Golborne.

El ideario político de la nueva Ministra de la Mujer y la Equidad de Género surgió de su padre como alcalde designado de Pinochet y luego a través de los dirigentes e ideólogos de la UDI. En distintos ámbitos se establece, a partir de aquello, que en su nuevo cargo seguirá las directrices ultraconservadoras de esos sectores que, por ejemplo, están en contra del aborto, de la concreción de la ley de interrupción del embarazo por tres causales, derechos reproductivos y diversidad sexual.

El amplio rechazo

Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género, durante el gobierno de Michelle Bachelet, posteó en Twitter: “MUY preocupante designación de nva Ministra Mujer y Equidad de Género por su falta de experiencia en materia de igualdad de género. Seguirá ausente el ministerio??? Al pdte Piñera no le interesa esta institución ni los derechos de las mujeres”.

FENASSAP: “Macarena Santelices la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, periodista y Exalcaldesa de Olmúe, un Ministerio que ha estado ausente en temas de derechos y violencia de género? Continuaremos con retrocesos en materia femenina?”

Desde la Coordinadora Feminista 8M, se dijo que Santelices representa “un peligro para la vida de mujeres y disidencias sexo genéricas”. Javiera Manzi, vocera de la organización, declaró que “no reconocemos el nombramiento de Macarena Santelices a cargo del ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Su nombramiento es un peligro para la vida de mujeres y disidencia sexogenéricas. En un periodo crítico de la violencia patriarcal en contexto de confinamiento, nombran a una persona sin experiencia ni formación en materia de género”.

En una declaración, la Red de Actrices Chilenas estableció que la llegada de la nueva Ministra es “una agresión directa a las mujeres y al país entero”, y significó que ella es una “defensora de la dictadura”.

Desde Regionalistas Verdes, se posteó: “Tras 54 días sin Ministra, Piñera nombra a Macarena Santelices, ex alcaldesa de Olmué, ligada a la UDI, y quien se ha referido a las graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura señalando que ‘hoy día ya es historia’”.

La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), manifestó su “absoluto descontento” e indicó que como defensora de la dictadura la “difícilmente será idónea a la hora de defender a mujeres, quienes históricamente han sufrido violencia especial por parte del Estado, solo por ser mujeres”.

En una declaración de encargadas del área de mujeres o feminismo de diez partidos políticos de oposición, se estableció que “es impresentable que en medio del aumento de las denuncias por violencia de género, la nueva ministra no tenga experiencia ni conocimientos respecto a los ámbitos de competencia de su cartera”. Cuestionaron asimismo que “lo exigimos porque hoy, en medio de un contexto de pandemia, es necesario que haya una interlocutora válida, que sea responsable política de las acciones que se tomen, y que pueda dialogar con las distintas actorías sociales para actuar de forma mancomunada en enfrentar los tiempos difíciles que se vienen para las mujeres”.

También se señaló: “Solidarizamos con la Asociación de Funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que ha cuestionado el nombramiento de la nueva ministra y ha denunciado una preocupante situación de desmantelamiento de políticas públicas y creciente incapacidad de gestión, de lo que el intento de cierre del programa “4 a 7, Mamá trabaja tranquila” fue un ejemplo. Esta preocupación no hace sino profundizarse dado que la nueva ministra Macarena Santelices ha sido judicializada previamente por acoso laboral a funcionarias públicas”.

El Área de Género y comisión Nacional de Mujeres del Partido Comunista también emitió un comunicado donde se expresó el rechazo a “la designación de la nueva Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, en primer lugar por no tener experiencia en materias de igualdad de género, y manifiesta su profunda preocupación por sus actos y dichos sobre la defensa del legado de la Dictadura Cívico Militar y su no condena a las violaciones a los DDHH de ayer y de hoy”.

Se dijo, además, que “con esta definición se le da la espalda al movimiento feminista y de mujeres que, desde hace 2 años, desde el mayo feminista, ha acumulado fuerza y es una expresión viva de la revuelta social”.

“No estamos de acuerdo ni aceptaremos el negacionismo ni la exaltación de la dictadura cívico militar que vivimos como país porque esto constituye una afrenta a las víctimas de violaciones de los DDHH en especial a las mujeres que fueron asesinadas, desaparecidas y violadas. Repudiamos las improvisaciones en materia de género por parte de este gobierno, ya que las perjudicadas son millones de mujeres de nuestro país que, en este contexto duro de pandemia, ven más desmejoradas sus condiciones de vida”, se indicó en el comunicado.

En tanto, la Asamblea Feminista Plurinacional emitió una declaración donde se sostuvo que “en este total abandono por parte del gobierno y de la administración de Isabel Plá, hoy se nombra una ministra que, en su trayectoria profesional y política, no tiene ninguna experiencia comprobable en el área; que ha dicho públicamente ser partidaria de la dictadura cívico-militar de su tío abuelo Augusto Pinochet y que se ha manifestado en contra de los Derechos Humanos y las instituciones que deben velar por su cumplimento”.

Se expresó que “consideramos que el nombramiento de Macarena Santelices es una provocación para el movimiento feminista, movimiento que ha luchado fuertemente contra todas las formas de violencia hacia la mujer y que exige una ministra capacitada en la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales”.