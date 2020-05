El objetivo es promover solidaridad en tiempos de pandemia.

Santiago. 06/05/2020. El avance del COVID-19 amenaza a Chile y el mundo con una grave crisis económica y social reflejada en hambre y cesantía. Ante este escenario, un grupo de jóvenes levantaron la plataforma “Organicemos dignidad” que busca constituirse como un banco de iniciativas solidarias que, según señalan, ponga en el centro soluciones colectivas tales como ahorro colectivo, la solidaridad y el voluntariado.

Al mismo tiempo, desde “Organicemos dignidad”, aspiran a “hacer conciencia sobre la necesidad de generar una nueva constitución a través de una convención constitucional. Por ello, los partidos y juventudes políticas del comando Chile Digno se han sumado a la difusión de esta inciativa”, señalaron desde la organización.

Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, organización que es parte de la iniciativa, sostuvo que esta plataforma solidaria, “busca ayudar a multiplicar ideas colectivas de abastecimiento en nuestras poblaciones, y por medio de estas mismas estimular la organización y capacidad de hacer frente a la crisis tomando los resguardos sanitarios apropiados”. Sin embargo, aclaró, “no estamos por el asistencialismo”.

“Para nosotros los problemas colectivos tienen origen político y no se resuelven individualmente. Por eso, no tenemos problema en decir que estamos por una nueva constitución y que no compartimos las medidas que está tomando el gobierno frente a la crisis”, agregó el dirigente.

Según señaló Sánchez, con la plataforma “Organicemos dignidad”, “no pretendemos sustituir la responsabilidad que tiene el el gobierno de entregar una salida justa a esta crisis. Lo nuestro es aportar a que la organización territorial se exprese para asegurar que la crisis no la terminemos pagando los más humildes”.

Acciones en marcha

La plataforma “Organicemos Dignidad” ya se encuentra activa, con presencia en redes sociales y con algunas acciones en marcha.

Una de estas acciones es la iniciativa “Compremos Juntos” que ya funciona en las comunas de Lo Prado, Conchalí y Cerro Navia, y que consiste en un mecanismo de abastecimiento popular que busca generar el ahorro colectivo comprando Canastas Solidarias a precio de costo ($10.000).

Estas canastas cuentan con productos de alto valor nutricional y son distribuidas por voluntarias y voluntarios que cumplen estrictas medidas sanitarias.

Una segunda iniciativa es la donación de canastas solidarias para aquellos hogares que no puedan costearlas. Para ello, se pueden hacer aportes a través del sitio web organicemosdignidad.cl donde se publican todas las ayudas recibidas y se difunden las entregas en los hogares que más lo necesitan.

Finalmente, está la acción “Multipliquemos la solidaridad”, un banco de iniciativas solidarias para estimular las experiencias de ahorro colectivo, abastecimiento solidario y voluntarios para ir en ayuda de las y los pobladores mas afectados por la actual crisis.

Conoce más sobre la plataforma “Organicemos dignidad” en su Web www.organicemosdignidad.cl y sus redes sociales. Facebook: Organicemos Dignidad, Twitter: @org_dignidad e Instagram: @organicemosdignidad

—