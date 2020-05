Detención, tortura, asesinato y desaparición de integrantes de la Dirección Nacional de esa colectividad.

Santiago. 06/05/020. Texto íntegro de la declaración dada a conocer por el Partido Comunista de Chile, ante otra conmemoración de la agencia represiva de la dictadura cívico-militar en contra de miembros de la Dirección Nacional de esa organización, en 1076.

Calle Conferencia: A 44 años de uno de los episodios más horrendos que nuestra patria haya conocido.

Este 2020 se cumplen 44 años de uno de los episodios más horrendos que nuestra patria haya conocido, en el cual los agentes de la represión de la dictadura cívico militar que se impuso en nuestro país merced al golpe militar de 1973 y el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, detuvieron e hicieron desaparecer a nuestros compañeros y compañeras, miembros de la Dirección Nacional del Partido Comunista en la clandestinidad.

La infame DINA, por medio de su Brigada Lautaro, fue apresando uno a uno a los/as dirigentes/as de nuestro partido al interior del inmueble ubicado en calle Conferencia 1587, en una práctica propia de los aparatos represores conocida como “la ratonera”, siendo trasladados a distintos centros clandestinos de detención y tortura, hasta ser desaparecidos en vida como permanecen hasta el día de hoy. Víctor Manuel Díaz, Secretario General del partido, Jorge Muñoz, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Mario Zamorano, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Fernando Lara Rojas, Lenin Diaz Silva, Marcelo Concha Bascuñán, Eliana Espinoza Fernández, César Cerda Cuevas, vieron sus vidas arrebatadas por oponerse a la dictadura y luchar por la libertad de nuestro pueblo, convirtiéndose en héroes y heroínas que merecen toda nuestra admiración y recuerdo.

Si bien, ha existido investigaciones judiciales en las causas por violaciones a los derechos humanos e incluso recientes condenas a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la desaparición de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Chile entre mayo y diciembre de 1976, no podemos afirmar que haya existido verdad, y justicia, cuestión que se proyecta desde esos días hasta nuestro presente, y nos preocupa por sus implicancias directas para el futuro.

En estos días en que una nueva arremetida por la impunidad es impulsada desde la misma derecha artífice y cómplice de estos y otros crímenes, que hoy instalada en el gobierno y las grandes empresas, buscan que los otrora agentes de la dictadura, encarcelados por estos hechos retornen a sus casas sin siquiera haber cumplido completamente sus condenas, iniciando sus procesos y encarcelamientos décadas después de cometidos los crímenes y habiendo sido favorecidos en sus sentencias por parte de los tribunales de este país, es que volvemos a decir con fuerza: ¡Nunca Más!

No será la impunidad que salga triunfante de los debates en torno a la liberación e indulto de los responsables directos de los crímenes más atroces que se hayan cometido en contra de nuestro pueblo. La excusa de la pandemia no nos engaña, y no es posible que aquellos que ayer disparaban, torturaban, secuestraban y hacían desaparecer a los nuestros hoy se enfunden ropajes de personas vulnerables, intentando esconder el hecho que incluso en su encarcelamiento gozan de privilegios a los que el pueblo no puede acceder. Mientras los y las luchadores de Plaza Dignidad son perseguidos por saltar un torniquete de metro o rayar una muralla, sin respetarse su presunción de inocencia y haciendo caer todo el peso de las querellas del Ministerio del Interior y la acción de la Fiscalía sobre ellos, los cómplices civiles de la dictadura y sus herederos vociferan cobarde e hipócritamente que los asesinos y violadores de derechos humanos son víctimas y deben salir de sus encierros.

En esta conmemoración reafirmamos como Partido Comunista de Chile nuestro compromiso pleno con los Derechos Humanos y por lo mismo rechazamos categóricamente las declaraciones del actual Director Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien relativiza una de las conquistas más importantes de la humanidad “el respeto a los derechos humanos sin ningún tipo de condicionalidad”.

En recuerdo de nuestros caídos, de nuestros torturados, de nuestros desaparecidos, y en especial de las víctimas del llamado caso Calle Conferencia, como Partido Comunista de Chile declaramos que no permitiremos el avance de esta nueva ola de impunidad, y llamamos a todos los sectores democráticos de nuestro país a no ceder en ella, y a recordar con honor y gloria a todos quienes, como nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos desde esa pequeña casa de Estación Central, en la calle Conferencia, dieron su vida porque el futuro sea justo y porque la dignidad de una vez por todas se haga costumbre.

Partido Comunista de Chile

6 de mayo 2020.

Foto: Álvaro San Martín