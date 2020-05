Diputado Daniel Núñez dijo que “conlleva un evidente tráfico de influencias, por lo tanto, estamos viviendo situaciones que rompen con todos los criterios de transparencia”.

Equipo ES. Valparaíso. 05/05/2020. El reciente ingreso del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, al directorio del holding Cencosud motivó al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Daniel Núñez, a presentar un proyecto de ley que reforma la Ley de Sociedades Anónimas para impedir que las ex máximas autoridades de la billetera fiscal se integren al directorio de grandes empresas.

La iniciativa consta de un solo artículo que incorpora un nuevo numeral al artículo 36 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas para incorporar al jefe de Hacienda y limitar su paso a directorio de grandes empresas “hasta el término de un año contado desde que hubieren cesado en el cargo”.

Según el diputado Núñez, el caso del exministro Larraín es grave, porque él posee información privilegiada.

“La famosa puerta giratoria está operando en forma escandalosa. Nosotros con esta iniciativa queremos clausurar esa puerta giratoria que permite que se pase del sillón de Teatinos 120 del Ministerio de Hacienda y se dé el salto al directorio de grandes empresas como ocurre con el caso del exministro Larraín que saltó al directorio de Cencosud. Este paso del exministro Larraín conlleva que él accede al uso de información privilegiada, conlleva que hace un evidente tráfico de influencias, por lo tanto, estamos viviendo situaciones que rompen con todos los criterios de transparencia y probidad que deben regir el comportamiento de una exautoridad, en este caso, que tiene información muy sensible que incide directamente en el manejo del negocio”, remarcó Núñez.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda, también es “escandaloso” el caso de la saliente máxima autoridad de Teatinos 120, porque Larraín impulsó la fallida reintegración tributaria para rebajar impuestos a las grandes empresas.

“Esto es aún más escandaloso si consideramos que, en el caso del ex ministro Hacienda Felipe Larraín, hasta hace pocos meses estaba aquí mismo, en este salón diciéndonos que la rebaja de impuestos a grandes empresas, vía la reintegración tributaria, era lo mejor para el país, pues hay una autoridad que venía este Congreso que decía el país, a toda la opinión pública, que algo que beneficiaba a las grandes empresas era bueno para el país y a los pocos meses él sale a ocupar un cargo en el directorio de esa empresas y a enriquecerse con sueldos multimillonarios a partir de los beneficios que le estaba generando a los dueños de esas grandes empresas, como el caso de Cencosud”, manifestó Núñez.

Entre la fundamentación del proyecto de ley se afirma que la regulación “post-empleo” no evita adecuadamente los conflictos de interés de quien pasa de la función pública a un cargo privado.

“En Chile la regulación del ‘post-empleo’ de una persona que haya ejercido un cargo público no evita adecuadamente los conflictos de interés derivados del paso de la función pública a la función privada. Así el artículo 58 de la Ley 19.653 sobre probidad administrativa y el artículo 56 de la Ley 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado disponen que exfuncionarios y ex autoridades de las instituciones fiscalizadoras no pueden trabajar en instituciones privadas que antes fueran fiscalizadas, por un periodo de seis meses. Lo anterior deriva, en lo problemático que ha sido el corto plazo que contempla la ley en la prevención de conflictos de interés en donde, “lo prohibido legalmente es menos que lo que ha aparecido como preocupación ética y política”, expresa el documento.

Asimismo, el proyecto argumenta que “resulta especialmente preocupante respecto de la cartera de Hacienda, que maneja información estratégica sobre la política económica del Gobierno. Precisamente esa circunstancia hace necesaria una regulación especial que impida que los grandes grupos económicos accedan a esa información, previniendo con ello nuevas hipótesis de conflictos de interés. Es por ello que la presente moción tiene por objeto modifica la ley de sociedades anónimas, añadiendo al régimen de inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad anónima abierta, una nueva norma que prohíbe a los ex ministros de Hacienda formar parte de estos órganos directivos hasta un año después que cesen en el cargo”.

La iniciativa fue suscrita los diputados Manuel Monsalve (PS) y Esteban Velásquez (FRVS).