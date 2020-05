Acusaron “inoperancia” de alcalde Alessandri y señalaron que los números de contagios “son aterradores”. Hicieron saber 11 acciones de emergencia para combatir la pandemia y efecto social.

Santiago. 05/05/2020. Una treintena de organizaciones vecinales, sociales, políticas, culturales, de derechos humanos, y concejalas, emitieron un documento titulado “Propuestas para enfrentar la emergencia sanitaria y social en la comuna de Santiago”, que contiene 11 acciones a lo menos.

También se cuestionó la “inoperancia” del alcalde Felipe Alessandri y se señaló que los errores cometidos por distintas autoridades llevó a “número aterradores” de contagiados con coronavirus en la comuna.

El siguiente es el texto íntegro de la declaración:

“A principios del mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del Coronavirus COVID-19 como pandemia, alertando a los distintos gobiernos del mundo a tomar las medidas sanitarias necesarias para impedir su propagación. En nuestro país, a partir del 19 de marzo, el gobierno decretó el Estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública para todo el territorio nacional, por un período de 90 días, facultando al Ejecutivo a una serie de medidas, tanto presupuestarias, como económicas y sanitarias, hasta la restricción de la libre circulación de la población.

De modo errático, estableció el toque de queda a partir de las 22:00 horas de manera permanente en todo el país, disminuyó las restricciones de compras públicas para la adquisición de equipamiento de salud, y estableció la llamada “cuarentena inteligente”, sectorizada por comunas y territorios, a pesar de que el principal brote se encontraba en la región metropolitana.

En nuestra comuna, el 26 de marzo se oficializa la cuarentena total, la que se extendió hasta el 16 de abril, cuando la autoridad sanitaria determinó el levantamiento parcial de la cuarentena obligatoria en Santiago, ante la sorpresa de miles de vecinas y vecinos que habitan desde Avenida Matta y Av. Blanco Encalada hacia el sur. Así, sin explicaciones, la comuna quedó dividida en dos, dando una falsa idea de normalidad, y empujando a miles a las calles, abriendo el comercio y, por ende, el libre contagio. A lo anterior, se sumaron multitudinarias aglomeraciones en el casco histórico, a las afueras de notarías y la Administradora de Fondos de Cesantía, producto todo ello de los miles de personas que han perdido su fuente laboral. Ante ello nos preguntamos ¿Dónde estaba la autoridad comunal? ¿En qué momento se cuestionó la decisión del Ministerio de Salud de levantar la cuarentena? ¿En qué momento se indicó al Ministerio de Hacienda alguna indicación especial que permitiera realizar trámites online en los proyectos de ley que el presidente envía con suma urgencia al Congreso? Nada de eso ocurrió, y el virus parecía que mágicamente desaparecía al cruzar al sur de la comuna.

Han pasado 20 días, y los números son francamente aterradores: Santiago se convirtió en la comuna con mayor número de contagiados por Covid-19 a nivel nacional, y nada se ha realizado durante estas semanas para evitar esta situación. Es imperativo denunciar la ambigüedad y torpeza del gobierno que ha relativizado la gravedad de lo que está viviendo nuestro país, cometiendo peligrosos errores sanitarios y de gestión de la actual emergencia, al forzar una suerte de nueva normalidad antes de superar el pico de la pandemia.

Las ferias libres que, por su esencial labor, deben seguir funcionando, no han recibido ningún acompañamiento de parte del municipio: no hay cordones sanitarios, no hay control en los accesos, no se toma la temperatura, no se han ampliado los espacios para evitar aglomeraciones, entre otras medidas fundamentales para prevenir la propagación de este virus. Tampoco ha existido control de la autoridad comunal para prevenir el delito, ni resguardar el correcto uso de los permisos temporales durante el día, situación que se observa por el preocupante aumento de asaltos, robos y delitos en tiempos de cuarentena, además de las fiestas que se realizan en algunos domicilios, pese a ser denunciadas, nadie controla ni protege. Queda la sensación que el municipio está más preocupado de borrar las consignas del estallido social que de proteger a sus vecinas y vecinos.

Hoy, regresa la cuarentena total, y el alcalde de Santiago culpa de ello a las y los vecinos de la comuna: “Por culpa de los porfiados, la comuna entra en cuarentena”, ¿Dónde estuvo el alcalde todas estas semanas? ¿En qué momento se enfrentó a la autoridad sanitaria que incluso invitó a las personas a tomarse con unos amigos un café, tomar una cerveza o comer una empanada?

Ante la inoperancia del Sr. Felipe Alessandri, y conscientes de la grave crisis sanitaria, social y económica que atraviesa nuestro país y nuestra comuna, proponemos lo siguiente:

Exigir al ministerio de salud información geo referencial sobre zonas de mayor concentración de contagios en la comuna, con el fin de que el personal de salud pueda focalizar su trabajo de prevención y acción. Resguardando la privacidad de los datos de acuerdo con la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada. Que el municipio conforme con sentido de urgencia una Mesa Social Covid-19, que considere a las organizaciones sociales de la comuna, COSOC, representantes de los funcionarios de la salud, de los trabajadores de educación municipales, Concejo Municipal y directores de áreas estratégicas, para abordar acciones y coordinar las ayudas y puntos críticos incluyendo en esta coordinación a las Juntas de Vecinos en los territorios. Conformar un equipo sanitario integrado por personal de Salud municipal, que controle las cuarentenas obligatorias de contagiados y personas de contacto estrecho, y asegurar cumplimientos de cuarentenas y abastecimientos de ellas. Control eficaz del cumplimiento de la cuarentena obligatoria de las y los que transitan en la comuna de Santiago, realizando controles de los respectivos permisos temporales e identificación, esto bajo estricto resguardo de los Derechos Humanos y velando por la no estigmatización de las comunidades migrantes que habitan en nuestra comuna. Aumentar la coordinación con Carabineros para resguardar la seguridad de las y los vecinos de la comuna, así como de locales comerciales que se encuentran cerrados. Regular aperturas, cierres y funcionamiento del comercio de abastecimiento de productos de primera necesidad en la comuna, estableciendo horarios, turnos de apertura y crear un cordón sanitario para evitar aglomeraciones, lo anterior no considera a las grandes tiendas o centros comerciales, que deben permanecer cerrados hasta que se supere la emergencia sanitaria. Aumentar la cantidad de artículos de las canastas básicas, que otorga la Municipalidad, dado que hoy no superan los $12.000 por familia, esto se traduce también en mejorar los criterios de entrega, considerando por ejemplo el número de integrantes del grupo familiar, personas mayores o con movilidad reducida, así como familias en que la jefa o jefe de hogar se encuentre cesante. Generar acciones concretas de prevención y acompañamiento como redes de protección, generación de denuncia segura, entre otras herramientas de emergencia en apoyo a las mujeres de la comuna que están siendo víctimas o se encuentran en riesgo de sufrir violencia intrafamiliar a raíz del contexto de cuarentena. Gestionar a través de una vinculación con organismos públicos y privados, aumento en la cantidad de dispositivos para personas en situación de calle, en la actualidad existen sólo dos alternativas de hospedaje con una capacidad de 20 personas cada uno. Se podrían considerar algunos establecimientos educacionales de acuerdo con el levantamiento con los mismos organismos colaboradores. Crear un Fondo de ayuda para las personas que han perdido sus ingresos familiares producto de la cuarentena total y/o por pérdida del empleo. Esto se debe financiar a través de una profunda modificación presupuestaria que ponga en el centro a las familias más vulnerables de la comuna. Lo anterior hace urgente que el Municipio exija al gobierno central una inyección adicional de recursos para enfrentar esta pandemia social. Aumentar el subsidio de pago de servicios básicos.

Estamos convencidos y convencidas de que es el momento de poner la vida y salud de las personas por sobre todo lo demás, y que es el Estado, junto a las organizaciones de la sociedad civil, quienes debemos orientar nuestra acción para proteger a las personas ante la crisis.

¡No es Guerra! ¡Es Pandemia!

Suscriben: