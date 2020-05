Cuestionan de Santelices su inexperiencia y postura negacionista en DDHH. Dicen que no es interlocutora válida frente las mujeres.

Santiago.06/05/2020. Declaración de mujeres representantes de los partidos de oposición ante el nombramiento de Macarena Santelices como Ministra de la Mujer y Equidad de Género

El nombramiento luego de 53 días de vacancia del cargo en medio de una crisis política y luego sanitaria expresa la desidia del gobierno de Sebastián Piñera respecto al mandato del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Es impresentable que en medio del aumento de las denuncias por violencia de género, la nueva ministra no tenga experiencia ni conocimientos respecto a los ámbitos de competencia de su cartera. El llamado que realizamos hace una semana a nombrar una ministra no es un llamado vacío. Lo exigimos porque hoy, en medio de un contexto de pandemia, es necesario que haya una interlocutora válida, que sea responsable política de las acciones que se tomen, y que pueda dialogar con las distintas actorías sociales para actuar de forma mancomunada en enfrentar los tiempos difíciles que se vienen para las mujeres. El nombramiento de esta ministra, con su historial político junto con sus posturas negacionistas respecto a las violaciones a los DDHH -incluida la violencia político sexual- ejercida en dictadura, parece ser una provocación. Es precisamente, una decisión del gobierno que dificulta y obstaculiza el diálogo, en un momento en el que se necesita. Para enfrentar esta crisis es mínimo que la ministra cumpla su mandato y rechace la violencia contra las mujeres. Aún esperamos un pronunciamiento claro del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género por la violencia política sexual perpetrada por agentes del estado presenciada desde el 18 de octubre hasta hoy que tiene como principales víctimas a mujeres y disidencias. Solidarizamos con la Asociación de Funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que ha cuestionado el nombramiento de la nueva ministra y ha denunciado una preocupante situación de desmantelamiento de políticas públicas y creciente incapacidad de gestión, de lo que el intento de cierre del programa “4 a 7, Mamá trabaja tranquila” fue un ejemplo. Esta preocupación no hace sino profundizarse dado que la nueva ministra Macarena Santelices ha sido judicializada previamente por acoso laboral a funcionarias públicas. El hecho de que el ministerio no esté siendo capaz de llevar a cabo iniciativas reales para enfrentar el alza en la violencia durante esta pandemia, y solo levante campañas publicitarias que no son implementadas en conjunto con la red de protección y sus funcionarias, ni tienen presupuesto o equipos capaces de hacerse cargo del insistente llamado a denunciar, evidencia que para este gobierno los derechos de las mujeres no son prioritarios. Llamamos a dejar de considerar al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género una cuestión de segundo orden que sirve de plataforma electoral y a tomarse en serio lo que viven miles de mujeres a lo largo del país.

Por todo lo anterior, el ministerio hoy no está cumpliendo la función para la cual fue creado: proteger los derechos de las mujeres. Las mujeres de los partidos firmantes, consideramos que la designación de Macarena Santelices debe ser reconsiderada, dado que se debe designar una ministra que efectivamente tenga las competencias para el cargo. No hay tiempo para nuevos experimentos, la crisis exige actuar hoy, con total empoderamiento y con políticas públicas que vayan en la dirección de proteger, contener y acompañar. Esperamos que el gobierno cambie esta situación: es necesario que la ministra tenga no solo la voluntad de enfrentar la crisis que esta pandemia significa, sino las competencias y conocimientos técnicos para abordarla. La ministra designada es un retroceso que puede costar vidas.

Firmantes:

Antonia Atria Fuentes – Coordinadora Frente Feminista, Revolución Democrática

Antonia Orellana Guarello – Coordinadora Frente Feminista, Convergencia Social

Johanna Escanilla Villaroel – Vicepresidenta Nacional (S) de la Mujer, Partido por la Democracia

Camila Avilés Barraza – Vicepresidenta Nacional de la Mujer, Partido Demócrata Cristiano

Jacqueline Castillo Roblero – Vicepresidenta Nacional de la Mujer, Partido Radical

Karina Delfino Mussa – Vicepresidenta Nacional de la Mujer, Partido Socialista

Natalia Cuevas Guerrero – Encargada Nacional de Mujeres, Partido Comunista

Andrea Condemarín Fuentes – Vicepresidenta Nacional, Partido Progresista

Marta Molina Ávila – Secretaria General, Federación Regionalista Verde Social

Valentina Saavedra Mélendez – Vicepresidenta de Programa, Comunes