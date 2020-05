Van tres casos de coronavirus. Asociación de Funcionarios solicita que plan de retorno a labores presenciales sea revisado y suspendido.

Santiago. 05/05/2020. Dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Asofumi) denunciaron que al interior del edificio donde funciona la secretaría de Estado y los servicios relacionados de Senama y Senadis se presentaron tres casos confirmados de trabajadores contagiados con coronavirus.

Además, señalaron que las autoridades de la cartera no han transparentado a los funcionarios la situación por lo que piden suspender el “Retorno Seguro” impulsado por el gobierno.

Oscar Ferro, dirigente de la Asofumi, indicó que quienes dirigen el Ministerio, ubicado en Catedral 1575, “no ha transparentado a los funcionarios los casos de contagio en el Ministerio por los canales formales. Esto ha significado que no se ha podido saber la trazabilidad de los contagios para tomar las medidas de cuarentena para los funcionarios que tuvieron contacto con ellos. Sólo les indicaron (las autoridades) que se tomaran el examen del Covid-19 de manera particular a algunos funcionarios”.

En el edificio los funcionarios de las tres subsecretarías (Niñez, Evaluación Social y Servicios Sociales) y de los servicios comparten áreas comunes, tales como ascensores, casino, estacionamientos y aire acondicionado. Además, el lugar cuenta con un diseño de plantas abiertas que impide implementar medidas de distancia social.

Ferro denunció que “tampoco se han tomado las medidas de sanitización del edificio, de modo que tememos que aumenten los contagios por la nula respuesta de la autoridad y el sólo capricho de mantener a los trabajadores y trabajadoras expuestos al virus».

La Asofumi viene exigiendo el no retorno a las funciones presenciales que no sean esenciales. No obstante, la autoridad ministerial aún no señala cuales serían las funciones esenciales presenciales y por lo que se estaría incumpliendo el instructivo del Servicio Civil que indica que deben ser definidas.

Ana María Sermeño, dirigenta de la Asofumi, señaló que el lunes recién pasado “manifestamos nuestro descontento y el absoluto rechazo a la medida adoptada por autoridad de hacer regresar a compañeros de trabajo de manera presencial, siendo que por la naturaleza de sus funciones han venido desarrollando sus labores sin ningún problema desde sus casas de manera remota”.

Además, indicó que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia han contravenido el Ordinario N° 429 del Servicio Civil que indicaba que el jefe superior del servicio debería determinar las funciones que pueden hacerse de manera presencial, es decir, las funciones esenciales. Sin embargo, “hoy día nos encontramos con el escenario que hay muchos colegas que regresaron a trabajar, siendo que podrían haber continuado con su trabajo remoto”.

Sermeño fue enfática en señalar que “hoy más que nunca vamos a hacer valer el derecho a la salud y la integridad física de nuestros colegas, pensando en el aumento de casos de manera exponencial en la Región Metropolitana, donde además la comuna de Santiago nuevamente está en cuarentena total. Creemos que es un descriterio de la autoridad exponer a colegas, sumado además que hay tres casos de contagio en el edificio institucional”.

Durante el primer día del retorno, los dirigentes de la Asofumi dijeron que observaron el incumplimiento de los protocolos e incluso que en algunos servicios ni siquiera consideraron las exigencias del Comité Paritario y de Higiene, situación que pone en evidencia el fracaso del plan “Retorno Seguro”.