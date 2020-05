La Encargada de la Comisión de Salud del PC, Paula Araya, dijo que “este mal manejo trae consecuencias nefastas para la población”. Alertó sobre la urgencia de masificar testeos.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. 04/05/2020. En entrevista con ElSiglo.cl la Encargada de la Comisión de Salud del Partido Comunista (PC), Paula Araya, abordó las medidas que está aplicando el gobierno para combatir la pandemia de la Covid-19. Según la doctora, las autoridades no estarían entregando los números reales del contagio, ya que hasta hace algunos días solo contabilizan los casos con síntomas.

Advirtió que con urgencia se debe aumentar el número de testeos y persistir con el aislamiento social. Y afirmó que en ningún caso se puede volver a la normalidad. Tildó de “irresponsables” las ideas de abrir malls y volver a clases.

Asimismo, la profesional aseguró que la estrategia de la administración derechista de controlar y no evitar el contagio es “impresentable”. También recalcó que se debe fortalecer el sistema de salud primaria para dar respuesta temprana a los posibles enfermos.

¿Cómo está Chile el control del contagio de la Covid-19? ¿Es cierto que la curva se estaría aplanando?

Los últimos datos muestran que estamos bastante lejos de las aseveraciones que ha hecho el gobierno en el último tiempo respecto al aplanamiento de la curva. Hay una fuerte necesidad de instalar medidas mucho más drásticas de manera urgente con el objetivo de frenar el número de contagios y de evitar el colapso del sistema de salud, ya que la curva va en aumento y en ningún caso se está aplanando. Lo que vemos es que hay una manipulación de las cifras por parte del gobierno de diferentes formas. Por ejemplo, hasta hace unos días solo se reportaban los casos sintomáticos y no el total de los pacientes confirmados con coronavirus, es decir, la autoridad sabiendo que se deben dar a conocer todos los casos confirmados por los laboratorios, independiente de los síntomas, solo hace un par de días optó por empezar a contabilizar los asintomáticos, pero no cuenta los casos anteriores a esa fecha, por lo que tampoco los números que da hoy la autoridad son confiables. También hay que decir que Chile no testea lo suficiente, porque solo se hace examen a quienes presentan síntomas, por lo que de seguir así nunca podremos saber el comportamiento real del contagio. Este mal manejo que se ha hecho desde el principio trae consecuencias nefastas para la población. Es muy importante aumentar los testeos porque el virus ha presentado una diversidad de síntomas que hemos ido conociendo día a día. El cuadro es complejo porque se viene el periodo invernal donde hay más contagio, por lo que debemos estar muy atentos.

El gobierno insiste con la vuelta a la “nueva normalidad” ¿Se puede aplicar esta medida o es muy riesgosa?

De manera tajante te digo que no es posible una nueva normalidad. Son de una enorme irresponsabilidad las medidas que han querido instalar desde el gobierno, como la apertura de los malls, el retorno de los funcionarios públicos y el mantener a los trabajadores en sus puestos presenciales, con el único fin de mantener las ganancias de los grandes empresarios. Esta visión de querer instalar esta nueva normalidad de manera tan temprana y tan irresponsable solo demuestra la valoración que tiene el gobierno de la vida de las personas. Tampoco estamos para una posible vuelta a clases, porque todo ello pone en riesgo a todas las familias del país. Desde el punto de vista epidemiológico es necesario evaluar todos los días la situación y en la toma de decisiones es muy importante hacer valer la vida de las personas y no los intereses económicos.

¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar para tomar las resoluciones sanitarias?

Hay que decir que en Chile el gobierno ha sido incapaz de planificar una estrategia eficiente en respuesta a la pandemia y por eso vemos los resultados que tenemos, a pesar de los aportes que se han ofrecido desde las diferentes organizaciones sociales, sindicales y de salud. Esta mala gestión solo ha generado desconfianza en la ciudadanía que no cree en los números de enfermos ni en las medidas que han tomado. Desde el Partido Comunista venimos planteando desde hace tiempo algunas estrategias viendo las experiencias de los países que han logrado controlar el virus. La primera es detectar de manera prematura el virus realizando una gran cantidad de testeos y haciendo una búsqueda activa y permanente en la comunidad, donde se tomen los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Y una segunda medida es el aislamiento social eficaz, es decir, evitando las aglomeraciones y el uso de transporte público, pero principalmente estableciendo las cuarentenas de manera amplia y totales en el caso que se pueda. En nuestra realidad es primordial avanzar en un testeo a gran escala y para ello es esencial la gratuidad del examen. La cuarentena total es vital al principio, pero el gobierno fue tozudo y no quiso aplicarla, pese a ello son importantes, porque las cuarentenas parciales hemos visto que no resultan, porque la gente transita igual. Asimismo, el personal de salud debe contar con todos los implementos para la protección, porque también es una protección para la población. Además hay que fortalecer la atención primaria de salud, eso se debe concretar con el aporte financiero para dar respuesta a la pandemia, sino hay entrega de recursos inmediatos es muy difícil contener el contagio.

El gobierno dijo que buscan que el contagio sea paulatino, no evitarlo, sino controlarlo. ¿Qué te parece esa estrategia?

Es impresentable que un gobierno que se espera sea responsable con la salud de la población plantee como estrategia no evitar los contagios sino esperar que sean paulatinos. En la situación actual es difícil saber cuántos se van a enfermar, por lo que lo importante es prevenir el contagio y tener un sistema de salud con la capacidad suficiente para que las personas que enfermen tengan la certeza de que van a recibir la atención adecuada. La estrategia que se espera del gobierno es de prevención y control del coronavirus, en la cual se cuente con la participación de las diversas organizaciones sociales, médicas, sindicales, entre otras, con el fin de desarrollar una respuesta integral y adecuada para cuidar la población.