Duros cuestionamientos a Carabineros por detener a periodistas nacionales y extranjeros. Varios fueron golpeados y detenidos, pese a portar credenciales y estar realizando labor profesional.

Equipo ES. 01/05/2020. En lo que se está considerando entre profesionales de la prensa y trabajadores de medios de comunicación como “una acción premeditada” desde el gobierno y ejecutada por Carabineros, este viernes Primero de Mayo se produjo un destacado ataque a periodistas, camarógrafos y fotógrafos en varios episodios relacionados con protesta en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

Muchos de ellos fueron golpeados y detenidos mientras realizaban su labor profesional, y llevando sus credenciales formales y en varios casos hasta los salvoconductos, pero los Carabineros hicieron caso omiso de aquello, rompiendo un protocolo.

Hasta la noche, el gobierno no emitía declaración alguna en un suceso que pone a Chile en una lista de vulneración del derecho a la información y el trabajo profesional de la prensa. Por el contrario, se sabía que en La Moneda y en el Ministerio del Interior había un respaldo a Carabineros.

En los últimos días son varios los trabajadores de medios detenidos, con Carabineros que actúan en silencio y agresivamente, no respetan credenciales, les quitan celulares y cámaras a los periodistas y camarógrafos.

Colegio Periodistas @ChilePeriodista

Repudiamos actuar represivo de #Carabineros contra la prensa en medio de manifestaciones por #DiaDelTrabajo. Estas acciones son un atentado a la #LibertadDeExpresión y #DerechoALaComunicación.

El @GobiernodeChile debe responder por tales vulneraciones.

✔ @FelipeOvalle

#DiaDelTrabajo Carabineros está tomando detenido a periodistas y camarógrafos en Plaza Italia que están difundiendo sobre los incidentes ahí. TVN transmitió en directo desde el interior de la cuca, hasta que les quitaron los equipos. Todos con salvoconductos y en regla.

milo @_instaa_milo

Periodista de TVN/Canal 24 horas capta como carabineros ataca a prensa de CNN/CHV sin motivo alguno. Todo esto en vivo hace algunos minutos en Valparaíso @PiensaPrensa

Cecilia Heyder @ceciliaheyder

En este momento en Plaza Dignidad Carabineros está tomando detenida a toda la prensa independiente.

Asociación Corresponsales

Prensa Internacional en Chile

Sólo hacemos nuestro trabajo

La democracia se fortalece con libertad de información

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Chile (ACPI) denuncia por segunda semana consecutiva la detención de miembros de nuestra agrupación cuando sólo están ejerciendo su compromiso laboral de informar desde el lugar de los hechos.

Hemos sido respetuosos y responsables en cubrir las noticias bajo las condiciones sanitarias que impone la dura crisis del Covid-19 en todo el mundo.

Nosotros vamos tras la noticia y no nos gusta ser el centro de ella, porque no es nuestro objetivo. Por eso, condenamos que una vez más, la policía uniformada de Carabineros centre su atención en los fotógrafos y camarógrafos, pese a llevar sus credenciales que acreditan ser profesionales de la prensa.

Hoy 15 profesionales fueron subidos a un carro celular de la policía y llevados hasta la novena comisaría de Providencia, entre ellos, los camarógrafos de Asociated Press, Luis Hidalgo; de France Presse, Jaime Esquivel; y de Reuters, Iván Alvarado. No puede ser casualidad que tan alto número de nuestros colegas sean detenidos y que el vocero de la policía intente desacreditar nuestro trabajo señalando que no llevaban sus credenciales o que no portaban equipos periodísticos como tal.

El derecho a informar está consagrado en la Constitución y toda democracia rinde examen cuando asegura su respeto y el de sus profesionales para que puedan ejercer libremente su labor.

No salimos a la calle para buscar contagiarnos ni para encabezar manifestaciones. Sólo cumplimos nuestro trabajo, y en este Día de los Trabajadores esperábamos como mínimo se respetara el legítimo derecho a manifestarse e informar.

Santiago de Chile, 1 de mayo 2020.