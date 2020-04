Diario estadounidense no dio espacio a réplica de embajador cubano en EU ante informaciones “que no se ajustan a la verdad, ni están respaldadas por fuentes reconocidas”.

Washington. 29/04/2020. El periódico estadounidense The Washington Post, publicó una nota periodística cuestionando las misiones médicas cubanas en distintos países. El texto, según constataron las autoridades cubanas y otros medios de prensa, contenía acusaciones sin base en datos objetivos y varios antecedentes provenían de entidades anticubanas, contrarias al gobierno. También de agencias del gobierno de Estados Unidos que promueven una política en contra de Cuba, incluida la promoción del bloqueo. En los hechos no hubo consulta ni espacio a las autoridades cubanas, sobre todo del sector salud.

Ante eso, el embajador de Cuba ante Estados Unidos, José Ramón Cabañas Rodríguez, hizo llegar una carta de réplica al diario, pero la mesa directiva y editores decidieron no publicarla.

El siguientes es el texto completo de la misiva que The Washington Post no quiso hacer público:

Washington D.C., 8 de abril, 2020

Carta al editor de The Washington Post.

Estimado editor:

Hago referencia al texto publicado en su periódico bajo el nombre “En Cuba, la solidaridad médica se ha convertido en un gran negocio”, el pasado 6 de abril.

Lamentablemente, la sección editorial del Washington Post confirma su posición tradicional al abordar temas cubanos.

El texto contiene afirmaciones que no se ajustan a la verdad, ni están respaldadas por fuentes reconocidas, sino por plataformas financiadas por el Gobierno de Estados Unidos. Las distorsiones que se hacen no se pueden verificar con datos oficiales o fidedignos. No hay balance informativo.

El centro de la calumnia a la que se presta la página editorial del Washington Post, consiste en alegar, sin fundamento, que Cuba incurre en la trata de personas o la práctica de la esclavitud y en pretender denigrar la meritoria labor que voluntariamente desarrollan y han desarrollado a lo largo de la historia cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubanos en varios países, particularmente del Tercer Mundo.

Es una injuria contra los programas bilaterales e intergubernamentales de cooperación, todos legítimamente establecidos entre el Gobierno cubano y Gobiernos de decenas de países, que han sido consecuentes con las pautas de las Naciones Unidas referidas a la cooperación Sur-Sur y han respondido a los requerimientos de salud que esos propios Gobiernos han definido soberanamente.

No era necesario publicar como opinión ideas que tienen su origen en el Departamento de Estado y la USAID.

En Cuba, la salud pública es un derecho humano, universal y gratuito. La Escuela Cubana de Medicina es respetada en el mundo entero, incluidos expertos estadounidenses. Cientos de estudiantes de este país se han hecho médicos en Cuba y una incalculable cantidad de pacientes han salvado sus vidas en la Isla.

Le agradezco su atención, José Ramón Cabañas Rodríguez, embajador de Cuba en Estados Unidos.