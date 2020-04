SP se sumó a especulación de no realizar la consulta. Ahora, derecha aduce crisis económica, además de Covid-19. El rechazo transversal a esa posibilidad.

Equipo ES. 27/04/2020. En los últimos días se abrió la posibilidad cierta de que no se efectúe el plebiscito por nueva Constitución, cuando el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) planteó que debería pensarse en un “Plan B” debido al desarrollo de la pandemia, y que surgieran análisis en el sentido de que no solo habría postergación, sino suspensión de la consulta.

Causó inquietud que a 48 horas de aquello, el actual titular de Interior, Gonzalo Blumel, sostuviera que podría analizarse “la racionalidad” de alterar el cronograma electoral, que consideraría no hacer el plebiscito.

Y este fin de semana, el Presidente Sebastián Piñera dijo en una entrevista en CNN en Español que “pienso, y en eso estamos especulando, de que quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema (realización del plebiscito) que quizás se va a volver a discutir”.

De inmediato se sumó a ese argumento la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe “Lo que dice el Presidente Piñera es cierto. Aquí no hay un argumento que pese más que otro, por eso vale la pena preguntarse si se hace este gasto de recursos para el plebiscito…Gastar esa cantidad de plata para un plebiscito que no va a tener mucha participación y una legitimidad, hay que pensarlo”, expresó.

En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, introdujo un elemento de tensión al señalar que la decisión de hacer o no la consulta plebiscitaria se tendría que tomar en julio, por los tiempos de la campaña, lo que significaría que una realidad de la pandemia a mitad de año determinaría la consulta de octubre. Sostuvo que “por supuesto, el plebiscito al que se hace alusión, desde el punto de vista sanitario, la preocupación fundamental es en qué medida una situación de salud que afecta al país pone en riesgo la participación en estos distintos procesos”.

En estos días, dirigentes y parlamentarios de colectividades de derecha y la ultraderecha, expresaron su opinión de postergar el plebiscito e incluso de no realizarlo dadas las condiciones del país. Algunos argumentaron que la realidad de Chile este 2020 será muy parecida a la de 2021.

Inconveniente, inaceptable

Frente a eso continuaron las reacciones de rechazo y preocupación de manera transversal.

Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista (PS), declaró que “la afirmación del Presidente respecto de la no realización del plebiscito por razones económicas es francamente inaceptable. Da cuenta de su falta de vocación democrática que pretende negarle a las chilenas y chilenos su derecho a expresarse en las urnas respecto a la necesidad de una nueva Constitución nacida en democracia”. Añadió que “las situaciones sanitarias siempre deben ser consideradas. Por eso se postergó el plebiscito de abril a octubre, pero cuestión muy distinta es vincular la realización de este evento democrático a la situación económica. Con el criterio del Presidente, entonces, ¿cada vez que haya una crisis económica se van a suspender las elecciones? Es imprescindible que el Gobierno aclare y rectifique su postura en esta materia”.

Felipe Harboe, senador del Partido por la Democracia (PPD), indicó que planteó que “nos parece altamente inconveniente que el Gobierno esté planteando hoy día la posibilidad de postergar el plebiscito nuevamente”. Afirmó que “entender que el plebiscito no tuvo su origen en voluntarismos, sino que en una profunda crisis social, incluso que tuvo en riesgo la estabilidad de este Gobierno”.

El alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Rodrigo Delgado, expuso otra cara de esta situación. Manifestó que “yo coincido en que lo primero que hay que tener en vista es la salud de las personas, pero siento que tenemos que tener un plan integral para todo” y agregó: “Si decimos que no podemos votar, tampoco se podrá ir al centro comercial. Definamos bien qué queremos, cuál va a ser la situación y le damos bajada a todos los ámbitos de la vida de los chilenos”.

En esa línea, Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, expuso que se debe “mantener una coherencia frente a la ciudadanía. Es difícil explicar cómo se puede concurrir a un mall, pero no a votar”. Indicó que “es un tema que se debe manejar con mucha cautela y sugerimos iniciar desde ya el trabajo para un Plebiscito seguro, que cuente con todas las medidas necesarias para materializarlo en octubre próximo”.

Estableciendo cierto matiz, el presidente del oficialista partido Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, señaló a La Tercera PM que “las razones sanitarias son las únicas que justificarían evaluar la fecha del plebiscito y eventualmente correrlo o tomar otra medida”.

En tanto, el senador del mismo partido, Manuel José Ossandón, sostuvo que “bajo la lógica planteada por Blumel, todas las votaciones se tendrían que suspender. Sin embargo, la obligación del gobierno es garantizar que los procesos electorales se cumplan”. Apuntó que “el gobierno aún tiene tiempo para hacer las cosas bien, más que evadir la elección o la votación hay que buscar un mecanismo para hacer estos procesos más expeditos, minimizando el posible contagio y asumiendo la nueva realidad que implica facilitar el proceso de votación”.

Hernán Larraín, timonel del oficialista Evópoli, manifestó que “existe un calendario vigente que se aprobó en el Congreso y que es un itinerario que debemos respetar. Si en el futuro, los expertos, el Colegio Médico, la evidencia, dicen que hay que evaluar la postergación, en su momento se hará”.