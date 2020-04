Junto a dirigentes sociales y del mundo de la cultura, a través de una reunión virtual se presentó propuesta ante la crisis. Ideas para abordar la situación social y sanitaria.

Santiago. 26/04/2020. Un listado de propuestas indispensables para que los chilenos y chilenas puedan enfrentar con dignidad los efectos sociales de la pandemia generada por el Covid-19, denominado “Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile”, presentó este domingo el Comando Chile Digno, integrado por el Partido Progresista (PRO), Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Humanista, Izquierda Libertaria, Partido Igualdad y representantes de diversas organizaciones sociales.

Dichas iniciativas, pensadas para enfrentar la grave crisis social y sanitaria en el contexto del combate contra la propagación del coronavirus en Chile, se reúnen en un documento dirigido al gobierno en el que se analizan y desarrollan propuestas para áreas indispensables de la vida y en el que se aunaron criterios entre las colectividades, de manera colaborativa y centradas en ofrecer soluciones reales que involucran a los ciudadanos del país.

En la cita de hoy, 26 de abril, estuvieron presentes los dirigentes de los partidos que integran el Comando Chile Digno, tales como Andrea Condemarín, vicepresidenta del PRO, Guillermo Teillier, presidente del PC, Catalina Valenzuela, presidenta del Partido Humanista, Esteban Valenzuela, en representación de la Federación Regionalista Verde Social, Guillermo González por el Partido Igualdad y Camila Aguayo del partido Izquierda libertaria, además de la vocera de la CONES, Valentina Miranda y el escritor Jorge Baradit, quienes tuvieron a cargo la lectura del documento, que contiene 13 propuestas.

Andrea Condemarín, vicepresidenta de los Progresistas, señaló durante el encuentro que la principal preocupación de su coalición está puesta en los graves impactos económicos y sociales de la crisis sanitaria, por lo que el llamado es a “que los costos no sean descargados, una vez más sobre los vulnerables, los débiles y los humildes: las y los trabajadores, los profesionales, los pequeños y medianos emprendedores, las mujeres y hombres de la tercera edad”, agregando que “El Estado ha tomado un rol persecutor y sancionador, en lugar de un rol protector y eso queda claro cuando exige y sanciona, por ejemplo, a quienes no usan mascarilla en determinados espacios, sin considerar siquiera que un número importante de ciudadanos no tienen acceso a ellas o recursos económicos para acatar dicha medida, es un tema de sentido común”.

El presidente del PC, Guillermo Teillier fue enfático al señalar que “estamos discutiendo y reflexionando sobre construir un núcleo político-social anti neoliberal que enfrente primero la grave crisis social producto de la pandemia, pero que proyecte esto para una transformación con una nueva Constitución, nuevo modelo de desarrollo y Estado Plurinacional. Debemos disponernos a plantear una estrategia de lucha frente a la disputa por establecer un nuevo modelo para Chile y eso será posible aprobando una nueva Constitución”, agregando que “Este Gobierno de derecha aprovecha la pandemia para relanzar su ofensiva neoliberal. Debiésemos impulsar con fuerza uno de los puntos de nuestra propuesta: Para enfrentar la grave situación social impulsar la renta básica nacional de emergencia, que debe ser nuestra primera gran exigencia y convencer al resto de la oposición de ponernos todos detrás de este punto, central hoy para el pueblo Chile”, sentenció.

Catalina Valenzuela, presidenta del Partido Humanista, se refirió a la necesidad de que este sea un momento de reflexión profunda considerando que los problemas sociales que ha develado la crisis no se resuelven con caridad sino con humanismo, agregando que estas medidas son el cambio mínimo necesario para empezar a implementar medidas que apunten a una vida digna, porque hoy, la macroeconomía es lo único que está resguardado. “La estructura social tiene que ser modificada en lo profundo, ya que este es el comienzo de una época muy dura a la que le seguirá una crisis financiera y económica, amarrada a una crisis alimentaria relacionada, entre otras cosas, con la falta de agua” señaló.

Esteban Valenzuela, vicepresidente de la Federación Regionalista Verde Social, declaró que “es un momento dramático donde tenemos una enorme responsabilidad, porque este Gobierno no va a hacer los cambios. Debemos construir un bloque donde los liderazgos sean capaces de dar credibilidad y generar una mayor incidencia territorial. Nuestro partido busca que esta crisis no golpee a las familias chilenas”.

“Nuestro mayor foco está en lograr escapar de este régimen oligárquico centralista y neoliberal, queremos caminar hacia una ley de rentas regional, para terminar con los privilegios, hacia un royalty territorial, que permita para fortalecer comercio, mejorar las redes de apoyo a la salud y provocar también el viraje a una economía más fraterna y solidaria, hacia una infraestructura verde”, dijo.

El foco de Guillermo González, presidente del Partido Igualdad, apuntó a la necesidad de “cambiarlo todo”, señalando que “nuestro enemigo es poderoso, maneja los medios de producción y también los medios de comunicación. Hay que potenciar la economía popular, como, o como le llaman, la economía informal, para que sea reconocida también por la constitución. Es necesario seguir trabajando para la transformación del país, del mundo y para salvar nuestros a nuestros pueblos ancestrales. La única forma de ganar esta lucha es la unidad del pueblo”. Al mismo tiempo, González agregó que “aquí estamos los que queremos una asamblea constituyente, con participación del pueblo, no queremos que la izquierda burguesa y neoliberal, a la que le acomoda el acuerdo del 15 de noviembre, conserve este modelo”.

Por último, Camila Aguayo, de Izquierda Libertaria, señaló que “esta crisis develó las desigualdades estructurales que venimos evidenciando hace tantos años. Debemos proponer una vida distinta con sentido humano y transformador en todo sentido. Las feministas estamos preocupadas por las graves cifras de violencia de género y violencia intrafamiliar que se han incrementado a partir de la cuarentena. Hay que hacerse cargo de esas realidades, pero también de todas las realidades específicas, como son los migrantes, las personas que viven en zonas de sacrificio y otros”. Dijo, agregando que “La organización comunitaria y barrial, es fundamental, pero también debemos emplazar al Estado a que se haga cargo de la salud de todos y todas, por eso es importante contar hoy con un trabajo común que integra personalidades de distintos sectores, no solo de los partidos políticos, sino también de organizaciones sociales, porque lograr una verdadera oposición, que trascienda a los partidos, es lo que estamos buscando, para poner en jaque al modelo burgués”.

También estuvieron presentes en la ponencia de ideas el senador Alejandro Navarro, la diputada Carmen Hertz, el diputado Florcita Alarcón y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue.

La reunión virtual de presentación de las medidas, contó también con la asistencia del historiador Jorge Baradit y la exvocera nacional de la Cones y vocera del comando juvenil “Chile Digno si no pa que´”, Valentina Miranda, quienes leyeron las propuestas. Asistieron representantes del mundo de la cultura como la actriz Nathalie Nicloux, en representación de Sidarte y el vocalista de Inti Illimani, Jorge Coulón. Otras organizaciones sociales presentes fueron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de Ñuble, Movimiento Victoria Popular, Movimiento del Socialismo Allendista, Corporación Participación y Solidaridad de Pudahuel, Frente Universitario Partido Comunista de Chile, FENASSAP, Movimiento Dignidad Popular, Fundación Comunidad y Territorio, Coordinación Nacional de Marca AC, Vinculación Lo Espejo, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud y Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas, representantes de organizaciones del Wallmapu, entre otros.

Cabe señalar que la presentación se desarrolló de forma virtual, a través de la plataforma Zoom y fue transmitido por Faceboock Live, respondiendo al llamado a practicar conductas de aislamiento social, como una medida indispensable para para enfrentar la crisis sanitaria mundial.