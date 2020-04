Actualmente hay 1.614. A principios de marzo eran 1.229. De aquí a junio el gobierno espera tener 4.263. Hay 316 pacientes con respiración mecánica.

Equipo ES. 23/04/2020. Cuando aterrizó la pandemia del Covid-19 había un poco más de mil doscientos ventiladores mecánicos en el país. Esa cifra encendió todas las alarmas y desde el gremio de los médicos, principalmente, comenzaron con una fuerte campaña para transparentar esa información para concientizar sobre la prevención. Desde el gobierno se insistió con que se anticiparon a la crisis y que tenían comprados cientos de aparatos que llegarían a finales del mes de abril o mayo, sin embargo, no habría certeza de esas entregas porque hay una alta demanda a nivel mundial que se le denominó la guerra de los respiradores, según explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, manejar esa información en estricto secreto, para precisamente proteger la llegada de ese equipamiento a nuestro país”, dijo el secretario de Estado a principios del mes de abril.

Luego las autoridades dijeron que irían en busca de una donación de mil ventiladores que habría hecho el gobierno chino, pero el embajador de la nación oriental en el país, Xu Bu, mostró total desconocimiento del tema. Todo apunta a que ese ofrecimiento nunca existió. Hasta el minuto desde China solo llegó una donación de mil elementos de protección personal para los trabajadores del sector salud: mascarillas, antiparras, guantes, entre otras.

“El gobierno nos ha faltado a la verdad, por cuanto no existe convenio del gobierno chino con Chile, para la entrega de respiradores invasivos, que se necesitan para pacientes graves de coronavirus. Lo único que hay es una donación de 60 respiradores no invasivos que no son los que se necesitan para los pacientes graves”, señaló el senador socialista, Juan Pablo Letelier, tras participar de una sesión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde se invitó de manera virtual al diplomático Xu Bu.

“¡¿Quién dijo que había una donación de cientos de respiradores?!, ¡¿quién dijo que iban a buscar esto en aviones especiales?!, ¡¿quién le ha faltado a la verdad al pueblo de Chile?! ¡Ya basta! Queremos autoridades que nos entreguen la información fidedigna”, agregó el legislador.

A principios de marzo Chile tenía mil 229 ventiladores según cifras oficiales, aunque el Colegio Médico discrepó del dato. El secretario nacional, José Miguel Bernucci, aseguró que “la real magnitud del Covid-19, más que verlo por la cantidad de contagiados totales o incluso la mortalidad, podríamos evaluarlo por el número de pacientes que está requiriendo ventilación mecánica y eso en tres días se ha duplicado. Hasta antes del Covid, si sumamos los públicos y los privados, la cantidad de ventiladores en Chile deberían sumar 900 a 950 y no hay más”.

En la actualidad existirían mil 614. Ello porque se rescataron los que estaban en bodegas dados de baja y se refaccionaron, sumado a las máquinas de anestesia reconvertidas, más la adaptación de ventiladores pediátricos. Según el gobierno en junio tendrán más de cuatro mil respiradores disponibles. “Nuestro plan considera llegar a mediados de junio a 4 mil 263 ventiladores”, afirmó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

El subsecretario desglosó algunas de las medidas para llegar a esa cantidad y afirmó que se agregarán mil 198 ventiladores que “se están comprando” y que se están donando por parte de privados, además, se sumarán 583 máquinas que se van a reconvertir de anestesia, y se van a disponer de 704 equipos entre pediátricos, ventiladores que se tenían de respaldo y que se estaban en desuso.

Asimismo, se comenzó a aplicar la “ventilación dual”, es decir, que dos pacientes respiran con ayuda del mismo ventilador. “Esa modalidad se ocupa cuando ya se han agotado las otras instancias y eso requiere de ciertas condiciones, como por ejemplo, que los pacientes tengan la misma necesidad de oxígeno. Por lo tanto, esa indicación médica debe estar muy bien definida”, apuntó Zuñiga.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud actualmente hay 316 pacientes conectados a un ventilador mecánico, de los 411 que están con cuidados intensivos.

Cabe recordar que el Colegio Veterinario puso a disposición una serie de equipos que se pueden adaptar para uso humano.

Lo cierto es que ya hay casi de 12 mil contagiados con el nuevo coronavirus. Especialistas dicen que aún no se llega al peak de la enfermedad, donde se espera que haya unos 40 mil contagiados o más. Situación que aumentaría la demanda por ventiladores.