Circuló en RRSS: “¿Se imaginan si los niños y niñas tuvieran que volver al colegio en medio de la pandemia?”. “Profe pooo!! El Víctor me anda siguiendo y me dice que tiene coronavirus”.

Santiago. 04/2020. ¿SE IMAGINAN SI LOS NIÑOS Y NIÑAS TUVIERAN QUE VOLVER AL COLEGIO EN MEDIO DE LA PANDEMIA?:

-Profe ¿me pasa otra mascarilla? Se me rompió

-Profe, el Cristian me quiere toser

-¡Jaime, deja de tirarte la mascarilla!

-Sáquese las manos de la cara y escriba

-Palabras con “m”…. MASCARILLA!

-Se me quedó la mascarilla en el comedor ¿me da otra?

-Profe, el Manuel está acercando su mesa…

-Profe, no se le entiende con eso en la boca

-Oiga dire, se acabaron las mascarillas

-Colegas, los cité a consejo porque no hay stock de mascarillas, así que cada profe jefe le hace a su curso y las suyas y los asistentes de cada curso colaborarán en el suyo y en uno de segundo ciclo.

-Y las telas?

-Este mes llega la excelencia, ahí la hacemos

-No, nos toca y con 8 lucas alcanza para pañolen no más

-Yo traigo la máquina

-Yo no tengo, hay que comprar no más…

-Quién va a Independencia a comprar telas?, si está abierto el comercio.

-Pucha profe, no lo mandé con mascarilla porque no le gusta, no quiere ponérsela.

-Profe, la Cata no va a ir a la escuela porque no tiene mascarilla

-Profe pooo!! El Víctor me anda siguiendo y me dice que tiene coronavirus.

-Tía, me duele el pecho…nos vamos a la casa cuarentena

-El cartel en la sala de profes: “Profesores jefes: recuerden entregar plantilla de temperatura de sus cursos en Inspectoría. Atte. Dirección”

-Profe y usted por qué anda con la misma mascarilla de ayer? Igual que sus zapatos…

-Profe, no puedo comer porotos con mascarilla, puedo comerme el postre no más?

-Profe y a usted le ha dado coronavirus?

-Profe, usted le puede dar una mascarilla a mi hijo? que le lavé la suya y no se alcanzó a secar.

-Los Pérez del 1ro, 6to y 8vo más los primos del kínder y la hermana del 7mo los mandaron a cuarentena porque hay un brote en el trabajo del papá y él está contagiado

-Tíaaaaaaaaaaaaa! Me tiró alcohol gel en el ojooooo…a dooooondeeee! Saltó sin querer porque me echaste mucho

-Tía, yo le mandé 3 mascarillas para que se cambie en el día…

-Profe, y uno puede ir a la plaza a ver a un amigo? A conversar no más…

-Y por qué no vamos a tener vacaciones de invierno? Qué injusticia!

-ahhh yo no voy a venir-mi mamá no me va a mandar

-Profe, sabe qué? Una vecina tiene coronavirus, se la llevó la ambulancia al hospital, es amiga de mi mamá, la de los gatos, un gato se llama Pepe, la otra Juanita y una vez fue a tener los gatos a mi casa…

-Tía, me duele la garganta, parece que tengo coronavirus, no puedo escribir, usted me puede tocar la frente? Puede llamar a mi mamá?

-Profe, me encontré esta mascarilla en el suelo, le regalo la mía, me queda mejor la que me encontré

-Proooofeeee! Cuando vamos a hacer trabajos en grupos? No entiendo naaaa solo!!

-Profe, es verdad que si uno se muere por coronavirus bailan unos negritos con tu ataúd?

Y así, con un poco de imaginación, se puede anticipar lo que podría ocurrir con la vuelta a clases de manera presencial (el que quiera puede agregar más posibilidades).

Y pensar que hay quienes que creen que con un protocolo de prevención basta para retomar las clases presenciales