“Chapo 701” es una empresa que entregó alimentos. Otros grupos dieron cajas con insumos. Las entregan en zonas pobres. Rechazo en redes sociales.

Hugo Guzmán. Periodista. 21/04/2020. Polémico pero real. Carteles del narcotráfico y la fundación y empresa de ropa de familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, están ayudando a personas de escasos recursos en medio de la pandemia de coronavirus que también asola a México.

Mascarillas, arroz, guantes, artículos de aseo, tallarines, frijoles, azúcar, galletas, puré, aceite, papel higiénico, cloro, cereales, latas de comidas, son entregados por grupos y personas ligadas a bandas de narcos y a algunos de sus “líderes”. Esto ocurrió en localidades de Jalisco (Guadalajara), Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México (limitante con el Distrito Federal), Guerrero, San Luis Potosí, entre otras.

La información de los regalos o donaciones de los Cárteles circuló en redes sociales (RRSS), incluidos Facebook de familiares y amigos de jefes narcos (algunos detenidos en México y Estados Unidos), en medios de prensa mexicanos y de otros países.

La hija del “Chapo Guzmán”, Alejandrina Guzmán, y Cárteles como “Nueva Generación”, “La Familia Michoacana”, “Los Viagras”, “Zetas”, “Cártel del Golfo”, son quienes distribuyen los alimentos e insumos sobre todo entre gente de municipios pobres y priorizando por abuelos y abuelas. Según cifras no formales, se habrían repartido más de mil cajas en algunas localidades.

Claro que hay reportes oficiales y testimonios de personas que condenan esta acción, la rechazan, y llaman a no desvirtuar la realidad respecto a peligrosos criminales, acusados de serios delitos que incluyen el asesinato de jóvenes estudiantes y de campesinos. Además, se reitera que el gasto en los productos es con dinero proveniente de una actividad ilícita y que provoca serios daños económicos y sociales en muchos lugares de México, sobre todo rurales. “No queremos donaciones con dinero sucio”; “Estas cajas de despensa están manchadas de sangre”; “Que no nos engañen los narcos”; “Preferiría morirme de hambre a recibir una ayuda de una despensa, porque mi hijo no vale una despensa, mi hijo vale mucho más”, son algunas de las expresiones en RRSS o recogidas por medios de prensa.

En el caso de la hija del “Chapo” Guzmán, las donaciones se realizan a través de una empresa denominada “Chapo 701”, y las cajas llevan la inscripción “Chapo Despensa”; las mascarillas tienen el rostro del narcotraficante preso en Estados Unidos. “La intención es dar un poco de ayuda a los menos favorecidos en un momento difícil para la sociedad mexicana”, dijo Julio Campos, presidente de la empresa, citado por la prensa.

Hay paquetes y bolsos de ayuda con inscripciones como “Cártel del Golfo, en apoyo a Ciudad Victoria, Señor 46, Vaquero”, “Z-45”, “De parte de sus amigos CJNG apoyo contingencia Covid-19”, “El señor de los Gallos, Mencho, con el pueblo”, “Apoyo de La Familia Michoacana. El comando de la M”.

En un reportaje de la revista Proceso se hizo ver que estos alimentos y artículos fueron distribuidos en lugares como Matamoros, Ciudad Victoria, Salinas de Hidalgo, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva, Rioverde, Villa de Zaragoza, Tierra Caliente Michoacán, Acahuato, Coatzacoalcos, poblados de las provincias de Estado de México y Guerrero.

Otra realidad dramática en el marco de la expansión del coronavirus, sobre todo en zonas pobres de países latinoamericanos.