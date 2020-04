Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del MINEDUC indicó en comunicado que no habrá vuelta a trabajo presencial y seguirá labor remota.

Santiago. 20/04/2020. El Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Educación (Andime) se reunió este lunes 20 de abril con el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, para tratar la orden que dio el gobierno de retorno al trabajo presencial. Tras la cita se dio un punto de prensa donde informó el acuerdo de mantener las labores remotas y los turnos que están siendo coordinados por los propios trabajadores. Aunque no se dio plazo para la gradualidad.

“Seguimos con las mismas condiciones que tenemos hasta el minuto manteniendo el teletrabajo y los turnos presenciales”, dijo el presidente de Andime, Egidio Barrera, y recalcó que no se puede volver a la normalidad porque no están dadas las condiciones. “Tenemos lugares en regiones donde hay un hacinamiento brutal y no hay entrega de mascarillas ni de guantes, entonces, primero hay que mejorar todas estas condiciones para recién pensar en un retorno”, apuntó.

Desde el gremio, además, se tildó de “criminal” la orden del gobierno cuando los contagios de Covid-19 siguen en alza y se calificó de “falaz” el llamado a la nueva normalidad. En ese marco, Egidio Barrera confirmó la presentación de un recurso de protección.

“Nuestra preocupación es la integridad, la salud y la vida las funcionarias y funcionarios. No nos estamos negando a cumplir funciones, porque las estamos cumpliendo con el trabajo remoto. Es por ello que hemos interpuesto un recurso de protección para resguardar la integridad de las funcionarias y funcionarios. Si este recurso es favorable conseguiremos mantener el trabajo remoto”, afirmó el dirigente.

Y agregó que “les decimos a todas nuestras provinciales de Arica a Magallanes que no vamos a volver hasta que se establezcan las condiciones mínimas. La autoridad debe establecer además cuáles serán las funciones que se requieren hacer presencial, porque hay muchos trámites que se pueden hacer online, por tanto insistir con la presencia de funcionarios es crear un foco de contagio innecesario. Será responsabilidad de las jefaturas e incluso del Presidente de la República cualquier cosa que ocurra con la salud de los funcionarios”.

Además, Barrera aseguró que hay trabajadores del Ministerio de Educación que fueron obligados a asistir a sus puestos laborales. “En el nivel central se llamó a algunos funcionarios para que se presenten si o si, eso es ilegal, porque aún no está el acto administrativo que es la resolución fundada. En regiones los dirigentes en su mayoría lograron llegar a acuerdo de aplazar al menos por algunas semanas la medida”.

Respecto al posible retorno a clases en el mes de mayo el dirigente destacó que las condiciones en los colegios públicos tampoco están dadas, ya que los cursos son de al menos cuarenta alumnos y la recomendación internacional llama a mantener solo veinte estudiantes por aula. “Es una medida que no tiene lógica”, concluyó.