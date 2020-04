Despidos se acercaron a 300 mil en marzo. 786 mil trabajadores golpeados por Ley de Protección del Empleo. La cesantía podría llegar este año a entre 15 y 20 por ciento.

Hugo Guzmán

Periodista

19/04/2020. 1.- De la crisis sanitaria se pasó a la crisis económica y de ahí a la crisis laboral. Cifras oficiales, de centros de estudio, de universidades y analistas, dan cuenta de datos claves que permiten dimensionar el impacto de la pandemia del coronavirus en el empleo y los salarios, incluso manejando el criterio de que no todos los números conocidos son fidedignos. Junto a medidas del gobierno que son severamente cuestionadas, como la luz verde de la Dirección del Trabajo a despidos y baja en remuneraciones, la iniciativa del gobierno de suspender las negociaciones colectivas y la Ley de Protección del Empleo. Todas en la línea de apoyar al sector empresarial y a los patrones.

2.- De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 56 mil 986 empresas se inscribieron en el marco del proyecto de Protección del Empleo, lo que generó que haya suspensión del contrato para 786 mil asalariados. Esto significa, de inicio, no pago de salarios, con el extraño mecanismo de que esas personas, formalmente, no son despedidas. Un 40% hizo uso del instrumento, golpeando a 277 mil 164 trabajadores y sus familias. Ellos podrán acceder al Seguro de Cesantía, disponiendo de su dinero, no es que el Estado o la empresa se los esté pagando. Economistas y expertos advirtieron, a través de la prensa -sobre todo alternativa- y artículos circulando por RRSS la gravedad de que haya casi 800 mil trabajadores con suspensión de contrato, con el impacto en el porcentaje de desempleo real y el efecto social negativo en muchos hogares del país.

3.- En marzo, se oficializaron casi 300 mil despidos en Chile. Un 38% más que en igual periodo el 2019. En el primer trimestre de este año, los despidos subieron un 11% comparado con el primer trimestre de 2019. Alzas tremendas. 66 mil 275 cesaciones de trabajo fueron por la famosa causa de “necesidades de la empresa”. Siguiendo con los pésimos records, fue un 73% más que en marzo del año pasado. Se ha recordado en estos días que el desempleo estructural en el país, es decir, los sin trabajo que ya existían, llegaba a alrededor de 500 mil personas.

4.- Todavía hay análisis en curso, pero está quedando en claro que el empleo, y por tanto los trabajadores, serán de los más impactados por la pandemia. Situación potenciada por las medidas tomadas por el gobierno y las grandes empresas (varias de ellas se inscribieron a la Ley de Protección del Empleo). Las cifras más recientes de una cesantía de entre el 7 y el 8 por ciento, y aquella consideración de que era muy improbable que el desempleo llegara a dos dígitos, se derrumban. En medios de comunicación se habló de que Chile podría arribar al 15% de cesantía este año; centros de estudios indican que el desempleo real sería de alrededor del 20%. Datos de una crisis laboral que ya llegó.

Foto: Prensa Latina