Es probable que funcionarios públicos no vayan a trabajar el lunes como lo instruyó SP. Rechazo transversal a la medida: “Es un acto irresponsable”.

Patricia Ryan. Hugo Guzmán. Periodista. 18/04/2020. Distintas asociaciones de funcionarios públicos, empezando por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), rechazaron el instructivo ordenado por el Presidente Sebastián Piñera y firmado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que desde este lunes retornen a laborar los trabajadores de ese sector, en medio de la propagación de contagios por el coronavirus.

Muchas de las declaraciones, y mensajes por las redes sociales (RRSS) apuntan a que el lunes los funcionarios públicos no concurran a las oficinas y sigan realizando teletrabajo desde sus casas. Hay llamados a no arriesgarse al contagio y a no considerar el instructivo del Ejecutivo ya que es considerado “un acto irresponsable” y que amplía “el riesgo de extensión del contagio y (puede) transformarse en un sombrío trueque entre vidas y economía”.

Desde este sábado se vio una verdadera rebelión en contra de la medida del gobierno a lo que se sumó la crítica de integrantes de las comisiones de salud del Senado y la Cámara de Diputados, de dirigentes políticos (transversalmente) y un documento de la Comisión Covid-19, la oficial, donde sus integrantes dijeron que no fueron consultados sobre la medida ordenada por el Ejecutivo.

Esto prevé un escenario tenso, de protestas y de posibles movilizaciones que lejos de normalizar el funcionamiento de oficinas públicas como pretende el gobierno, genere un estado de crisis sumado a otros serios problemas.

De acatarse la idea de Piñera y sus ministros, miles de funcionarios públicos saldrán a las calles este lunes, usarán el transporte público, llenarán oficinas de ministerios y de servicios, en medio de denuncias de que no hay insumos para la protección de empleados en dependencias estatales.

Organizaciones de empleados públicos, legisladores de la oposición y del oficialismo, partidos políticos, entre otras entidades, repudiaron el instructivo del gobierno, ordenado por el Presidente Sebastián Piñera, para que los funcionarios del Estado vuelvan a trabajar a partir del próximo lunes, pese a las condiciones que existen por la extensión del contagio de coronavirus y la falta de insumos y elementos de protección para las y los trabajadores.

La medida se suma a otras disposiciones salidas del gobierno como autorizar el despido y la rebaja de sueldos por la pandemia, suprimir las negociaciones colectivas, que el seguro de cesantía lo paguen los trabajadores con sus recursos, y posibilitar que se rebajen las horas laborales por teletrabajo con reducción de salarios.

“Un descriterio”

Frente al instructivo gubernamental que ordena el retorno a labores en el sector público -salvo en casos de adultos mayores, embarazadas- el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, sostuvo que “como ANEF consideramos que es un acto irresponsable y con descriterio exponer la salud de las personas” y anunció la realización de “todas las acciones necesarias para evitar esta instrucción”.

Se supo que hace dos días hubo una reunión de los dirigentes de la ANEF con el director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Matías Acevedo, y el director del Servicio Civil, Alejandro Weber, donde se adelantó que el gobierno está decidido a que los empleados fiscales vuelvan a sus puestos de trabajo de manera presencial, pese a la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus. Se indicó de parte de los funcionarios, la necesidad de activar el trabajo de los ministerios y servicios, lo que este sábado fue refrendado por el Ministro de Salud.

Los dirigentes de la ANEF, ante eso, declararon que “el único planteamiento realizado desde el gobierno fue su voluntad de normalizar el trabajo presencial, atendiendo a la evaluación que las modalidades de trabajo remoto no resultaban efectivas”.

En un posteó, desde la organización sindical se estableció: “Rechazamos la pretensión de usar a los servicios públicos como excusa para avanzar en una falsa normalización, la que sólo puede implicar profundizar el riesgo de extensión del contagio y transformarse en un sombrío trueque entre vidas y economía”.

Desde la ANEF se sostuvo que “lamentamos que el gobierno persista en una línea de acción que se subordina a los intereses y a la voluntad de un sector del gran empresariado, y que se intente usar a los/as funcionarios/as públicos/as como punta de lanza del proceso de ‘normalización’ que demandan. Tenemos la convicción que si existe lección primordial de este período, es que los derechos laborales y sociales no pueden ser sacrificados, por ningún factor económico”.

La medida del gobierno implica que volverán a desplazarse por las calles, el transporte público y se instalaran en oficinas, decenas de miles de funcionarios.

La ANEF anunció que “realizará todas las acciones necesarias para evitar esta instrucción irresponsable, por eso, llamamos a los dirigentes sindicales que informen a sus afiliados que nadie debe exponer la salud y, en particular, le decimos al Gobierno que sea responsable y evite el contagio y propagación de este virus mortal”.

Por redes sociales se estaba llamando a los funcionarios públicos a seguir trabajando desde las casas y no concurrir a las oficinas.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) emitió una declaración donde señaló que “no volveremos el lunes al trabajo presencial». Se dijo que es “impresentable…desvergonzada” la actitud de las autoridades y una “irresponsabilidad y desprecio” hacia “las trabajadoras y los trabajadores públicos, ante el avance brutal de la pandemia Covid-19”.

En este marco, desde el Colegio de Profesores se estableció que no hay retorno a las escuelas y que no se presentarán ante la eventualidad de que se ordene reanudar clases el 27 de abril próximo.

En tanto, desde la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Salud de Atención Primaria y Servicio de Salud Metropolitano Central (AFUSAP-SSMC), se rechazó “categórica y absolutamente” el instructivo del gobierno. En un comunicado se estableció que “irresponsablemente, llama a funcionarios y funcionarias públicos a retomar actividades laborales poniendo, una vez más, en evidencia su interés de lo económico por sobre la salud de nuestra población. Así también se evidencia en la apertura de malls y otros, pretendiendo generar una sensación de que la crisis sanitaria agudizada por la pandemia de covid19, está bajo control, algo completamente fuera de realidad», afirmaron los trabajadores de la salud en una declaración pública”.

“Volver a las actividades normales, en pleno peak de casos de pandemia, parece más una política de exterminio que una decisión de un gobierno que se hace llamar democrático. Llamamos a todas las organizaciones y asociaciones de funcionarios públicos y seguir denunciando este nuevo descriterio en relación al manejo de la pandemia del Covid19, y a exigir transparencia en la información acerca de la misma”, se sostuvo desde la AFUSAP SSMC.

Desde la Asociación de Diplomáticos de Carrera se manifestó: “Hacemos un llamado a nuestras autoridades de considerar acciones que sean debidamente coordinadas con el personal tomando en cuenta el actual escenario de pandemia y tener siempre en cuenta como prioridad la salud de todas y todos”.

El llamado de parlamentarios

Las y los senadores y diputados Carolina Goic, Rabindranath Quinteros, Guido Girardi, Ricardo Celis Araya, Juan Luis Castro, Miguel Crispi, Diego Ibáñez, Amaro Labra, Patricio Rosas, Víctor Torres, Marcela Hernando, Claudia Mix y Andrea Parra, todas y todos integrantes de las comisiones de Salud de la Cámara Alta y la Cámara Baja, expresaron el rechazo a la medida de gobierno.

También plantearon su desacuerdo con que se abran comercios, sobre todo los malls. “El funcionamiento de un mall claramente no es esencial en estos momentos”, opinaron los legisladores.

Emitieron un comunicado donde se expresó: “Estas decisiones se toman además en medio de estrategias no compartidas por expertos y organismos técnicos en materia de políticas de testeo y aislamiento en hogares sanitarios y pesquisa en asintomáticos”.

Se planteó que “por eso hacemos un llamado al Presidente Sebastián Piñera para que revierta estas medidas que exponen la salud tanto de los funcionarios públicos, así como la de ciudadanos y ciudadanas que eventualmente deban concurrir de manera presencial a realizar trámites que podrían hacerse de manera remota”.

Además indican que el retorno de los/as funcionarios/as públicos, que actualmente ejercen labores de teletrabajo, no contempla la situación de los/as hijos/as de dichos trabajadores/as, ya que actualmente las clases se encuentran suspendidas, desde el nivel preescolar, así como tampoco la habitual saturación del sistema de transporte público, pudiendo tornar la situación más incontrolable que en la actualidad.

“Por todo lo anterior, exigimos al Presidente Sebastián Piñera dejar sin efecto las medidas anunciadas ya que violan precisamente el derecho a la protección de la salud de miles de personas y trabajadores en tiempos de pandemia y catástrofe en Chile”, sostuvieron las y los senadores y diputados.

El gobierno “ha cedido a las presiones”

En la prensa se informó del posicionamiento de partidos políticos.

Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista: El Presidente “ha cedido ante las presiones que profusamente han señalado -explícita o implícitamente- en los medios de comunicación que la actividad económica debe continuar sin restricciones, a pesar del alto riesgo para la salud de las trabajadoras, los trabajadores y la población en general. Hay quienes, incluso, con desenfado han dicho que la economía es más importante que las vidas humanas, expresiones que son absolutamente inaceptables”.

“El instructivo gubernamental que establece relajamiento en las medidas de aislamiento social, constituye una decisión imprudente, irresponsable y carente de fundamento técnico, que no fue conversada con el comité de expertos, ni informada a la mesa social del Covid-19”.

Adriana Muñoz, presidenta del Senado, y senadora del Partido por la Democracia: “Citaré para el martes 21 de abril a sesión especial del Senado para tratar la situación del país bajo el covid-19 y evaluar las medidas anunciadas por el Presidente de la República…Reincorporar a los funcionarios públicos de forma presencial me parece un error, considerando las estadísticas nos señalan que aún no enfrentamos el peak de esta pandemia. Se registra un aumento de 10 fallecidos por día”.

Tomas Hirsch, diputado y dirigente del Partido Humanista: “Cuándo entenderán que lo más importante es la vida de la gente y no los negocios de sus amigos», fustigó señalando que prefiere ser sincero que refinado…Son unos imbéciles”.

Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional: “En lo personal, creo que es un error, no estoy de acuerdo, creo que se está corriendo un riesgo demasiado alto. Me parece que es un riesgo innecesario el hacer volver a los funcionarios públicos. Tenemos una crisis económica enorme, no hay duda de eso, pero no vamos a solucionar la crisis económica y vamos a agravar la crisis sanitaria…se está corriendo un riesgo demasiado alto, y los resultados, no creo que sean suficientes como para justificar esto”.

La idea del Presidente

El Presidente Sebastián Piñera fue el impulso de la medida de que vuelvan los funcionarios del sector público a laborar, estableciendo pocos casos que estarían justificados de no hacerlo, como embarazadas y mayores de 70 años.

Planteo un retorno gradual y sostenido a trabajar en ministerios, subsecretarías, servicios y otros estamentos del Estado. Una idea central que habría rondado en La Moneda, es que esta idea ayudaría a establecer “la normalidad” en el país y apoyaría en momentos de baja en la economía.

La información es que Piñera instruyó esa medida a las y los ministros y fue emitido un oficio de parte del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. De tal manera que miles de empleados fiscales, de distintos niveles, ya no harían teletrabajo como prevención ante la pandemia y saldrían a las calles y se instalarían en los edificios públicos.

Piñera sostuvo que hay ministerios en el que el 90% está con teletrabajo y que eso no correspondía porque el Estado debe estar “al servicio de las personas”.

Jaime Mañalich, ministro de Salud, justificó la medidas del Ejecutivo: “En mi opinión, creo que ha habido un sobre entendimiento, una comprensión inadecuada entre lo que significa la diferencia entre ser un contacto estrecho y no ser un contacto estrecho, y me parece que esa es la piedra fundamental que es necesario aclarar…Hay personas que sin corresponder a este contacto estrecho están recluidas en su domicilio sin estar presente en sus lugares de trabajo, y eso produce un perjuicio muy grave ( ) al servicio de las personas, como es el deber del Estado, de acuerdo a la Constitución, nosotros no podemos arriesgar a tener un Estado que simplemente no funcione en beneficio de la ciudadanía”.

Sin consulta a expertos

Desde el Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud hicieron ver que la decisión del Presidente de la República de instruir el retorno a trabajar de los funcionarios públicos “no fue consultado previamente a la emisión del mencionado decreto”.

En un documento conocido este sábado, se expresó que “nos parece contradictorio que el decreto establezca que este retorno gradual se deba llevar a cabo en tan breve plazo, durante el mes de abril, y en un mismo tiempo para todo el territorio nacional”.

En un comunicado del Colegio Médico se expresó que “desde el punto de vista técnico, basándose en recomendaciones internacionales, nos parece imprudente y arriesgado tomar esta definición”, del retorno a laboral de funcionarios del Estado.

Desde la entidad gremial de los médicos, se añadió: “Igualmente, nos parece preocupante y poco comprensible que una decisión de tal relevancia no fuera coordinada ni consultada con los gremios y asociaciones de funcionarios que se ven afectados”. Se hizo un “enérgico llamado a la autoridad a reconsiderar esta medida y a escuchar la opinión de los actores involucrados”.