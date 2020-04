Dijo que alcalde la agredió porque dio a conocer en redes sociales algunas situaciones que el municipio quería mantener en secreto sobre la pandemia en La Florida.

Radio Nuevo Mundo. 17/04/2020. Durante estos días circulo profusamente un video en redes sociales en donde el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ex UDI, insulta a la concejala de esa comuna, Marcela Abebrapo, del Partido Comunista (PC). En el registro, se observa al jefe comunal de la derecha señalando textualmente “que no le sorprende la mala voluntad ni la mala intención permanente de la concejala Abedrapo, su maldad no tiene límites. El nivel de maldad, mala fe, veneno…usted es una mala persona”, expresiones que para muchos da cuenta de una actitud misógina.

Al respecto, la concejala Marcela Abedrapo denunció que desde que Rodolfo Carter asumió como alcalde de La Florida, siempre ha tenido actitudes agresivas hacia concejales que le han discutido ciertos temas o son contrarios a su línea política.

Asimismo, la concejala comunista explicó que la animosidad de Carter hacia ella se originó cuando dio a conocer en sus redes sociales algunas situaciones que el municipio quería mantener en secreto, con respecto a la forma en la que estaban trabajando los funcionarios municipales, en el contexto de la pandemia Covid-19.

Marcela Abedrapo acusó una actitud hipócrita de parte del alcalde pues insiste en manifestar públicamente una imagen de simpatía y bondad, pero en su gestión, maltrata habitualmente a concejales y funcionarios municipales, conducta errática que incluso puede representar, a su juicio y al de algunos expertos, una personalidad esquizoide.

Junto con anunciar que presentará una querella por injurias y calumnias en contra del alcalde Carter, la concejala Abedrapo adelantó que ya se encuentran elaborando con los demás concejales de oposición, un documento que revela ante la Contraloría un nuevo capítulo de manejos irregulares con recursos de la comuna por parte del funcionario ex UDI.

Respecto de las duras descalificaciones que emitió en su contra el alcalde, la concejala sostuvo que “cuando él dice ‘callen a esa mujer’ o ‘controlen a esa mujer’ lo hace porque cree que las mujeres no podemos hablar. Él cree que las mujeres no tenemos el derecho de expresarnos, menos el de expresarnos espontáneamente a lo que él ha planteado, lo cual revela a una persona muy machista, muy misógina, una persona que no ha entendido el respeto que tenemos que tener entre los géneros”, concluyó.