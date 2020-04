Así lo plantearon Patricia Muñoz y Mario Aguilar. Dijeron que “TV Educa Chile” debe ser accesible y no depender a señal digital.

Igor Mora. Periodista. Valparaíso. 15/04/2020. Pese al anuncio realizado por el Gobierno de establecer el canal “TV Educa Chile” a través de la segunda señal digital de los canales de televisión, desde la Defensoría de la Niñez y el Colegio de Profesores sostuvieron que esta tecnología sigue siendo un obstáculo para gran parte de la población e insistieron en que la mejor forma de asegurar los contenidos para los estudiantes es crear una franja en la tv abierta análoga.

Este martes 15 de abril la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados continuó con el debate del proyecto de ley que establece una franja educativa y cultural a través de los canales de televisión, para que se entreguen los contenidos curriculares para los estudiantes que han dejado de asistir a sus establecimientos producto de la pandemia del Covid-19.

En ese marco, se analizaron los alcances del anuncio realizado por el Gobierno, donde se dio cuenta del acuerdo entre los canales de la Anatel para establecer un canal con contenidos de entretenimiento educativo a través de la señal digital 2 de los canales de TV.

Tanto para la Defensoría de la Niñez como para el Colegio de Profesores -que expusieron ante los diputados y diputadas de la comisión- si bien es un avance el acuerdo, continúa siendo muy restrictivo el acceso a esta tecnología, por lo que plantearon que la única manera de mantener el derecho a la educación es a través de la llamada “señal abierta análoga”.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, valoró los alcances del proyecto de ley presentado por el diputado Amaro Labra, “pues va en la línea de las recomendaciones que han hechos los organismo internacionales, particularmente en el ámbito de los Derechos Humanos sobre lo que se tiene que fortalecer en el proceso de aprendizaje educativo, particularmente con la afectación que ha sufrido producto de la pandemia que enfrentamos a nivel mundial”.

En su intervención, la Defensora de la Niñez sostuvo que la entrega de contenido a través de la TV durante el contexto de la pandemia “es un buen mecanismo para llegar en forma universal o en su máxima expresión a todas las niñas, niños y adolescentes, pero eso pasa siempre y cuando la televisión se haga desde el punto de vista abierto y no demande de televisiones pagadas o digitales que restringiría su difusión”.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseveró que “nuestros niños no pueden seguir esperando, especialmente aquellos que no tienen acceso a Internet, los que no tienen acceso a la televisión digital o que en sus casas no tienen un televisor moderno que tenga esa posibilidad. No podemos depender tampoco de la buena voluntad de las empresas cableoperadoras y aunque así lo hicieran, no tendrán la misma cobertura”.

“Tenemos una responsabilidad con los niños, niñas y jóvenes de nuestro país para que esta coyuntura no permita una vez más que la brutal desigualdad de nuestro país sea un factor de discriminación”, concluyó el profesor Aguilar.