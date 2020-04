El papel de alcaldes y municipios. Los cuestionamientos al gobierno. Los jefes comunales y apariciones en TV. Las medidas en Recoleta. La llegada del medicamento cubano.

Hugo Guzmán. Periodista. 14/04/2020. “Recoleta inmediatamente comenzó a tomar decisiones ligadas a necesidad de detener la curva de contagio”.

“Comunas donde se instaló la cuarentena la curva se aplanó de manera significativa”.

“Lamento que el gobierno haya decidido ir detrás de la pandemia, persiguiéndola…Y no se hayan puesto delante para detenerla”.

Contralor “dijo que (alcaldes) no pueden ser panelistas estables de programas misceláneos…finalmente esas horas de trabajo las paga el municipio”.

“Lo más claro que deja esta crisis es que esta fiebre privatizadora de los derechos ciudadanos…sencillamente se remeció”.

“Lo que va a venir después es una respuesta mucho más contundente de la ciudadanía”.

El alcalde Daniel Jadue está al frente en su comuna, Recoleta, de la compleja batalla en contra de la pandemia del coronavirus, reclamando “cuarentena total”, sin ser oído por el gobierno. Al mismo tiempo, no deja de tener una mirada respecto a temas estratégicos, como que habrá que redefinir el papel de los Municipios y el rol del Estado. Describe en detalle lo que se está haciendo en su territorio y lamenta el “secretismo del gobierno” por cifras de contagiados, lo que impide una labor más eficaz de parte de la Municipalidad. Cuestiona que las autoridades gubernamentales prioricen por la economía y no por la salud de la agente, y habla del rol de los alcaldes, sus apariciones en televisión y rechaza cuestionamientos de aprovechamiento electoral.

En lo fundamental, ¿qué medidas se tomaron en Recoleta ante la pandemia?

Desde que comenzamos a tomar conocimiento de la pandemia, Recoleta inmediatamente comenzó a tomar decisiones ligadas a la necesidad de detener la curva de contagio. Partimos por suspender las clases, cerrar las discotecas y todos los lugares de aglomeraciones, de barrios comerciales, y comenzar con un proceso de sanitización de lugares donde los contactos estrechos eran ineludibles, de paraderos, calles, ferias, veredas. En la medida que pasaron las semanas, comenzamos a desarrollar un barrido en la comuna con un trabajo territorial, basado en una encuesta que entregamos en toda la comuna, para saber de primera fuente -ante la nula información que nos entregaba el gobierno- dónde estaban los casos que se iban contagiando y dónde estaban aquellos casos sospechosos y los que estaban haciendo cuarentena, de tal manera de poder establecer una red de apoyo para las personas que requirieran cualquier asistencia, ya fuera social, económica, de alimentos. Hasta el día de hoy y mientras esta situación persista, seguimos monitoreando los casos de que tenemos conocimiento que son cerca del 30% al 35% de los que están contagiados. De los otros no tenemos información porque el secretismo del gobierno no nos permite acceder a ningún dato adicional. Eso ha dificultado la labor. Además, estamos haciendo mascarillas para nuestros funcionarios, como escudo, a través de trabajo voluntario y aportes de la empresa privada para disponer de los implementos que faltan, sobre todo a nuestros funcionarios de salud, porque no contamos con los recursos necesarios para responder a todas las necesidades que existen hoy.

¿Se debió decretar cuarentena para la comuna? ¿Eres partidario de la cuarentena total?

Los resultados que tuvieron las comunas que tuvieron cuarentena, responde la pregunta. Aquellas comunas donde se instaló la cuarentena la curva se aplanó de manera significativa, se hizo mucho más lenta, y aquellas donde no nos pusieron en cuarentena la curva se disparó, llegando a casos como el de Puente Alto en donde la curva se multiplica por tres en poco más o menos de una semana. Hemos visto que la cuarentena funciona, aunque no nos gusta la fórmula. Hubiese sido preferible, por ejemplo, dejar algunos comercios de barrio abiertos, en vez de permitir a las grandes cadenas que abrieran. Nosotros seguimos siendo partidarios de la cuarentena total, porque lo más probable es que nuestro sistema de salud primaria y especializada esté colapsado no solo por el Covid-19, sino además por la temporalidad que tienen las enfermedades respiratorias que habitualmente atacan a los sectores populares, sobre todo cuando empieza a hacer más frío. Creo que la cuarentena total es indispensable y lamento mucho que el gobierno haya decidido ir detrás de la pandemia, persiguiéndola, reaccionando solo donde ellos perciben que se pone un poco descontrolada la situación. Y no se hayan puesto delante para detenerla.

En términos de asistencia en salud, ¿cómo sintetizarías lo que se hace en Recoleta?

Bueno, estamos desarrollando diversas acciones. En los CESFAM (Centro de Salud Familiar) las funciones a realizar son vacunación y atención de salud, como morbilidad, atenciones a domicilio, entrega de medicamentos. Todos los CESFAM toman exámenes de Covid-19. Se labora con separación de turnos de la dotación que tenemos; el 50% de funcionarios en sus casas, con teletrabajo o descanso a la espera del cambio de turno. Se definen turnos semanales o quincenales. Los equipos directivos se mantienen en funcionamiento continuo. El trabajo a domicilio básicamente consiste en vacunatorio móvil y atención a postrados. Se labora también en funciones de epidemiología, acompañamiento y vigilancia de vecinos y vecinas, sistematización de casos, seguimiento y georeferenciación en la comuna. Están laborando equipos del Departamento de Salud, y hay una mesa de ayuda para la atención de salud, de apoyo psicológico vía telefónica, para detección de casos positivos, apoyo a familias donde hay adultos mayores, recepción de solicitudes y canalización para vacunas, atención a domicilio, entrega de medicamentos, de alimentos y apoyo para casos contagiados. Las familias donde hay Covid, se organiza abastecimiento, entrega de alimentos, un kit de cuidado personal y limpieza, supervisión de la cuarentena, aseo y desinfección. Estamos preocupados asimismo de aseo y sanitización de CESFAM y ambulancias, instalamos dispositivos de “túnel de la vida” en ferias y La Vega y de desinfección de personal de salud. Debo decir que hemos atendido el abastecimiento de elementos de protección personal para el personal de salud, con los problemas que hay, también para enfermos y sus familiares. Estamos en la entrega de lentes y medicamentos adultos mayores en sus domicilios. En términos generales estamos entregando permanentemente información a la comunidad a través de nuestra Página Web, hay promoción de ayuda e información de prevención, sobre protocolos de cuidados en domicilios, tenemos atención telefónica para nuestras vecinas y vecinos.

¿Cómo está la ciudadanía en la comuna, cómo funciona el Municipio?

El Municipio está funcionando a media máquina. Están todas las personas mayores de 60 años, y con enfermedades de base, en sus casas, la mayor parte haciendo teletrabajo. Nosotros con turnos críticos. Hemos pedido a la gente que viene en Metro o en micro que no venga. Estamos viniendo los indispensables por el tipo de trabajo y por la condición de salud. Las funciones críticas se siguen atendiendo con normalidad, las clases están suspendidas y organizamos los CESFAM (Centro de Salud Familiar) con turnos rotatorios para tener la posibilidad de hacer relevo si algún personal se contagia. Hasta el momento nos ha ido bien. Los vecinos están como en todas partes, con incertidumbre ante la poca transparencia en la información que entrega el gobierno, pero tranquilos porque al menos sienten que el municipio está permanentemente cerca y tomando acciones para prevenir y atender las necesidades que se presentan. La verdad es que la gente ve que el gobierno está mucho más preocupado de la economía que de la salud de las personas.

¿Qué te pareció la resolución del Contralor General de cuestionar las apariciones de alcaldes en televisión, en matinales?

Le encontré mucha razón al Contralor. En ningún caso él hizo un reparo a los alcaldes que aparecen en televisión o en algún tipo de programa. Lo que el Contralor dijo con absoluta claridad, es que los alcaldes pueden aparecer en televisión cuando generan noticia o sus comunas gestionan noticias. Dijo que no pueden ser panelistas estables de programas misceláneos a donde van a conversar de temas que no tienen que ver con su gestión, porque finalmente esas horas de trabajo las paga el Municipio, las paga el Estado y no el Canal de Televisión. Si algunos se quieren dedicar a ser panelista estable, tiene que renunciar al bono de exclusividad que tenemos los alcaldes y que esa parte se la pague el programa donde está. Aquí no hay una persecución o un llamado de atención a la aparición de los alcaldes en televisión, hay un velar por el correcto uso de los recursos públicos que deben estar dedicados a la gestión y no a temas que no tienen que ver con ella.

Es determinante el rol de los alcaldes en la batalla contra el coronavirus. Algunos dicen que lo pueden aprovechar electoralmente.

Pensar que los alcaldes se están aprovechando de la crisis del Covid-19 con fines electorales es no solo una falta de respeto, sino además, es no comprender el rol que venimos jugando los alcaldes hace un buen tiempo. Creo que independiente de que esta crisis haya llegado en un año electoral, siempre los municipios son -y lo venimos demostrando hace un par de años- los capaces de responder a las necesidades y las angustias de nuestros vecinos, con mucha más celeridad, eficiencia y eficacia que el gobierno central.

Después de esta crisis, ¿habrá que revisar el rol de los Municipios?

Está claro que el rol de los Municipios hay que redefinirlo y espero que así pase en la discusión constitucional que viene. Incluso antes de la pandemia, desde el 18 de octubre del año pasado, desde antes cuando apareció la Farmacia Popular, que fue un golpe a la conceptualización que el poder central tenía de los municipios, y que comenzó a cambiar la forma en que los municipios se relacionaban con los municipios, con los problemas de la gente y con el Estado central.

¿Qué se está demostrando respecto al papel del Estado?

Lo más claro que deja esta crisis es que esta fiebre privatizadora de los derechos ciudadanos, y esta fiebre por debilitar al Estado y por planificar un repliegue del Estado de tal manera de ser reemplazado por negocios rentables para el mercado, sencillamente se remeció. Hoy vamos a tener que dar la discusión acerca de cómo vamos a financiar los derechos sociales que tenemos que asegurar. Entre ellos, el derecho a una salud digna y que sea capaz de proteger a sus ciudadanos y no que los tenga en la indefensión que los tenemos ahora.

Se afirma que después de la crisis sanitaria se viene otro estallido social.

Eso va a depender de cómo reaccione este gobierno. Honestamente espero estar profundamente equivocado y que el gobierno tenga la razón. Digo esto, porque como no comparto la racionalidad ni los valores con los que toma decisiones este gobierno, siento que se han venido equivocando rotundamente en cómo han enfrentado la pandemia. Y si esa forma demuestra haber sido errada, demuestra que efectivamente se puso la economía por sobre el interés de la vida y de la salud de nuestros vecinos y vecinas, y de ciudadanas y ciudadanos de Chile, y se denota además que los paquetes de ayuda absolutamente insuficientes no consideraron a los más necesitados y se terminaron convirtiendo en salvataje para las grandes empresas y un gran negocio para a banca, es obvio que lo que va a venir después es una respuesta mucho más contundente de la ciudadanía. No solo para cambiar el modelo, sino para establecer un nuevo pacto social del cual jamás será partidario este gobierno.

¿En que quedó, en qué va lo de traer interferón desde Cuba?

Se van a cumplir unos diez días desde que ingresamos todos los antecedentes al Instituto de Salud Pública (ISP), que es el que tiene que aprobar esta importación. A pesar de que decían que se demoraban cinco días en la respuesta, no la hemos tenido. Estamos esperando antes de empezar a levantar la voz para que nos den a respuesta. Porque más allá que todos saben que el interferón no es vacuna, ni es un tratamiento para esta enfermedad, también todos saben -a diferencia de lo que irresponsablemente plantearon el Presidente (Sebastián Piñera) y el Ministro de Salud (Jaime Mañalich), que parecen agentes comerciales de algunos medicamentos- el interterferón está demostrado que fortalece el sistema inmune y que está utilizado en muchas partes del mundo, precisamente para atender a quienes tiene problemas de base, que tienen mayor riesgo, y poder salvar la vida de aquellos a quienes en este país, al parecer, solo se les está dando tratamiento compasivo y renunciando a intentar salvarles la vida.