Acentuó que con el episodio de elección de la directiva de la Cámara Baja “quedaron profundamente lesionadas”. Añadió que “es indispensable revertir esta situación.

Equipo ES. 12/04/2020. “Quedaron profundamente lesionadas las confianzas en la oposición”. Así definió el estado de cosas el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, después de que la división en las Bancadas Parlamentarias opositoras permitió que la derecha eligiera a dos de los suyos como presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados. “No se respetó un acuerdo”, puntualizó el también diputado del PC.

A partir de ello, remarcó que “hay que recuperar las confianzas”. Luego, sostuvo que “estamos en tratativas, estamos buscando fórmulas, si no, tendremos un año complejo para la oposición, viene un periodo electoral…Si no se resuelve el tema de la Cámara de Diputados, se crea un clima muy oscuro en la oposición, por ejemplo, para las elecciones de alcaldes y gobernadores, para llegar a acuerdos”.

Teillier indicó que “el Partido Socialista y el Partido Comunista respetaron el acuerdo que existía para la elección de la Mesa, no sé los otros”. Añadió, planteando un escenario, que “vamos a hacer todo lo posible para que esta situación se revierta. Pero con resultados garantizados. Se podría repetir la votación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero tendría que haber garantía de parte de todos los diputados y diputadas, porque no sacamos nada si no hay compromiso real, haríamos el ridículo”.

El presidente del PC manifestó que con lo sucedido en esta semana en la Cámara Baja “ocurrió algo insólito porque la oposición tiene mayoría”, y esa mayoría se mantenía a pesar de que parlamentarios, por medidas preventivas ante el coronavirus, no fueron a la sesión. “La oposición tenía en el momento de la elección, 15 o 18 votos más que la derecha en sala para enfrentar la elección de la Mesa Directiva”, recalcó el dirigente del PC, en una participación en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo.

Explicó que se unieron factores. En cuanto al diputado Gabriel Silber (DC), que postulaba a la presidencia de la Cámara, hubo manifestaciones de desaprobación por un caso de violencia intrafamiliar, “eso venía del año pasado, aunque habría quedado aclarado, habría quedado superado. Pero Bancadas Parlamentarias del Frente Amplio decidieron no votar por Silber porque dijeron que tenían antecedentes de que era real eso de la violencia intrafamiliar. Así que el Frente Amplio no votó por Silber”. Hay que decir que hasta ahora no hay ninguna prueba sobre esto, pero fue un factor determinante en la eleccion del presidente.

Respecto a la elección de la vicepresidencia, donde el acuerdo era elegir a Karol Cariola, “desde un inicio vimos una campaña, personalizada en Karol, pero que era una campaña anticomunista, anti Partido Comunista, lo que no es nuevo. A mí me quisieron vetar en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, también ocurrió con Carmen Hertz.

“Hubo una campaña en contra de nosotros, la derecha hizo una campaña confrontacional”.

Guillermo Teillier contó que en la primera vuelta Karol Cariola obtuvo 59 votos, unos cuantos más que el candidato de la derecha, pero en segunda vuelta mantuvo esa votación y el otro tuvo más, y como era la mitad más uno, ganó. “Bastaban tres votos y Karol Cariola ganaba, pero esos votos desde la oposición no llegaron”, indicó. Además, dijo que “se vieron votos cruzados, algunos diputados y diputadas de la oposición tuvieron unos votos, en primera vuelta pero en segunda no fueron a Karol, al final no se consiguió lo que teníamos acordado”.

Ocurrido aquello, se produjo un debate entre parlamentarios y dirigentes de los partidos de la oposición durante la semana. Surgieron versiones de acuerdos que habría realizado la derecha con la DC pero fueron desmentidos, se acotó que fue una propuesta de la derecha que no se aceptó. El presidente del PC expresó que “después vinieron arrepentimientos, hubo una reunión (virtual) de todos los presidentes y presidentas de partidos de la oposición, se aclararon algunas cosas, pero no todas, y se vio de ponerse de acuerdo para reparar este daño”.

Recalcó que este episodio de no cambiar, “deja el camino libre al gobierno y a la derecha para imponer su agenda, para imponer sus medidas en esta crisis, sus medidas económicas, con las que preferentemente las grandes empresas saldrán beneficiadas y además se hacen cargo los que están por el rechazo en el plebiscito y contra la nueva Constitución y por establecer una nueva escalada por la impunidad a los violadores de derechos humanos.