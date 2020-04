Un problema es que habrá que “hacer la plata para seguir tratando de pagar las deudas que vas a tener, que ya venían complicadas, se van a incrementar aún más”.

Equipo ES. Valparaíso. 13/04/2020. El economista Iván Vuskovic cuestionó el alcance de las medidas anunciadas por BancoEstado para ir en apoyo de personas afectadas por la crisis económica a raíz de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el profesional y también concejal por la comuna de Valparaíso, explicó que la entidad bancaria estatal no va a estar dispuesta a asumir riesgos a la hora de entregar créditos a sus clientes por tanto no cambia la actual lógica de mercado de la entidad.

Al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, Vuskovic manifestó: “Esta nueva situación que complica aún más el escenario. Y lo que ofrece el gobierno es crédito a través del Banco Estado, y digámoslo claramente que es el banco más burocrático porque tienen que tomar riesgos, los trabajadores son dependientes del Estado, por tanto propensos a que les hagan un sumario, no sólo que los echen sino que les hagan un sumario. Por tanto, no van a asumir ningún riesgo por sus clientes. Toda vez que no les reporta en especial ningún beneficio a los trabajadores. Esa es la lógica general.

Se refirió al paquete de medidas anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, calificándolo como “un salvavidas de plomo”, pues no resuelve la crisis de empleabilidad que golpea a las pequeñas y medianas empresas.

“Entonces, lo que le están proponiendo es despachar todas las cosas, tres, cuatro meses de pausa, y pasar todo, los intereses y todo para el final”, indicó. Sostuvo que “eso en el fondo, no es más que complicarte aún más, porque vas a tener, de octubre hasta el Covid, y después hacer la plata para seguir tratando de pagar las deudas que vas a tener, que ya venían complicadas, se van a incrementar aún más. Por eso que la Convergencia Pyme, con Fantuzzi y Rojas a la cabeza, han dicho que esa solución no es solución, es un salvavidas de Plomo, toda vez que no resuelve el ahora. Ahora necesito plata, pagar sueldos. Los que puedan seguir manteniendo sus negocios, poder tener recursos, porque no puedo vender normal porque la cadena está rota. Ahí hay un tema muy de fondo que este gobierno no ha querido implementar o no ha sabido implementar”.

El economista respaldó las propuestas de la Convergencia de PYMES, respecto a la urgencia de que el Estado juegue un rol activo en esta crisis, tanto a nivel de financiamiento de créditos como de intervención en las grandes empresas

El concejal de Valparaíso sostuvo: “Entiendo que la Convergencia Pyme está justamente apuntando a aquello, que haya un salario mínimo asegurado. Pero esto nos lleva a una cosa global más importante que es el rol del Estado en la economía. Aquí, a diferencia de otros países, incluso en EEUU, el Estado está jugando un rol cada vez mayor para solucionar los problemas propios de la enfermedad, pero también preparándose para lo que viene en la economía. Y quiero decir que debiéramos tener ese mínimo asegurado, pero otras empresas, ya no las Pymes sino más grandes, efectivamente el Estado debiera entrar para asegurar que a la vuelta esas empresas sigan existiendo, las más grandes”.

Iván Vuskovic dijo que el Estado debe prepararse para un escenario peor al actual en materia de empleabilidad, tal como lo han hecho países más desarrollados e igualmente afectados por la propagación del Coronavirus.