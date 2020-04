El movimiento social no se detiene. La voz ciudadana permanece.

Equipo ES. 09/04/2020. Huelga de hambre de presos políticos, demandas de trabajadores de la Salud, protestas en poblaciones y comunas, denuncias de abusos y malas medidas, crítica a decisiones del gobierno, están presentes en el panorama que se vive en el país, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

La Coordinadora 18 de Octubre convocó a otra jornada solidaria con las presas y los presos políticos del estallido social para este viernes 10 de abril, en modalidades presencial y virtual, a través de redes sociales. Básicamente se está insistiendo en que esos detenidos pasen de la prisión preventiva (no están condenados) a arresto domiciliario o firma mensual. Son unos 2 mil 500 los casos.

Lo anterior, en el marco de reiteradas denuncias de hacinamiento y mala condiciones sanitarias en recintos carcelarios, cuando se extiende el Covid-19 y hay presos y gendarmes contagiados.

Específicamente, este viernes se llamará a un “No+Sename”, para defensa y protección de niñas-niños y adolescentes en medio de la propagación del coronavirus. Además de las redes sociales, se está convocando a una protesta en las afueras del Centro de Internación Provisoria de San Joaquín (comuna sin cuarentena obligatoria), a las 11:00 horas. Se planteó colocar afiches y subirlos a las redes, enviar mensajes de apoyo y realizar un “twitazo solidario” a las 12:00 horas con los hashtag #presxstambienencasa, #libertadalxspresxspoliticxs y #nomassename.

Junto a lo anterior, en las últimas semanas se registraron protestas y huelgas de hambre en varias cárceles, como la de mujeres en San Miguel, Santiago 1, Puente Alto y de algunas regiones, por la falta de prevención, materiales de protección, medidas sanitarias ante la llegada del Covid-19 a las prisiones. Ello incluyó la quema de artículos y dormitorios y enfrentamientos con personal de Gendarmería.

En el ámbito poblacional y comunal, en decenas de lugares a lo largo del país ocurrieron manifestaciones por no declararse cuarentena, no montar cercos sanitarios, por medidas que toma el gobierno sin consultar a autoridades y organizaciones ciudadanas a nivel local y regional, acciones represivas de Carabineros. Se registran protestas ciudadanas en Valparaíso, Santiago, Temuco, Antofagasta y varias poblaciones como La Victoria y Lo Hermida, y zonas de comunidades mapuches.

Hay distintas formas de expresar el malestar. El gobierno levantó la cuarentena y el toque de queda en Isla de Pascua, pero el alcalde, Pedro Edmunds Paoa, llamó a los habitantes de esa comuna a mantener esas medidas hasta el 17 de abril, calificando como una “falta de respeto” la decisión del Gobierno, que no consultó a las autoridades locales. Algo parecido pasó en comunas de Magallanes, mientras jefes comunales de la Región Metropolitano insistieron en una cuarentena más extendida y total.

Distintas manifestaciones y denuncias realizaron en estas semanas las organizaciones de Trabajadores de la Salud y el Colegio Médico por falta de insumos, equipos de protección, desinformación, decisiones escalonadas y algunas con dosis de espontaneidad, e incluso agresiones a dirigentes sindicales por parte de funcionarios de hospitales. Trabajadores de farmacias hicieron una denuncia por mal atención en la Asociación Chilena de Seguridad.

Desde organizaciones de la sociedad civil se denunció el abuso en alza de precios, subida de los planes de las Isapres (aunque se postergara tres meses), aprovechamiento de compañías de servicios, alza en precios de remedios,

En medio de todo, las denuncias, protestas y demandas ante decisiones de patrones y empresas de no pagar sueldos o hacerlo parcialmente, despidos, no pagar derechos que corresponden a trabajadores, y decisiones del gobierno y el sector empresarial de privilegiar por apoyar a empresas y consorcios y no a los asalariados. Al igual que en otras situaciones, la reacción se dio por las redes sociales de manera intensa.

Para este viernes, a las 20:00 horas, se convocó a un “Cacerolazo musical de la Revuelta”, contra el neoliberalismo indolente, el gobierno criminal y sus políticas antipopulares. Se llamó a contactarse de través de las plataformas de Radio Plaza de la Dignidad.