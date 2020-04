Arévalo Méndez abordó en entrevista la forma en que su país combate la pandemia. Se refirió a ataques de la Casa Blanca a Maduro y otros funcionarios y a la estrategia estadounidense.

Ana María Olivares. Periodista. 09/042020. El 26 de marzo pasado, Estado Unidos (EU) anunció la presentación de cargos contra dirigentes y funcionarios venezolanos y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, sostuvo Geoffrey Berman, Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita la captura del Presidente venezolano y 10 millones por cada uno de los 14 dirigentes mencionados en la denuncia.

Arévalo Méndez, embajador de Venezuela en Chile, señala tajante que “las acusaciones de Estados Unidos no tienen ninguna base sólida. No hay ni una sola prueba de lo que plantea ese país, señalando que hay un cartel de la droga en Venezuela. De hecho, tenemos un plan de control aéreo muy estricto desde hace años y hace poco hemos derribado la narcoavioneta número 191. Sin embargo, en Colombia hay 9 bases norteamericanas y todas están rodeadas de plantaciones de coca. Si la DEA (Administración para el Control de Drogas​, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos quisiera terminar con la droga ya lo habría hecho, pero al parecer lo que quieren es controlar la ruta, más que terminar con ella”.

El pasado 1 de abril, Donald Trump anunció, rodeado de la cúpula militar de su gobierno, el avance y despliegue de operaciones militares en las costas de Sudamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar del Caribe, lo que incluye Venezuela y México. “Estamos desplegando destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región”, afirmó. Lo anterior fue complementado con un plan de 14 puntos que presentó el Departamento de Estado y que prevé un proceso de transición a la democracia en el que tanto el presidente Maduro como el opositor Juan Guaidó, darían un paso al costado. Al respecto, el embajador Méndez se pregunta: “¿Alguien puede creer que si el presidente Maduro renuncia se acaba la droga? Lamentablemente, Estados Unidos ha basado su política interna en su política externa y eso ha sucedido siempre. Como cuando estalló el escándalo de Mónica Lewinsky con Bill Clinton, surgen intervenciones militares en Afganistán y Kosovo”.

Hoy EU pasa por uno de sus momentos más complejos. Tiene el peor índice mundial en contagios y muertes por Covid-19 -sumando casi 15 mil muertos- a raíz del cuestionado manejo de su Presidente que, además, se enfrenta a las próximas elecciones presidenciales estimadas para el 3 de noviembre de este año y con serias posibilidades de no seguir un segundo período, lo que se une a una grave crisis por el precio del petróleo.

“Evidentemente, hoy hay una crisis petrolera y también una crisis humanitaria en Estados Unidos por el Covid-19 y eso impacta directamente en la población. Cuando hay una elección pronto, donde esos temas serán relevantes, le pasarán la cuenta, entonces Estados Unidos se dirige al exterior. Se dirige a Venezuela con la excusa del combate a la droga, cuando desde El Caribe se estima que sale sólo un 4% o 6% de ésta y casi toda se concentra desde las costas del Pacífico. Y además, el generar posibles escenarios de conflictos armados les permite dinamizar la venta de armas y así beneficiar su economía” señala el embajador de Venezuela.

“Hay una tendencia a la violencia por sobre el humanitarismo, las potencias económicas y militares deben ser humanitarias porque esta forma de ser y ver el mundo se integra no sólo a las élites sino al pueblo también. Cuando tiraron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki no fueron los altos mandos quienes ejecutaron la acción, sino militares que eran parte del pueblo; cuando cometieron las atrocidades en Afganistán también; el policía que maltrata a su compatriota negro por racismo tampoco es de la elite sino del pueblo estadounidense…” reflexiona el diplomático.

Covid-19 en Venezuela

El día 13 de marzo se detectaron los primeros casos contagiados por el virus en Venezuela. El día 16 se decretó Estado de Alarma que es el confinamiento con posibilidad de tránsito hasta las 14 horas y uso de mascarilla obligatorio junto a medidas de higiene. El día 18 se publicaron manuales de fabricación de mascarillas para sopesar el masivo uso. “Al igual que en muchos países, la alarma por el Covid-19 generó mucha ansiedad en la población y todos se dirigieron a comprar mascarillas. En un primer momento se produjo una gran demanda y, en esto, las Fuerzas Armadas están siendo fundamentales, pues una de sus labores es dedicarse a confeccionarlas y entregarlas de forma gratuita a la población, además de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias” señala el embajador venezolano en Chile.

“Nuestra preocupación hoy son los venezolanos que están volviendo masivamente al país por la frontera con Colombia. Vienen desde Ecuador y Perú principalmente, hace poco entraron 3 mil venezolanos que deben ser controlados sanitariamente y posteriormente puestos en cuarentena en locales cerca de las fronteras. Quienes tienen algún síntoma del Covid-19 son testeados y si salen positivos son llevados a lugares de hospitalización para poder ser chequeados y que hagan un aislamiento con el control necesario de sus síntomas” señala Arévalo Méndez.

Esa última medida es la que anunció el presidente Nicolás Maduro hace pocos días, ya que “él ha estado trabajando desde el primer día en la toma de medidas junto a sus ministros. Desde ahora todos los confirmados con el virus serán hospitalizados para asegurar su aislamiento y control médico” apunta el representante diplomático. Todo esto asesorado por ocho médicos chinos que están en Venezuela hace más de 15 días entregando toda su experiencia en el tema.

“En esto, el apoyo del gobierno Chino ha sido transcendental, no sólo con nosotros sino con muchísimos países a los que está asesorando para entregar toda su experiencia en el tema” plantea el embajador.

De la misma manera, Méndez manifiesta que no han tenido problemas de insumos médicos en sus centros de salud “por la ayuda solidaria de Rusia, China y Cuba, estos últimos han colaborado excelentemente para poder aplicar los tratamientos con Cloroquina e Interferón, los que han tenido una respuesta excelente y ya nuestros recuperados están del orden del 39%, lo que es una cifra muy significativa”.

Un elemento importante es la cantidad de contagiados en Venezuela, significativamente más bajos que en toda la región, lo que ha provocado dudas desde la oposición tanto dentro del país como de los opositores en el extranjero.

El embajador Arévalo Méndez lo explica así: “Sin duda han sido un conjunto de elementos que nos han permitido tener cifras muy bajas de contagio. Primero, un acatamiento bastante disciplinado del confinamiento social y el uso de mascarillas y guantes en la población. Segundo, un arsenal terapéutico con Interferón y Cloroquina para los pacientes infectados y materiales de trabajo adecuados para proteger al personal de salud. Tercero, una plataforma virtual, de la cual puedes bajar una aplicación al teléfono móvil, llamada Plataforma Patria y que se viene implementando con anterioridad a la pandemia, donde las personas están conectadas con distintos organismos del Estado y, en esta ocasión, quienes sientan que pueden tener algunos síntomas señalados por la OMS del Covid-19, solo lo comunican a través de la app y en dos horas llega un equipo médico a su casa y evalúa su estado para realizar el testeo del virus. Hasta ahora ya se han realizado más de 50 mil visitas domiciliarias en todo el país”.

Todas las medidas anteriores implementadas muy tempranamente, ha permitido que “la curva de casos no aumente en forma significativa entre cada monitoreo, que es de 24 horas (desde las 18 horas) y según el último informe es que tenemos 166 casos, ayer se informó que no hemos tenido nuevos fallecidos de los 7 que lamentablemente no pudimos salvar” señaló el diplomático venezolano.