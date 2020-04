Los posteos y declaraciones de Karol Cariola, Lautaro Carmona y diputadas y diputados de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista

Equipo ES. Radio Nuevo Mundo. 08/04/2020. Para la diputada Karol Cariola, lo que ocurrió en torno de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde ella postulaba a la vicepresidencia, no fue “una afrenta personal, sino más bien, un veto político al Partido Comunista y también de género ya que era la única mujer que postulaba a la mesa”.

Enfatizó que “nosotros creemos que lo que se hace hacia el Partido Comunista más bien es un veto político a las ideas”.

Ella era la postulación de la oposición a la vicepresidencia y Gabriel Silber, de la Democracia Cristiana, a la presidencia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, parlamentarios opositores negaron los votos respectivos y eso produjo que ambos cargos quedaran en manos de la derecha, que es minoría en el Parlamento.

Karol Cariola dijo que “si empezamos a buscar a cada uno de los parlamentarios del PC van a encontrarse con que todos y todas habitualmente transparentamos las votaciones de la Cámara y esperamos que eso no sea una razón para vetarnos en nuestra posibilidad de llegar a la testera de la mesa”.

Respecto al hecho de que legisladoras y legisladores de la oposición no hayan votado por ella ni por Silber, expresó que “nuestro foco, más que salir a buscar quién votó, quién no votó, quién incumplió, porque esto no se trata de una cacería de brujas, estamos coordinándonos en estos momentos para poder lograr un acuerdo que nos permita revertir el bochorno de ayer”.

Carmona: Hay quienes tienen que dar una explicación

Ante la situación, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, emplazó a los parlamentarios que rompieron el acuerdo administrativo a dar explicaciones frente a este resultado tan adverso para la oposición, “pero sobre todo tan adverso para el pueblo de Chile al entregarle una herramienta más a la derecha y el gobierno”.

Sostuvo que el acuerdo opositor se debió haber repasado dentro de cada colectividad para evitar un escenario como el actual, donde la derecha va a dirigir la Cámara “por culpa de diputados que se dicen de oposición”.

El secretario general del PC afirmó que “los partidos tienen el legítimo derecho a exigir a sus parlamentarios que den a conocer los motivos de su voto, ya sea por intereses personales o la intención de destruir a la oposición como potencial proyecto”.

Asimismo, Lautaro Carmona advirtió que la nueva mesa directiva de la Cámara va a favorecer al Gobierno a la hora de imponer su agenda política de corte neoliberal. Sostuvo que este resultado viene a dar ventaja al ejecutivo en medio de la crisis sanitaria, para imponer proyectos de ley que anteriormente no habían tenido respaldo.

Críticas desde la Bancada Parlamentaria PC

Las diputadas y diputados de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista (PC) postearon por Twitter sus críticas a la postura de parlamentarios de la oposición que restaron votos al sector y permitieron que se eligiera una directiva de la derecha en la Cámara de Diputados.

Carmen Hertz: “Irresponsabilidad demencial de algunos diputados ‘oposición’ entrega a la derecha la Presidencia y Vicepresidencia y además pretenderán pasar por ‘puntudos’”.

Boris Barrera: “Entregarle la mesa de la Cámara a la derecha es una irresponsabilidad tremenda y un desprecio por el pueblo de Chile. Todo el poder a Piñera”.

Camila Vallejo: “Lo de la mesa hoy fue grave, pero es lo q pasa cuando no se respetan acuerdos. Eso no quita, q como jefes d bancada d oposición, tenemos la voluntad d reforzar una agenda legislativa a la altura de lo q las personas necesitan para superar esta crisis sanitaria”.

Marisela Santibañez: “La nobleza de respetar los acuerdos calma la impotencia de perder la presidencia y vicepresidencia de la cámara de diputados y diputadas…hoy gracias a la misma oposición La mesa de la cámara es del oficialismo…Diego Paulsen pdte y Francisco Undurraga Vicepresidente”.

Daniel Núñez: “Tremenda irresponsabilidad de diputad@s de oposición que no respetaron acuerdo y dieron Presidencia y Vice-Presidencia de la cámara a la Derecha. Ahora Piñera tiene el poder para hacer y deshacer sin contrapeso!!!!!!”.

Karol Cariola: “Gracias x los gestos de cariño y apoyo q he recibido estas horas. Pero no veo esto como una afrenta personal, sino más bien, un veto político al @PCdeChile y también de género ya q era la única mujer q postulaba a la mesa. Espero q podamos reparar esto con UNIDAD y altura de miras”.